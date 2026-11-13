Шавкат Мирзиёев «The Muslim 500»да энг нуфузли 50 нафар мусулмон қаторидан жой олди

1 дақиқа ўқиш0
Шавкат Мирзиёев «The Muslim 500»да энг нуфузли 50 нафар мусулмон қаторидан жой олди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев нуфузли «The Muslim 500 – The World’s 500 Most Influential Muslims» халқаро нашрининг 2027 йилги рейтингида дунёнинг энг нуфузли 50 нафар мусулмони қаторига киритилди. Шунингдек, у давлат раҳбарлари ва сиёсатчилар йўналишида ҳам алоҳида эътироф этилди.

40-ўрин ва рейтингнинг аҳамияти

Иордания пойтахти Амман шаҳрида фаолият юритувчи Қироллик ислом стратегик тадқиқотлар маркази (RISSC) томонидан ҳар йили эълон қилиб келинадиган мазкур рўйхат мусулмон дунёсига сиёсий, иқтисодий, диний, илмий ва маданий жиҳатдан таъсир кўрсатаётган шахсларни қамраб олади.

Ўзбекистон Президенти «The Muslim 500» нашрининг 2027 йилги рейтингида илк бор энг нуфузли 50 нафар шахс қаторига киритилиб, 40-ўринни эгаллади. Нашрда дастлабки 50 нафар шахсга аниқ ўринлар берилиши, қолган 450 нафар иштирокчи эса ўз фаолият соҳалари бўйича гуруҳларга ажратилиши назарда тутилган.

Рейтинг кўрсаткичлари

Маълумотлар ва тафсилотлар

Эгаллаган ўрни

40-ўрин (топ-50талик)

Йўналиш

Давлат раҳбарлари ва сиёсатчилар

Ташкилотчи

Қироллик ислом стратегик тадқиқотлар маркази (RISSC, Иордания)

Минтақавий вакиллар

Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Тоқаев, Димаш Қудайберген ва бошқалар

Шавкат Мирзиёев «The Muslim 500»да энг нуфузли 50 нафар мусулмон қаторидан жой олди

Юксак эътироф сабаблари: Маърифий лойиҳалар ва меросни асраш

Рейтинг тузувчилари Президент Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатдаги исломий ва маданий меросни асраб-авайлаш, бой тарихий қадриятларни тиклаш борасидаги саъй-ҳаракатларини алоҳида қайд этишган. Хусусан:

  • Имом Бухорий ва Имом Мотуридий мажмуаларини ривожлантириш ва ободонлаштириш ишлари;

  • Тошкент шаҳрида бунёд этилган Ислом цивилизацияси маркази фаолияти;

  • Мамлакатда диний-маърифий тадқиқот муассасаларини қўллаб-қувватлаш борасидаги кенг кўламли ислоҳотлар юксак баҳоланган.

2027 йилги рўйхатнинг юқори поғоналаридан Саудия Арабистони, Покистон ва Туркия раҳбарлари жой олган бўлса, Марказий Осиё минтақасидан Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Тоқаев, санъат вакили Димаш Қудайберген ҳамда Тожикистон уламолар кенгаши раиси Саидмукаррам Абдулқодирзода каби таниқли шахслар ҳам ўрин олган.

Сизнингча, Ўзбекистонда олиб борилаётган маърифий-диний ислоҳотлар ва маданий меросни тиклаш борасидаги ишларнинг халқаро миқёсда бундай юксак эътироф этилиши мамлакатимиз обрўсига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари