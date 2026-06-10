Geely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этади

·70·Авто
Geely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этади

Geely компанияси бешинчи авлодга мансуб Эмгранд и-HEV Жиқинг Ҳйбрид седанини 16-июн куни расман намойиш этишини эълон қилди. БМА Эво платформасида қурилган янги модел Geely и-HEV гибрид мажмуаси билан жиҳозланган. Техник хусусиятларига кўра, ушбу бюджетли седан аввалроқ Geely Monjaro ва Geely Preface моделларида қўлланилган гибрид тизимга эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ташқи кўринишидан гибрид Эмгранд бензинли версиядан деярли фарқ қилмайди. Седан вертикал ламелларга эга фирма панжараси, светодиодли оптика ва мустаҳкамланган кузов конструкциясини олди. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, кузовнинг буралишга чидамлилиги 26 000 Н·м/градусни ташкил этади, юқори мустаҳкамликдаги пўлат улуши эса қарийб 70 фоизга етади.

Куч қурилмаси таркибига иссиқлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) рекорд даражадаги 48,41% бўлган 1,5 литрли ички ёнув двигатели ва иккита электромотор киради. Тизимнинг умумий қуввати 313 от кучига тенг. Автомобил вақтнинг 80 фоизидан кўпроғида тоза электр энергиясида ҳаракатланиши мумкин, бунда 66 км/соат тезликкача фақат электр моторлар ишлайди.

Салонда қулайликни ошириш учун Geely шовқинни фаол пасайтириш ва двигателни интеллектуал бошқариш технологияларини қўллаган. Натижада салондаги шовқин даражаси тўлиқ электромобиллардагидан атиги 1 дБ га юқори, холос. Бошқарув учун AI 2.0 тизими ва Хингруи AI Cloud Повер 2.0 булутли платформаси масъул бўлиб, улар атроф-муҳит параметрларини таҳлил қилган ҳолда энг самарали иш режимини танлайди.

Гибрид Эмгранд ГEEА 3.0 электрон платформасига эга бўлиб, у ҳайдовчига ёрдам тизимлари, мультимедиа, шасси ва куч қурилмасининг ягона рақамли тизим орқали ҳамоҳанг ишлашини таъминлайди. Компания ҳисоб-китобларига кўра, интеллектуал бошқарув энергия сарфини қўшимча 10 фоизга камайтириш имконини беради.

GeelyЭмграндГибридАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаПарчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаБугун, 04:57Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиКеча, 17:13Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиКеча, 16:24BYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекBYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекКеча, 13:00Нима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиКеча, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди