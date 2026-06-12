Нима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилди
2026-йилда автомобил оламида кутилмаган бурилиш юз берди: унча катта бўлмаган қувватга эга ва ҳамёнбоп Honda Прелуде гибрид купелар сегментида ҳақиқий инқилоб қилди. Ушбу модел ўзининг нафис дизайни ва техник ечимлари билан кўпчиликнинг эътиборини қозонишга улгурди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳеч ким Honda Сивик ва КР-В моделларида қўлланилган тўрт цилиндрли бензин-электр куч агрегати Прелуде моделида бунчалик жонли ва динамик характер касб этишини тасаввур ҳам қилмаган эди. Муҳандислар оддий гибрид тизимни спортча руҳ билан бойитишнинг уддасидан чиқишди.
Бундай натижага эришишда ижодий ёндашув ва виртуал узатмалар нисбатининг (маке-белиеве геар ратиос) жорий этилиши муҳим рол ўйнади. Бу технология ҳайдовчига худди анъанавий спорт автомобилини бошқараётгандек ҳис-туйғуларни тақдим этади.
Honda Прелуде нафақат тежамкорлиги, балки бошқарувдаги завқи билан ҳам ажралиб туради. Бу модел гибрид автомобиллар ҳам ҳаяжонли бўлиши мумкинлигини исботлаб, 2026-йилнинг энг яхши автомобиллари рўйхатидан муносиб ўрин эгаллади.
…