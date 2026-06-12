Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқда
Тула вилоятидаги Haval заводи 2019-йилда иш бошлаганидан буён ўзининг 500 мингинчи автомобилини конвеердан чиқарди. Юбилей нусхаси 1,5 литрли бензинли двигател ва олд узатмали Haval Ҳ3 кроссоверининг Премиум комплектацияси бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Корхона фаолияти давомида энг кўп ишлаб чиқарилган модел Haval Жолион бўлиб, унинг кўрсаткичи 259 минг донадан ошди. Иккинчи ўринни Haval F7 ва Ф7х (154 мингдан ортиқ), учинчи ўринни эса Haval Dargo (38 мингдан ортиқ) эгаллади. Шунингдек, кучли бешликка Haval Ҳ3 ва Haval Ҳ7 моделлари ҳам кирди.
Ҳозирги вақтда Haval ишлаб чиқариш мажмуаси штамплаш, пайвандлаш, бўяш ва йиғув цехларини, шунингдек, 2024-йилда очилган шахсий двигател заводини ўз ичига олади. 2025-йилда деталларга механик ишлов бериш участкаси ишга туширилди, 2026-йилда эса автомат узатмалар қутисини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш режалаштирилган.
Бугунги кунда бренд Россия бозорида Ситй ва Pro линияларига бўлинган тўққизта моделни сотмоқда. Тула заводидан ташқари, Haval М6 кроссовери Калуга шаҳридаги корхонада ҳам йиғилмоқда.
…