Fiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўл
Агар бир нечта тушунмовчиликлар ва кутилмаган вазиятлар бўлмаганида, Оливиер Франчоис ҳеч қачон Fiat компаниясининг бош директори лавозимига келмаган бўлар эди. Бугунги кунда ўзининг маркетинг соҳасидаги маҳорати билан танилган ушбу француз мутахассиси автомобил бизнесига илк бор қадам қўйганида, бу соҳа ҳақида деярли ҳеч нарса билмаганини очиқ тан олади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
У нафақат маркетингни, балки автомобилларнинг ўзини ҳам яхши тушунмаган. Унинг ҳаётдаги асосий иштиёқи мусиқа бўлган: у италиялик поп-юлдуз Арианна Бергамасчи билан турмуш қурган, афсонавий регги хонандаси Шаггй билан яқин дўст ва ҳатто Ватикан тарихидаги илк концертни ташкил этишда иштирок этган шахс ҳисобланади.
Оливиер Франчоис узоқ вақт давомида ўз раҳбарларидан яшириб келган бир сирини ҳам ошкор қилди — у шеърий тўплам нашр этган шоир ҳамдир. Шунга қарамай, унинг креатив ёндашуви ва ноодатий қарашлари Fiat брендини янги босқичга олиб чиқишда ва глобал бозорда ўз ўрнини тиклашда ҳал қилувчи рол ўйнади.
…