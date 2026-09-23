Беҳзод Мусаев «Ватандошлар» жамоат фондига раҳбар бўлди
Ўзбекистонда юқори лавозимда ишлаган Беҳзод Мусаевнинг янги фаолият йўналиши маълум бўлди. Миграция агентлиги собиқ директори Беҳзод Анварович Мусаев «Ватандошлар» жамоат фонди раиси этиб тайинлангани ҳақида хабар тарқалди.
Тайинлов ҳақида Vaqt.uz ўз манбасига таяниб хабар берган. Мусаев сентябрь ойи бошида Миграция агентлиги директори лавозимидан озод этилган эди.
Шу билан у давлат бошқаруви тизимидаги навбатдаги фаолият йўналишини бошлагани маълум бўлмоқда.
Беҳзод Мусаевнинг янги лавозими маълум бўлди
Беҳзод Мусаев 2026 йил 3 сентябрь куни Президентнинг тегишли қарори билан Миграция агентлиги директори лавозимидан озод этилган. Қарорда унинг лавозимдан бошқа ишга ўтиши муносабати билан озод этилгани кўрсатилган.
Унинг ўрнига Ўзбекистоннинг Япониядаги собиқ элчиси Муҳсинхўжа Абдураҳмонов Миграция агентлиги директори этиб тайинланган.
Орадан кўп ўтмай Мусаевнинг янги лавозими ҳақида маълумот пайдо бўлди.
«Ватандошлар» фонди қандай вазифаларни бажаради?
«Ватандошлар» жамоат фонди 2021 йилда ташкил этилган.
Фонднинг асосий мақсади хорижда яшаётган ўзбекистонликларни тарихий Ватан атрофида янада жипслаштириш, улар билан алоқаларни мустаҳкамлаш, миллий ўзликни сақлаш ва ватандошларни қўллаб-қувватлашдан иборат.
Фонд зиммасига бир қатор муҳим вазифалар ҳам юкланган.
Жумладан, хорижда истиқомат қилаётган ватандошлар ва улар тузган жамоат бирлашмалари билан ҳамкорликни ривожлантириш, улар дуч келаётган муаммоларни тизимли ўрганиш ҳамда ечимлар бўйича таклифлар ишлаб чиқиш белгиланган.
Шунингдек, миграция ва таълим соҳаларида халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган таклифларни тайёрлаш ҳам фонднинг йўналишларидан бири ҳисобланади.
Фонднинг хориждаги ватандошлар билан иши кенгаймоқда
Бугунги кунда «Ватандошлар» фонди хориждаги ўзбекистонликлар билан маданий, ижтимоий ва таълимий йўналишларда турли лойиҳаларни амалга ошириб келмоқда.
Фонднинг расмий сайтида Хитойнинг Пекин шаҳри ва Япониянинг Нагоя шаҳрида Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан тадбирлар ўтказилгани ҳақида хабарлар жойлаштирилган.
Шунингдек, фонд хориждаги ватандошлар учун электрон мурожаат платформаси, таълимий лойиҳалар ва турли маданий дастурларни ҳам тақдим этмоқда.
Мусаевнинг меҳнат фаолияти қандай кечган?
Беҳзод Мусаев 1973 йилда Тошкент шаҳрида туғилган.
У 1995 йилда Тошкент давлат иқтисодиёт университетини иқтисодчи мутахассислиги бўйича тамомлаган. Кейинчалик Президент ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси қошидаги Олий бизнес мактабида таҳсил олган.
Меҳнат фаолиятини Ўзбекистон Миллий банкида бошлаган Мусаев кейинчалик Молия вазирлиги ва Давлат солиқ қўмитасида турли лавозимларда ишлаган.
2018 йилда у Давлат солиқ қўмитаси раиси лавозимига тайинланган.
Кейинги йилларда Мусаев соғлиқни сақлаш вазири, ижтимоий ривожланиш масалалари бўйича Бош вазир ўринбосари ҳамда камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазири каби лавозимларда фаолият юритган.
2024 йил сентябрь ойидан Миграция агентлигига раҳбарлик қилган.
Энди унинг олдида қандай вазифалар турибди?
«Ватандошлар» фондининг йўналишлари Беҳзод Мусаевнинг аввалги фаолият соҳаларидан айримлари билан бевосита боғлиқ.
Хусусан, фонд фаолиятида хориждаги ўзбекистонликлар билан алоқаларни ривожлантириш, уларнинг муаммоларини ўрганиш, миграция ва таълим соҳаларида ҳамкорликни кучайтириш каби йўналишлар мавжуд.
Миграция соҳасида раҳбарлик тажрибасига эга бўлган Мусаевнинг янги лавозимида айнан шу йўналишлардаги ишларга қандай ёндашув шаклланиши эътибор марказида бўлади.
Айни пайтда тайинлов ҳақидаги хабар манбага таянган ҳолда тарқатилганини, фонднинг очиқ раҳбарият саҳифасида эса ҳозирча Одилжон Саттаров бошқарув раиси сифатида кўрсатилаётганини ҳам қайд этиш лозим.
Шу боис янги лавозимдаги ваколатларнинг расмийлаштирилиши ва фонднинг янгиланган раҳбарияти ҳақидаги маълумотлар расмий манбаларда алоҳида эълон қилиниши кутилмоқда.
Беҳзод Мусаевнинг янги фаолият босқичи
Шундай қилиб, Миграция агентлиги собиқ директори Беҳзод Мусаевнинг кейинги фаолият манзили «Ватандошлар» жамоат фонди билан боғлиқ бўлди.
Унинг янги лавозими фонднинг хорижда яшаётган ўзбекистонликлар билан ишлаш, уларнинг манфаатларини қўллаб-қувватлаш ва Ўзбекистон билан алоқаларини мустаҳкамлашга қаратилган фаолияти билан уйғунлашади.
Тайинловнинг расмий ҳужжатлар билан тасдиқланган кейинги тафсилотлари эълон қилинса, фонд раҳбарияти ва янги вазифалар бўйича маълумотлар янада ойдинлашади.
Изоҳлар 0
…