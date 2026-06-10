Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошланди

·0·Авто
Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошланди

Калининграддаги “Автотор” заводи Tank 300 рамали йўлтанламасини серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйди. Бу Tank бренди автомобилларининг Россия ҳудудида маҳаллийлаштирилган илк ҳолати бўлиб, лойиҳа доирасида ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

“За рулём” нашри бош муҳаррири Максим Кадаковнинг сўзларига кўра, корхонада тайёр пайвандланган ва бўялган кузовлардан фойдаланган ҳолда кичик узелли йиғув жараёни амалга оширилмоқда. Келгусида ишлаб чиқаришни янада чуқурлаштириш ва маҳаллийлаштириш даражасини ошириш имкониятлари кўриб чиқилмоқда.

Техник жиҳатдан Россияда йиғилган Tank 300 моделлари импорт қилинадиган версиялардан фарқ қилмайди. Автомобил 218 от кучига эга 2,0 литрли бензинли турбомотор, 8 поғонали автомат узатмалар қутиси ва тўлиқ узатмали (4WD) тизим билан жиҳозланган.

Шунингдек, йўлтанламас пастлатувчи узатма ва дифференциал қулфлаш тизимларига эга бўлиб, мураккаб йўл шароитларига мослашган. Ҳозирда Россия бозорида 2026-йилги моделдаги Tank 300 нархи комплектациясига қараб 4,5 миллиондан 5,2 миллион рублгача таклиф этилмоқда.

TankTank 300АвтоторАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Долпҳин Г: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекBYD Долпҳин Г: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекБугун, 13:00Нима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиБугун, 11:57Хитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиХитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиБугун, 11:57BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 11:57Эволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжудЭволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжудБугун, 10:54Geely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этадиGeely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этадиБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди