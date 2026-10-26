Тошкент автобусларида йўловчиларни безовта қилган реклама овози пасайтирилади

·7·Ўзбекистон
Тошкент автобусларида йўловчиларни безовта қилган реклама овози пасайтирилади

Тошкент шаҳридаги жамоат автобусларида намойиш этиладиган реклама роликларининг овоз баландлиги пасайтирилади. Бу ҳақда «Тошшаҳартрансхизмат» ахборот хизмати маълум қилди.

Қайд этилишича, сўнгги пайтларда йўловчилар автобус салонидаги рекламалар овози баландлигидан норозилик билдириб, бу борада ўз эътирозларини йўллаган.

Йўловчилар мурожаатларини инобатга олган ҳолда компания вакиллари автобуслардаги реклама жойларини ижарага олган тадбиркорлар билан учрашув ўтказган. Унда реклама роликлари овозини меъёрга келтириш масаласи муҳокама қилинган.

Учрашув давомида тадбиркорларга реклама овозини пасайтириш, йўловчиларга ортиқча шовқин ва ноқулайлик туғдирмаслик бўйича тавсиялар берилган. Шунингдек, жамоат транспортида йўловчилар учун қулай муҳит яратиш зарурлиги таъкидланган.

ТошшаҳартрансхизматТошкент автобусларижамоат транспортиреклама роликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?Ўзбекистонда авиачипталар арзонлашди: янги нархлар қачондан амал қилади?12 октябр 12:18Ўзбекистонда пешлавҳалар энди реклама ҳисобланмайди — муҳим ҳукумат қарориЎзбекистонда пешлавҳалар энди реклама ҳисобланмайди — муҳим ҳукумат қарори16 октябр 21:45Тошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиТошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилди31 июл 14:52Тошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатиладиТошкент автобусларида кондиционерлар мажбурий ишлатилади21 июн 19:21Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.5 июн 18:34Эски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиЭски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайди6 июн 12:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?