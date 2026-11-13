Шавкат Мирзиёев «The Muslim 500»да энг нуфузли 50 нафар мусулмон қаторидан жой олди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев нуфузли «The Muslim 500 – The World’s 500 Most Influential Muslims» халқаро нашрининг 2027 йилги рейтингида дунёнинг энг нуфузли 50 нафар мусулмони қаторига киритилди. Шунингдек, у давлат раҳбарлари ва сиёсатчилар йўналишида ҳам алоҳида эътироф этилди.
40-ўрин ва рейтингнинг аҳамияти
Иордания пойтахти Амман шаҳрида фаолият юритувчи Қироллик ислом стратегик тадқиқотлар маркази (RISSC) томонидан ҳар йили эълон қилиб келинадиган мазкур рўйхат мусулмон дунёсига сиёсий, иқтисодий, диний, илмий ва маданий жиҳатдан таъсир кўрсатаётган шахсларни қамраб олади.
Ўзбекистон Президенти «The Muslim 500» нашрининг 2027 йилги рейтингида илк бор энг нуфузли 50 нафар шахс қаторига киритилиб, 40-ўринни эгаллади. Нашрда дастлабки 50 нафар шахсга аниқ ўринлар берилиши, қолган 450 нафар иштирокчи эса ўз фаолият соҳалари бўйича гуруҳларга ажратилиши назарда тутилган.
Рейтинг кўрсаткичлари
Маълумотлар ва тафсилотлар
Эгаллаган ўрни
40-ўрин (топ-50талик)
Йўналиш
Давлат раҳбарлари ва сиёсатчилар
Ташкилотчи
Қироллик ислом стратегик тадқиқотлар маркази (RISSC, Иордания)
Минтақавий вакиллар
Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Тоқаев, Димаш Қудайберген ва бошқалар
Юксак эътироф сабаблари: Маърифий лойиҳалар ва меросни асраш
Рейтинг тузувчилари Президент Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатдаги исломий ва маданий меросни асраб-авайлаш, бой тарихий қадриятларни тиклаш борасидаги саъй-ҳаракатларини алоҳида қайд этишган. Хусусан:
Имом Бухорий ва Имом Мотуридий мажмуаларини ривожлантириш ва ободонлаштириш ишлари;
Тошкент шаҳрида бунёд этилган Ислом цивилизацияси маркази фаолияти;
Мамлакатда диний-маърифий тадқиқот муассасаларини қўллаб-қувватлаш борасидаги кенг кўламли ислоҳотлар юксак баҳоланган.
2027 йилги рўйхатнинг юқори поғоналаридан Саудия Арабистони, Покистон ва Туркия раҳбарлари жой олган бўлса, Марказий Осиё минтақасидан Қозоғистон президенти Қосим-Жомарт Тоқаев, санъат вакили Димаш Қудайберген ҳамда Тожикистон уламолар кенгаши раиси Саидмукаррам Абдулқодирзода каби таниқли шахслар ҳам ўрин олган.
Сизнингча, Ўзбекистонда олиб борилаётган маърифий-диний ислоҳотлар ва маданий меросни тиклаш борасидаги ишларнинг халқаро миқёсда бундай юксак эътироф этилиши мамлакатимиз обрўсига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…