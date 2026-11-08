Президент олимпиадаси якунланди: Тошкент мутлақ ғолиб, Самарқанд ва Хоразм кучли учликда

·24·Спорт
Президент олимпиадаси якунланди: Тошкент мутлақ ғолиб, Самарқанд ва Хоразм кучли учликда

Олимпия ва Паралимпия спорт турлари бўйича мамлакатимизда ташкил этилган нуфузли Президент олимпиадаси ўз якунига етди. Республиканинг барча 14 та ҳудудидан ташриф буюрган спортчилар иштирокида кечган муросасиз баҳслардан сўнг мусобақанинг якуний медаллар жамғармаси расман эълон қилинди.

Умумжамоа ҳисобида пойтахт вакиллари энг кўп олтин медалларни қўлга киритиб, 1-ўринни банд этган бўлса, Самарқанд ва Хоразм вилоятлари спортчилари кучли учлик шоҳсупасига кўтарилди.

Кучли учлик ва пешқадамлар рақобати

  • Тошкент шаҳри — мутлақ етакчи: Пойтахт спортчилари жами 78 та медал (33 та олтин, 22 та кумуш ва 23 та бронза) жамғарган ҳолда жадвалда яккапешқадамлик қилди;

  • Самарқанд вилояти — 2-ўрин: Самарқандликлар бор-йўғи биргина умумий медал фарқи билан (жами 77 та медал: 25 та олтин, 21 та кумуш ва 31 та бронза) вице-чемпионликка эришди;

  • Хоразм вилояти — 3-ўрин: Хоразмлик атлетлар 24 та олтин, 18 та кумуш ва 27 та бронза (жами 69 та медал) билан мусобақанинг бронза поғонасини банд этди;

  • Кучли бешлик: Тошкент вилояти (20 та олтин, жами 70 та) 4-ўринни, Қашқадарё вилояти (18 та олтин, жами 70 та) эса 5-поғонани эгаллади.

Барча 14 та ҳудуднинг тўлиқ медаллар жадвали

Ўрин

Ҳудудлар

Олтин ()

Кумуш ()

Бронза ()

Жами

1

Тошкент шаҳри

33

22

23

78

2

Самарқанд вилояти

25

21

31

77

3

Хоразм вилояти

24

18

27

69

4

Тошкент вилояти

20

21

29

70

5

Қашқадарё вилояти

18

23

29

70

6

Қорақалпоғистон Республикаси

16

24

26

66

7

Андижон вилояти

16

17

26

59

8

Бухоро вилояти

15

15

20

50

9

Жиззах вилояти

15

9

20

44

10

Фарғона вилояти

10

14

30

54

11

Наманган вилояти

8

14

20

42

12

Сурхондарё вилояти

8

6

15

29

13

Сирдарё вилояти

7

5

12

24

14

Навоий вилояти

6

12

23

41

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда кумуш медаль олган қозоғистонлик шахматчи қизлар нега мукофотсиз қолди?Самарқандда кумуш медаль олган қозоғистонлик шахматчи қизлар нега мукофотсиз қолди?6 октябр 21:564 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!4 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!22 сентябр 06:03"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!27 сентябр 21:08«Барселона» «Бетис»ни 5:2 ҳисобида тор-мор этиб, Ла Лига пешқадамлигини мустаҳкамлади«Барселона» «Бетис»ни 5:2 ҳисобида тор-мор этиб, Ла Лига пешқадамлигини мустаҳкамлади18 октябр 00:37Феруза Казакова ғалаба қозониб, яримфиналда Олимпиада чемпионига рўбарў келдиФеруза Казакова ғалаба қозониб, яримфиналда Олимпиада чемпионига рўбарў келди28 сентябр 08:48Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!27 сентябр 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди