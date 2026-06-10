BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатади
Хитойнинг BYD компанияси келаси йилнинг охирига қадар Буюк Британияда 300 та ўта тезкор 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш қурилмаларини ўрнатишни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа Tesla Суперчаргер тармоғига рақиб сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, 2027-йилга келиб бутун Европа бўйлаб 3000 та шундай қурилма ўрнатилиши кўзда тутилган. Компаниянинг таъкидлашича, станциялар асосан магистрал йўлларда ҳар 50 километрда жойлашади. Бу ҳақда Autocar.co.ук хабар беради.
Флаш қурилмалари қувват жиҳатидан Tesla станцияларидан уч баравар устун бўлса-да, максимал 1500 кВ қувватдан фақат иккита зарядлаш портига эга бўлган махсус BYD моделлари фойдалана олади. Бундай имкониятга эга илк автомобил сентябрь ойида дебют қиладиган Денза З9 GT шоотинг браке модели бўлади. Шунингдек, иккинчи авлод Бладе баттерй технологияси билан жиҳозланган Денза Б5 ва Денза Д9 моделлари ҳам ушбу тизимни қўллаб-қувватлайди.
Техник кўрсаткичларга кўра, Флаш зарядловчиси Денза З9 GT аккумуляторини 10 фоиздан 70 фоизгача атиги беш дақиқада тўлдира олади. Ҳатто -30 даража совуқ ҳароратда ҳам жараён бор-йўғи бир неча дақиқа кўпроқ вақт талаб қилади. Британиялик илк Денза мижозлари учун 18 ой давомида бепул зарядлаш хизмати тақдим этилиши кутилмоқда.
BYD УК раҳбари Боно Ге маълум қилишича, компания зарядлаш нархини 1 кВ/соат учун 50 пенсдан пастроқ даражада сақлаб қолишни мақсад қилган. Бу Ионитй ва Гридсерве каби рақобатчиларнинг нархларидан сезиларли даражада арзон демакдир. Тизим тунги вақтда арзон тарифда қувват оладиган махсус аккумуляторлар ёрдамида ишлаши эвазига шундай арзон нарх ва юқори тезликни таъминлайди.
…