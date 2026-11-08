Президент олимпиадаси якунланди: Тошкент мутлақ ғолиб, Самарқанд ва Хоразм кучли учликда
Олимпия ва Паралимпия спорт турлари бўйича мамлакатимизда ташкил этилган нуфузли Президент олимпиадаси ўз якунига етди. Республиканинг барча 14 та ҳудудидан ташриф буюрган спортчилар иштирокида кечган муросасиз баҳслардан сўнг мусобақанинг якуний медаллар жамғармаси расман эълон қилинди.
Умумжамоа ҳисобида пойтахт вакиллари энг кўп олтин медалларни қўлга киритиб, 1-ўринни банд этган бўлса, Самарқанд ва Хоразм вилоятлари спортчилари кучли учлик шоҳсупасига кўтарилди.
Кучли учлик ва пешқадамлар рақобати
Тошкент шаҳри — мутлақ етакчи: Пойтахт спортчилари жами 78 та медал (33 та олтин, 22 та кумуш ва 23 та бронза) жамғарган ҳолда жадвалда яккапешқадамлик қилди;
Самарқанд вилояти — 2-ўрин: Самарқандликлар бор-йўғи биргина умумий медал фарқи билан (жами 77 та медал: 25 та олтин, 21 та кумуш ва 31 та бронза) вице-чемпионликка эришди;
Хоразм вилояти — 3-ўрин: Хоразмлик атлетлар 24 та олтин, 18 та кумуш ва 27 та бронза (жами 69 та медал) билан мусобақанинг бронза поғонасини банд этди;
Кучли бешлик: Тошкент вилояти (20 та олтин, жами 70 та) 4-ўринни, Қашқадарё вилояти (18 та олтин, жами 70 та) эса 5-поғонани эгаллади.
Барча 14 та ҳудуднинг тўлиқ медаллар жадвали
Ўрин
Ҳудудлар
Олтин ()
Кумуш ()
Бронза ()
Жами
1
Тошкент шаҳри
33
22
23
78
2
Самарқанд вилояти
25
21
31
77
3
Хоразм вилояти
24
18
27
69
4
Тошкент вилояти
20
21
29
70
5
Қашқадарё вилояти
18
23
29
70
6
Қорақалпоғистон Республикаси
16
24
26
66
7
Андижон вилояти
16
17
26
59
8
Бухоро вилояти
15
15
20
50
9
Жиззах вилояти
15
9
20
44
10
Фарғона вилояти
10
14
30
54
11
Наманган вилояти
8
14
20
42
12
Сурхондарё вилояти
8
6
15
29
13
Сирдарё вилояти
7
5
12
24
14
Навоий вилояти
6
12
23
41
Изоҳлар 0
…