Денза З суперкари 1582 от кучи ва 350 км/соат тезлик билан намойиш этилди

·13·Авто
Денза З суперкари 1582 от кучи ва 350 км/соат тезлик билан намойиш этилди

Хитойнинг тартибга солувчи органлари томонидан эълон қилинган ҳужжатларда янги Денза З суперкарининг техник хусусиятлари очиқланди. BYD компаниясига тегишли люкс бренднинг ушбу флагман модели ҳайратланарли 1582 от кучига эга бўлиши маълум бўлди. 2+2 кўринишидаги родстер илк бор Пекин автосалонида кенг жамоатчиликка кўрсатилган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Денза вакилларининг таъкидлашича, автомобил 0 дан 100 км/соат тезликка 2,0 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Бу кўрсаткич бўйича у машҳур Римак Невера билан тенглаша олади. Автомобилнинг максимал тезлиги эса 350 км/соатни ташкил этади. Моделнинг юmsҳоқ томли версияси 2650 кг, металл томли варианти эса 2580 кг вазнга эга.

Дизайн устида BYD бош дизайнери Вольфганг Эггер ишлаган бўлиб, у аввалроқ Alfa Romeo 8К Компетизионе каби дурдоналарни яратган. Денза З силлиқ юзалар ва олдинга сурилган кабина силуэти билан ўтган йилги концепт-карга содиқ қолган. Ички қисмда эса BYD анъаналаридан фарқли ўлароқ, бошқарув панели ва квадрат шаклидаги рулда бир қатор жисмоний тугмалар, жумладан, осма тизимни созлаш функциялари ўрин олган.

Техник жиҳатдан Денза З учта электр мотор (иккита орқа ўқда ва битта олдинда) билан жиҳозланган. Шунингдек, у стеер-бй-вире тизими, тўртта мустақил бошқариладиган электр мотор ва Янгванг У9 гиперкарида қўлланилган ДиСус-М магнитореологик осма тизимига эга. Қизиғи шундаки, Денза ушбу моделни ўз ватанидан олдин Европа бозорида сотувга чиқаришни режалаштирмоқда.

ДензаBYDСуперкарЭлектромобилАвто-янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этадиМГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этадиБугун, 10:51“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилди“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилдиБугун, 07:52Британиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБританиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБугун, 06:57Fiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлFiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлБугун, 05:54Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаПарчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаБугун, 04:57Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди