Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқда

·14·Авто
Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқда

Тула вилоятидаги Haval заводи 2019-йилда иш бошлаганидан буён ўзининг 500 мингинчи автомобилини конвеердан чиқарди. Юбилей нусхаси 1,5 литрли бензинли двигател ва олд узатмали Haval Ҳ3 кроссоверининг Премиум комплектацияси бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Корхона фаолияти давомида энг кўп ишлаб чиқарилган модел Haval Жолион бўлиб, унинг кўрсаткичи 259 минг донадан ошди. Иккинчи ўринни Haval F7 ва Ф7х (154 мингдан ортиқ), учинчи ўринни эса Haval Dargo (38 мингдан ортиқ) эгаллади. Шунингдек, кучли бешликка Haval Ҳ3 ва Haval Ҳ7 моделлари ҳам кирди.

Ҳозирги вақтда Haval ишлаб чиқариш мажмуаси штамплаш, пайвандлаш, бўяш ва йиғув цехларини, шунингдек, 2024-йилда очилган шахсий двигател заводини ўз ичига олади. 2025-йилда деталларга механик ишлов бериш участкаси ишга туширилди, 2026-йилда эса автомат узатмалар қутисини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш режалаштирилган.

Бугунги кунда бренд Россия бозорида Ситй ва Pro линияларига бўлинган тўққизта моделни сотмоқда. Тула заводидан ташқари, Haval М6 кроссовери Калуга шаҳридаги корхонада ҳам йиғилмоқда.

HavalHaval ЖолионАвтомобилРоссияСаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиXiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиБугун, 07:37Нима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиНима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиБугун, 06:58Элисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатЭлисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатБугун, 05:54Янги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиЯнги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиКеча, 17:26РЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душРЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душКеча, 15:23Toyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиToyota, Lexus ва Honda етакчилик қилган рейтинг эълон қилиндиКеча, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди