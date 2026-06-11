Денза З суперкари 1582 от кучи ва 350 км/соат тезлик билан намойиш этилди
Хитойнинг тартибга солувчи органлари томонидан эълон қилинган ҳужжатларда янги Денза З суперкарининг техник хусусиятлари очиқланди. BYD компаниясига тегишли люкс бренднинг ушбу флагман модели ҳайратланарли 1582 от кучига эга бўлиши маълум бўлди. 2+2 кўринишидаги родстер илк бор Пекин автосалонида кенг жамоатчиликка кўрсатилган эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Денза вакилларининг таъкидлашича, автомобил 0 дан 100 км/соат тезликка 2,0 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Бу кўрсаткич бўйича у машҳур Римак Невера билан тенглаша олади. Автомобилнинг максимал тезлиги эса 350 км/соатни ташкил этади. Моделнинг юmsҳоқ томли версияси 2650 кг, металл томли варианти эса 2580 кг вазнга эга.
Дизайн устида BYD бош дизайнери Вольфганг Эггер ишлаган бўлиб, у аввалроқ Alfa Romeo 8К Компетизионе каби дурдоналарни яратган. Денза З силлиқ юзалар ва олдинга сурилган кабина силуэти билан ўтган йилги концепт-карга содиқ қолган. Ички қисмда эса BYD анъаналаридан фарқли ўлароқ, бошқарув панели ва квадрат шаклидаги рулда бир қатор жисмоний тугмалар, жумладан, осма тизимни созлаш функциялари ўрин олган.
Техник жиҳатдан Денза З учта электр мотор (иккита орқа ўқда ва битта олдинда) билан жиҳозланган. Шунингдек, у стеер-бй-вире тизими, тўртта мустақил бошқариладиган электр мотор ва Янгванг У9 гиперкарида қўлланилган ДиСус-М магнитореологик осма тизимига эга. Қизиғи шундаки, Денза ушбу моделни ўз ватанидан олдин Европа бозорида сотувга чиқаришни режалаштирмоқда.
…