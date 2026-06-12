Genesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айланди
Янги Genesis Магма GT3 модели Корея ишлаб чиқарувчисининг спорт пойгалари дастурини гиперкарлардан ташқари қандай кенгайтиришини кўрсатиб берди. Ворлд Эндурансе Чампионшип мусобақасининг энг нуфузли босқичи — Ле Манс 24 Ҳоурс пойгасида тақдим этилган ушбу модел ўтган йилги Магма GT концептининг пойга учун тайёрланган версиясидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобил йўл версиясига қараганда анча агрессив кўринишга эга бўлиб, олд қисмида қўшимча чироқлар ва углерод толасидан ишланган аэродинамик элементлар билан жиҳозланган. Ҳозирча у концепт сифатида тавсифланаётган бўлса-да, Genesis янги машина GT3 класси қоидаларига мувофиқ ишлаб чиқилганини маълум қилди. Бу эса унинг тез орада реал мусобақаларда иштирок этиши мумкинлигини англатади.
Техник тафсилотлар ҳозирча сир тутилмоқда, бироқ у йўл версиясидаги каби V8 двигатели билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ушбу агрегат GMР-001 гиперкаридаги 3,2 литрли V8 двигатели билан боғлиқ бўлиши мумкин, аммо бошқача созламаларга эга бўлади.
GT3 концепти Genesis брендининг янги Магма суббренди орқали махсус спорт автомобилларини яратиш ниятини акс эттиради. Компания шунчаки мавжуд моделларни, масалан ГV60 Магма каби такомиллаштириш билан чекланиб қолмоқчи эмас.
Genesis бош креатив директори Лук Донккервольке таъкидлашича, Магма GT Концепт йўлдаги ҳашамат ва атлетизмни ифодаласа, Магма GT3 Концепт ушбу фалсафани пойга муҳитига кўчиради, бу ерда ҳар бир элемент самарадорлик ва аниқ мақсадга йўналтирилган.
…