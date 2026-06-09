BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатади

·52·Авто
BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатади

Хитойнинг BYD компанияси келаси йилнинг охирига қадар Буюк Британияда 300 та ультра-тезкор 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатишни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа Tesla Суперчаргер тармоғига рақобатчи сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, 2027-йилга бориб бутун Европа бўйлаб 3000 та шундай қурилма ўрнатилиши кўзда тутилган. Компания маълумотларига кўра, станциялар асосан магистрал йўлларда ҳар 50 километрда жойлашади. Бу ҳақда Autocar.co.ук хабар беради.

Флаш зарядловчи қурилмалари Tesla қурилмаларидан уч баравар кучлироқ бўлса-да, барча ККС портли электромобилларга мос келади. Бироқ, максимал 1500 кВ қувватдан фақат иккита зарядлаш портига эга бўлган махсус BYD моделлари, хусусан, сентябрь ойида дебют қиладиган Денза З9 GT фойдалана олади. Янги авлод Бладе баттерй технологияси туфайли ушбу электромобил 10 фоиздан 70 фоизгача атиги беш дақиқада қувват олади.

BYD компаниясининг Британиядаги раҳбари Боно Ге сўзларига кўра, Флаш станцияларида энергия нархи рақобатчилардан анча арзон бўлиши кутилмоқда. Идеал ҳолатда бир кВ/соат учун нарх 50 пенсдан паст бўлиши мақсад қилинган. Бу Ионитй ва Гридсерве каби провайдерлар нархидан сезиларли даражада пастдир. Арзон нархга станция қошидаги аккумуляторларни тунги вақтда арзон тарифда қувватлантириш орқали эришилади.

Денза брендининг илк мижозлари учун 18 ойлик бепул зарядлаш имконияти тақдим этилади. Келажакда Денза Б5 ва Денза Д9 каби моделлар ҳам ушбу технологияни қўллаб-қувватлайди. Ҳозирча ушбу ўта тезкор қувватлаш тизими BYD брендининг ҳамёнбоп моделларига қачон жорий этилиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ.

BYDЭлектромобилФлаш ЧаргингДенза З9 GTТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаПарчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаБугун, 04:57Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиКеча, 17:13Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиКеча, 16:24BYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекBYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекКеча, 13:00Нима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиКеча, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди