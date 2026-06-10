BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатади

·33·Авто
BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатади

Хитойнинг BYD компанияси келаси йилнинг охирига қадар Буюк Британияда 300 та ўта тезкор 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш қурилмаларини ўрнатишни режалаштирмоқда. Ушбу лойиҳа Tesla Суперчаргер тармоғига рақиб сифатида ишлаб чиқилган бўлиб, 2027-йилга келиб бутун Европа бўйлаб 3000 та шундай қурилма ўрнатилиши кўзда тутилган. Компаниянинг таъкидлашича, станциялар асосан магистрал йўлларда ҳар 50 километрда жойлашади. Бу ҳақда Autocar.co.ук хабар беради.

Флаш қурилмалари қувват жиҳатидан Tesla станцияларидан уч баравар устун бўлса-да, максимал 1500 кВ қувватдан фақат иккита зарядлаш портига эга бўлган махсус BYD моделлари фойдалана олади. Бундай имкониятга эга илк автомобил сентябрь ойида дебют қиладиган Денза З9 GT шоотинг браке модели бўлади. Шунингдек, иккинчи авлод Бладе баттерй технологияси билан жиҳозланган Денза Б5 ва Денза Д9 моделлари ҳам ушбу тизимни қўллаб-қувватлайди.

Техник кўрсаткичларга кўра, Флаш зарядловчиси Денза З9 GT аккумуляторини 10 фоиздан 70 фоизгача атиги беш дақиқада тўлдира олади. Ҳатто -30 даража совуқ ҳароратда ҳам жараён бор-йўғи бир неча дақиқа кўпроқ вақт талаб қилади. Британиялик илк Денза мижозлари учун 18 ой давомида бепул зарядлаш хизмати тақдим этилиши кутилмоқда.

BYD УК раҳбари Боно Ге маълум қилишича, компания зарядлаш нархини 1 кВ/соат учун 50 пенсдан пастроқ даражада сақлаб қолишни мақсад қилган. Бу Ионитй ва Гридсерве каби рақобатчиларнинг нархларидан сезиларли даражада арзон демакдир. Тизим тунги вақтда арзон тарифда қувват оладиган махсус аккумуляторлар ёрдамида ишлаши эвазига шундай арзон нарх ва юқори тезликни таъминлайди.

BYDЭлектромобилФлаш ЧаргингДенза З9 GTТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаПарчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаБугун, 04:57Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиКеча, 17:13Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиКеча, 16:24BYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекBYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекКеча, 13:00Нима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda MX-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиКеча, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди