Geely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этади
Geely компанияси бешинчи авлодга мансуб Эмгранд и-HEV Жиқинг Ҳйбрид седанини 16-июн куни расман намойиш этишини эълон қилди. БМА Эво платформасида қурилган янги модел Geely и-HEV гибрид мажмуаси билан жиҳозланган. Техник хусусиятларига кўра, ушбу бюджетли седан аввалроқ Geely Monjaro ва Geely Preface моделларида қўлланилган гибрид тизимга эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ташқи кўринишидан гибрид Эмгранд бензинли версиядан деярли фарқ қилмайди. Седан вертикал ламелларга эга фирма панжараси, светодиодли оптика ва мустаҳкамланган кузов конструкциясини олди. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, кузовнинг буралишга чидамлилиги 26 000 Н·м/градусни ташкил этади, юқори мустаҳкамликдаги пўлат улуши эса қарийб 70 фоизга етади.
Куч қурилмаси таркибига иссиқлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) рекорд даражадаги 48,41% бўлган 1,5 литрли ички ёнув двигатели ва иккита электромотор киради. Тизимнинг умумий қуввати 313 от кучига тенг. Автомобил вақтнинг 80 фоизидан кўпроғида тоза электр энергиясида ҳаракатланиши мумкин, бунда 66 км/соат тезликкача фақат электр моторлар ишлайди.
Салонда қулайликни ошириш учун Geely шовқинни фаол пасайтириш ва двигателни интеллектуал бошқариш технологияларини қўллаган. Натижада салондаги шовқин даражаси тўлиқ электромобиллардагидан атиги 1 дБ га юқори, холос. Бошқарув учун AI 2.0 тизими ва Хингруи AI Cloud Повер 2.0 булутли платформаси масъул бўлиб, улар атроф-муҳит параметрларини таҳлил қилган ҳолда энг самарали иш режимини танлайди.
Гибрид Эмгранд ГEEА 3.0 электрон платформасига эга бўлиб, у ҳайдовчига ёрдам тизимлари, мультимедиа, шасси ва куч қурилмасининг ягона рақамли тизим орқали ҳамоҳанг ишлашини таъминлайди. Компания ҳисоб-китобларига кўра, интеллектуал бошқарув энергия сарфини қўшимча 10 фоизга камайтириш имконини беради.
…