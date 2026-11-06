Томас Тухел Хорватия ва Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳслар олдидан баёнот берди

·2·Спорт
Томас Тухел Хорватия ва Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳслар олдидан баёнот берди

Англия миллий терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи ноябрь ойидаги учрашувлари олдидан жамоанинг асосий вазифалари ва тайёргарлик жараёни ҳақида очиқ фикр билдирди. Sky Sports нашри хабарига кўра, германиялик тажрибали мутахассис «уч шерлар» олдига гуруҳ пешқадамлигини нақд қилиш вазифасини қатъий қўйган.

Инглизларни қисқа муддат ичида қитъанинг икки қудратли термаси кутиб турибди: жамоа 12 ноябрь куни Хорватияга қарши майдонга тушса, 15 ноябрь куни Европа чемпиони Испания билан куч синашади.

«Финал босқичига чиқиш — асосий мақсад»: Тухелнинг талаблари

Бош мураббий турнирдаги мақсад ва баҳсларнинг стратегик аҳамиятига алоҳида урғу берди:

  • Биринчи ўрин ва мусобақа финали: «Менинг мақсадим — гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш. Агар жамоамиз айнан шу натижа учун бор кучи билан курашмаса, ҳайрон қолган бўлардим. Биз тўртталик финалини Испанияда ўтказишни хоҳлаймиз», — деди мутахассис;

  • Европа чемпионати учун репетиция: «Бизга катта натижалар учун кураш олиб бориладиган, кескин ва максимал масъулият талаб қиладиган учрашувлар зарур. Миллатлар лигасидан айнан шу мақсадда фойдаланмоқчимиз — бўлажак Европа чемпионатига имкон қадар юқори даражада тайёргарлик кўриш учун».

«Рақиб жуда хавфли»: Хорватияга қарши баҳс нега энг муҳим?

Тухелнинг таъкидлашича, Англия штаби айни дамда бор эътиборини дастлабки рақибга қаратган:

  • Рақибнинг кучи: «Хорватияга қарши баҳс биз учун ниҳоятда муҳим. Айниқса, улар билан аввалги баҳсимизни ёдга олсак. Ўшанда биз муносиб натижага эришгандик, лекин қандай савияда ўйнаб, қанчалик катта куч сарфлаганимизни унутмаслик лозим. Ҳозир яна шундай юқори даражадаги футбол намойиш этишимиз керак»;

  • Испания билан тенг кураш: «Хорватия Испанияга қарши баҳсда ўзини ҳайратланарли даражада яхши кўрсатди ва ғалабага жуда яқин келди. Ҳозир бутун диққат-эътиборимиз Хорватияга қаратилган ва фақат шу баҳсга тайёргарлик кўряпмиз».

Вақт тиғиз: Тайёргарлик учун атиги икки кун

Мураббийлар штаби қисқа вақт ичида тактик тизимни йўлга қўйиш муаммосига ҳам тўхталиб ўтди:

  • Тиғиз график: «Қисқа вақт ичида иккита жуда қудратли миллий жамоага қарши ўйнашимиз керак. Машғулотлар учун ихтиёримизда атиги икки кун — сешанба ва чоршанба бўлади»;

  • Тактикани қайта тиклаш: Мутахассис ана шу қисқа фурсат ичида майдонда тўлиқ машғулотлар ўтказиб, Англиянинг асосий ўйин услуби ва тактик схемаларини тўлиқ мувофиқлаштиришга ҳаракат қилинишини билдирди.

Томас ТухелАнглия миллий терма жамоасиМиллатлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия термасининг Испания ва Хорватияга қарши шов-шувли таркиби эълон қилиндиАнглия термасининг Испания ва Хорватияга қарши шов-шувли таркиби эълон қилиндиБугун 16:30Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"27 октябр 23:13Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11Томас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйдиТомас Тухел Гарри Магуайрга қаттиқ шарт қўйди ва терма жамоадаги келажагига нуқта қўйди20 сентябр 11:36Томас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашдиТомас Тухел ва Жуд Беллингем ўртасида низо борми? Англия терма жамоасида вазият ойдинлашди15 июл 12:51Томас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритдиТомас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритди12 июл 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози