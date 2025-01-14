Chevrolet машҳур Camaro моделини қайтадан ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

·7.8K·Авто
Chevrolet машҳур Camaro моделини қайтадан ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда
General Motors компанияси Chevrolet Camaro моделининг олтинчи авлод ишлаб чиқаришини якунламоқда, аммо бу машҳур модел тарихининг тугашини англатмайди.

Автомобил оламига ихтисослашган 32cars нашрига кўра, ушбу машҳур маслкар замонавий форматда қайта ишлаб чиқилади ва унинг асосий мақсади ёшлар аудиторияси учун ҳамёнбопликни таъминлаш бўлади. General Motors компанияси Chevrolet Corvette C8 моделининг муваффақиятидан илҳомланиб, Camaro моделини «ҳалқ маслкари»га айлантириш ғоясини ривожлантирмоқда.

Янги Camaro спортчан руҳ ва харизматик дизайнни сақлаб қолади, бироқ нархи кўпроқ жозибадор бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда тахминий маълумотларга кўра, янги моделнинг нархи Chevrolet Corvette C8 билан таққосланади, унинг дастлабки версияси 59 минг доллар атрофида бўлган.

Айни пайтда, янги Chevrolet Camaro’нинг техник жиҳозланиши ва хусусиятлари борасида ҳеч қандай маълумот ошкор қилинмаган. Шундай бўлса-да, ушбу янгилик машҳур моделнинг мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Chevrolet CamaroАвтомобил ОламиGeneral MotorsСпортчан ДизайнЁшлар АудиториясиМухлислар ҚизиқишиШевроле КамароЯнги МоделСпорт АвтомобилХаризматик Дизайн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиАҚШда энг қиммат машина бўйича янги мутлақ рекорд ўрнатилдиКеча, 18:39Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиКеча, 13:28Буюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаБуюк Британияда кабинасиз ва автоном юк автомобили яратилмоқдаКеча, 11:53Геррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиГеррй МкГоверн Range Rover давридан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиКеча, 10:51BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларBMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволларКеча, 09:56Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиPorsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихи18.08, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар
Россияда янги Соллерс S9 йўлтанламаси ишлаб чиқарилади: UAZ заводида катта ўзгаришлар