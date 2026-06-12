Элисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳат
Ғалати туюлиши мумкин, аммо Autocar нашрининг 2026-йилги "Дизайн қаҳрамони" унвони соҳиби Жулиан Тоmsонни бошқа таниқли автомобил дизайнерларидан ажратиб турадиган жиҳат — унинг ҳамон 40 йил аввалгидек ажойиб автомобиллар яратишга бўлган иштиёқидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Одатда, ўз соҳасида уч-тўрт ўн йиллик муваффақиятли фаолият юритган кўплаб дизайн усталари вақт ўтиши билан бошқарувчи ва администраторларга айланиб қолишади. Улар кўпроқ йирик компанияларнинг директорлар кенгашида содир бўлаётган жараёнлар билан банд бўлиб қоладилар.
Бироқ Жулиан Тоmsон учун ижодий жараён ҳамон биринчи ўринда туради. У Лотус Элисе каби афсонавий моделлардан тортиб, Range Rover Эвоқуе каби замонавий кроссоверлар дизайнигача бўлган йўлда ўзининг бетакрор услубини сақлаб қола олди.
Унинг Корветте каби спорткарлар ва бошқа кўплаб машҳур моделлар устидаги иши автомобил саноатида янги стандартларни белгилаб берди. Тоmsоннинг ёндашуви шунчаки чиройли шакл бериш эмас, балки автомобилнинг характери ва ҳайдовчи билан боғлиқлигини ҳис қилишга асосланган.
…