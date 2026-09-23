Беҳзод Мусаев «Ватандошлар» жамоат фондига раҳбар бўлди

·2·Ўзбекистон
Беҳзод Мусаев «Ватандошлар» жамоат фондига раҳбар бўлди

Ўзбекистонда юқори лавозимда ишлаган Беҳзод Мусаевнинг янги фаолият йўналиши маълум бўлди. Миграция агентлиги собиқ директори Беҳзод Анварович Мусаев «Ватандошлар» жамоат фонди раиси этиб тайинлангани ҳақида хабар тарқалди.

Тайинлов ҳақида Vaqt.uz ўз манбасига таяниб хабар берган. Мусаев сентябрь ойи бошида Миграция агентлиги директори лавозимидан озод этилган эди.

Шу билан у давлат бошқаруви тизимидаги навбатдаги фаолият йўналишини бошлагани маълум бўлмоқда.

Беҳзод Мусаевнинг янги лавозими маълум бўлди

Беҳзод Мусаев 2026 йил 3 сентябрь куни Президентнинг тегишли қарори билан Миграция агентлиги директори лавозимидан озод этилган. Қарорда унинг лавозимдан бошқа ишга ўтиши муносабати билан озод этилгани кўрсатилган.

Унинг ўрнига Ўзбекистоннинг Япониядаги собиқ элчиси Муҳсинхўжа Абдураҳмонов Миграция агентлиги директори этиб тайинланган.

Орадан кўп ўтмай Мусаевнинг янги лавозими ҳақида маълумот пайдо бўлди.

«Ватандошлар» фонди қандай вазифаларни бажаради?

«Ватандошлар» жамоат фонди 2021 йилда ташкил этилган.

Фонднинг асосий мақсади хорижда яшаётган ўзбекистонликларни тарихий Ватан атрофида янада жипслаштириш, улар билан алоқаларни мустаҳкамлаш, миллий ўзликни сақлаш ва ватандошларни қўллаб-қувватлашдан иборат.

Фонд зиммасига бир қатор муҳим вазифалар ҳам юкланган.

Жумладан, хорижда истиқомат қилаётган ватандошлар ва улар тузган жамоат бирлашмалари билан ҳамкорликни ривожлантириш, улар дуч келаётган муаммоларни тизимли ўрганиш ҳамда ечимлар бўйича таклифлар ишлаб чиқиш белгиланган.

Шунингдек, миграция ва таълим соҳаларида халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган таклифларни тайёрлаш ҳам фонднинг йўналишларидан бири ҳисобланади.

Фонднинг хориждаги ватандошлар билан иши кенгаймоқда

Бугунги кунда «Ватандошлар» фонди хориждаги ўзбекистонликлар билан маданий, ижтимоий ва таълимий йўналишларда турли лойиҳаларни амалга ошириб келмоқда.

Фонднинг расмий сайтида Хитойнинг Пекин шаҳри ва Япониянинг Нагоя шаҳрида Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан тадбирлар ўтказилгани ҳақида хабарлар жойлаштирилган.

Шунингдек, фонд хориждаги ватандошлар учун электрон мурожаат платформаси, таълимий лойиҳалар ва турли маданий дастурларни ҳам тақдим этмоқда.

Мусаевнинг меҳнат фаолияти қандай кечган?

Беҳзод Мусаев 1973 йилда Тошкент шаҳрида туғилган.

У 1995 йилда Тошкент давлат иқтисодиёт университетини иқтисодчи мутахассислиги бўйича тамомлаган. Кейинчалик Президент ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси қошидаги Олий бизнес мактабида таҳсил олган.

Меҳнат фаолиятини Ўзбекистон Миллий банкида бошлаган Мусаев кейинчалик Молия вазирлиги ва Давлат солиқ қўмитасида турли лавозимларда ишлаган.

2018 йилда у Давлат солиқ қўмитаси раиси лавозимига тайинланган.

Кейинги йилларда Мусаев соғлиқни сақлаш вазири, ижтимоий ривожланиш масалалари бўйича Бош вазир ўринбосари ҳамда камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазири каби лавозимларда фаолият юритган.

2024 йил сентябрь ойидан Миграция агентлигига раҳбарлик қилган.

Энди унинг олдида қандай вазифалар турибди?

«Ватандошлар» фондининг йўналишлари Беҳзод Мусаевнинг аввалги фаолият соҳаларидан айримлари билан бевосита боғлиқ.

Хусусан, фонд фаолиятида хориждаги ўзбекистонликлар билан алоқаларни ривожлантириш, уларнинг муаммоларини ўрганиш, миграция ва таълим соҳаларида ҳамкорликни кучайтириш каби йўналишлар мавжуд.

Миграция соҳасида раҳбарлик тажрибасига эга бўлган Мусаевнинг янги лавозимида айнан шу йўналишлардаги ишларга қандай ёндашув шаклланиши эътибор марказида бўлади.

Айни пайтда тайинлов ҳақидаги хабар манбага таянган ҳолда тарқатилганини, фонднинг очиқ раҳбарият саҳифасида эса ҳозирча Одилжон Саттаров бошқарув раиси сифатида кўрсатилаётганини ҳам қайд этиш лозим.

Шу боис янги лавозимдаги ваколатларнинг расмийлаштирилиши ва фонднинг янгиланган раҳбарияти ҳақидаги маълумотлар расмий манбаларда алоҳида эълон қилиниши кутилмоқда.

Беҳзод Мусаевнинг янги фаолият босқичи

Шундай қилиб, Миграция агентлиги собиқ директори Беҳзод Мусаевнинг кейинги фаолият манзили «Ватандошлар» жамоат фонди билан боғлиқ бўлди.

Унинг янги лавозими фонднинг хорижда яшаётган ўзбекистонликлар билан ишлаш, уларнинг манфаатларини қўллаб-қувватлаш ва Ўзбекистон билан алоқаларини мустаҳкамлашга қаратилган фаолияти билан уйғунлашади.

Тайинловнинг расмий ҳужжатлар билан тасдиқланган кейинги тафсилотлари эълон қилинса, фонд раҳбарияти ва янги вазифалар бўйича маълумотлар янада ойдинлашади.

Беҳзод МусаевВатандошлар жамоат фондиМиграция агентлигиМусинхожа Абдураҳмонов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззаков
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олиндиМиграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев ишдан олинди5 сентябр 12:03Тошкентда гўшт нархи яна ошди: бозордаги сўнгги рақамлар...Тошкентда гўшт нархи яна ошди: бозордаги сўнгги рақамлар...Кеча 22:31Ўзбекистонда балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилади: энди жойлар олдиндан брон қилинадиЎзбекистонда балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилади: энди жойлар олдиндан брон қилинадиКеча 21:48Ўзбекистонда иш жойида тазйиқ ва зўравонликка қарши янги тизим жорий этилдиЎзбекистонда иш жойида тазйиқ ва зўравонликка қарши янги тизим жорий этилдиКеча 21:2423 сентябрь куни айрим ҳудудларда иссиқ 37 даражага етади23 сентябрь куни айрим ҳудудларда иссиқ 37 даражага етадиКеча 19:22Судга мурожаат қилиш имкониятлари кенгайиши мумкин: Президентга янги таклифлар берилдиСудга мурожаат қилиш имкониятлари кенгайиши мумкин: Президентга янги таклифлар берилдиКеча 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади