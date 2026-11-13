Ўзбекистонда ер силкиниши қайд этилди: тафсилотлар
13 ноябрь куни соат 14:13:42 да Фарғона вилоятининг Қувасой шаҳрида зилзила содир бўлди. Зилзиланинг магнитудаси 2,8 ни, ўчоғининг чуқурлиги эса 10 километрни ташкил этди. Ер силкиниши Қува ва Тошлоқ туманларида ҳам сезилган.
Маълумотларга кўра, Қува туманида зилзила кучи 2–3 баллни ташкил этган. Эпицентрдан ушбу ҳудудгача бўлган масофа 3 километрни ташкил қилган.
Тошлоқ туманида эса ер силкиниши 2 балл даражасида сезилган. Бу ҳудуд эпицентрдан 16 километр узоқликда жойлашган.
Зилзила эпицентри Тошкентдан жануби-шарқ томонда, 249 километр масофада қайд этилган. Ўчоқ координаталари 40,51 шимолий кенглик ва 72,01 шарқий узунликни ташкил қилади.
Зилзила бўйича батафсил маълумотлар Сейсмопрогностик мониторинг республика марказининг расмий сайтида эълон қилинган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…