Genesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айланди

·0·Авто
Genesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айланди

Янги Genesis Магма GT3 модели Корея ишлаб чиқарувчисининг спорт пойгалари дастурини гиперкарлардан ташқари қандай кенгайтиришини кўрсатиб берди. Ворлд Эндурансе Чампионшип мусобақасининг энг нуфузли босқичи — Ле Манс 24 Ҳоурс пойгасида тақдим этилган ушбу модел ўтган йилги Магма GT концептининг пойга учун тайёрланган версиясидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобил йўл версиясига қараганда анча агрессив кўринишга эга бўлиб, олд қисмида қўшимча чироқлар ва углерод толасидан ишланган аэродинамик элементлар билан жиҳозланган. Ҳозирча у концепт сифатида тавсифланаётган бўлса-да, Genesis янги машина GT3 класси қоидаларига мувофиқ ишлаб чиқилганини маълум қилди. Бу эса унинг тез орада реал мусобақаларда иштирок этиши мумкинлигини англатади.

Техник тафсилотлар ҳозирча сир тутилмоқда, бироқ у йўл версиясидаги каби V8 двигатели билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ушбу агрегат GMР-001 гиперкаридаги 3,2 литрли V8 двигатели билан боғлиқ бўлиши мумкин, аммо бошқача созламаларга эга бўлади.

GT3 концепти Genesis брендининг янги Магма суббренди орқали махсус спорт автомобилларини яратиш ниятини акс эттиради. Компания шунчаки мавжуд моделларни, масалан ГV60 Магма каби такомиллаштириш билан чекланиб қолмоқчи эмас.

Genesis бош креатив директори Лук Донккервольке таъкидлашича, Магма GT Концепт йўлдаги ҳашамат ва атлетизмни ифодаласа, Магма GT3 Концепт ушбу фалсафани пойга муҳитига кўчиради, бу ерда ҳар бир элемент самарадорлик ва аниқ мақсадга йўналтирилган.

GenesisМагма GT3СуперкарПойга АвтомобилиМоторспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиBMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилдиБугун, 13:58Янги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархЯнги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархБугун, 11:58Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиXiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиБугун, 07:37Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаРоссияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаБугун, 07:30Нима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиНима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиБугун, 06:58Элисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатЭлисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатБугун, 05:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди