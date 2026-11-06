Томас Тухел Хорватия ва Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳслар олдидан баёнот берди
Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи ноябрь ойидаги учрашувлари олдидан жамоанинг асосий вазифалари ва тайёргарлик жараёни ҳақида очиқ фикр билдирди. Sky Sports нашри хабарига кўра, германиялик тажрибали мутахассис «уч шерлар» олдига гуруҳ пешқадамлигини нақд қилиш вазифасини қатъий қўйган.
Инглизларни қисқа муддат ичида қитъанинг икки қудратли термаси кутиб турибди: жамоа 12 ноябрь куни Хорватияга қарши майдонга тушса, 15 ноябрь куни Европа чемпиони Испания билан куч синашади.
«Финал босқичига чиқиш — асосий мақсад»: Тухелнинг талаблари
Бош мураббий турнирдаги мақсад ва баҳсларнинг стратегик аҳамиятига алоҳида урғу берди:
Биринчи ўрин ва мусобақа финали: «Менинг мақсадим — гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш. Агар жамоамиз айнан шу натижа учун бор кучи билан курашмаса, ҳайрон қолган бўлардим. Биз тўртталик финалини Испанияда ўтказишни хоҳлаймиз», — деди мутахассис;
Европа чемпионати учун репетиция: «Бизга катта натижалар учун кураш олиб бориладиган, кескин ва максимал масъулият талаб қиладиган учрашувлар зарур. Миллатлар лигасидан айнан шу мақсадда фойдаланмоқчимиз — бўлажак Европа чемпионатига имкон қадар юқори даражада тайёргарлик кўриш учун».
«Рақиб жуда хавфли»: Хорватияга қарши баҳс нега энг муҳим?
Тухелнинг таъкидлашича, Англия штаби айни дамда бор эътиборини дастлабки рақибга қаратган:
Рақибнинг кучи: «Хорватияга қарши баҳс биз учун ниҳоятда муҳим. Айниқса, улар билан аввалги баҳсимизни ёдга олсак. Ўшанда биз муносиб натижага эришгандик, лекин қандай савияда ўйнаб, қанчалик катта куч сарфлаганимизни унутмаслик лозим. Ҳозир яна шундай юқори даражадаги футбол намойиш этишимиз керак»;
Испания билан тенг кураш: «Хорватия Испанияга қарши баҳсда ўзини ҳайратланарли даражада яхши кўрсатди ва ғалабага жуда яқин келди. Ҳозир бутун диққат-эътиборимиз Хорватияга қаратилган ва фақат шу баҳсга тайёргарлик кўряпмиз».
Вақт тиғиз: Тайёргарлик учун атиги икки кун
Мураббийлар штаби қисқа вақт ичида тактик тизимни йўлга қўйиш муаммосига ҳам тўхталиб ўтди:
Тиғиз график: «Қисқа вақт ичида иккита жуда қудратли миллий жамоага қарши ўйнашимиз керак. Машғулотлар учун ихтиёримизда атиги икки кун — сешанба ва чоршанба бўлади»;
Тактикани қайта тиклаш: Мутахассис ана шу қисқа фурсат ичида майдонда тўлиқ машғулотлар ўтказиб, Англиянинг асосий ўйин услуби ва тактик схемаларини тўлиқ мувофиқлаштиришга ҳаракат қилинишини билдирди.
Изоҳлар 0
…