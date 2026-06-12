Элисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳат

·12·Авто
Элисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳат

Ғалати туюлиши мумкин, аммо Autocar нашрининг 2026-йилги "Дизайн қаҳрамони" унвони соҳиби Жулиан Тоmsонни бошқа таниқли автомобил дизайнерларидан ажратиб турадиган жиҳат — унинг ҳамон 40 йил аввалгидек ажойиб автомобиллар яратишга бўлган иштиёқидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Одатда, ўз соҳасида уч-тўрт ўн йиллик муваффақиятли фаолият юритган кўплаб дизайн усталари вақт ўтиши билан бошқарувчи ва администраторларга айланиб қолишади. Улар кўпроқ йирик компанияларнинг директорлар кенгашида содир бўлаётган жараёнлар билан банд бўлиб қоладилар.

Бироқ Жулиан Тоmsон учун ижодий жараён ҳамон биринчи ўринда туради. У Лотус Элисе каби афсонавий моделлардан тортиб, Range Rover Эвоқуе каби замонавий кроссоверлар дизайнигача бўлган йўлда ўзининг бетакрор услубини сақлаб қола олди.

Унинг Корветте каби спорткарлар ва бошқа кўплаб машҳур моделлар устидаги иши автомобил саноатида янги стандартларни белгилаб берди. Тоmsоннинг ёндашуви шунчаки чиройли шакл бериш эмас, балки автомобилнинг характери ва ҳайдовчи билан боғлиқлигини ҳис қилишга асосланган.

Жулиан ТоmsонАвтомобил дизайниЛотус ЭлисеRange Rover ЭвоқуеКорветте
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиЯнги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиКеча, 17:26РЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душРЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душКеча, 15:23Toyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиToyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиКеча, 14:29Денза З суперкари 1582 от кучи ва 350 км/соат тезлик билан намойиш этилдиДенза З суперкари 1582 от кучи ва 350 км/соат тезлик билан намойиш этилдиКеча, 13:52МГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этадиМГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этадиКеча, 10:51“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилди“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилдиКеча, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди