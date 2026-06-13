General Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратди

·25·Авто
General Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратди

АҚШ Энергетика вазирлиги таркибидаги Окриж миллий лабораторияси (ОРНЛ) мутахассислари General Motors билан ҳамкорликда автомобил двигателлари учун янги авлод алюминий қотишмаларини синовдан ўтказишни якунлади. ЛМҲE (Лов-Масс, Ҳигҳ-Эффисиенкй) оиласига мансуб истиқболли двигателларда қўлланилган ушбу ишланма ўзининг юқори самарадорлигини исботлади. Янги материаллар двигател вазнини 15 фоизга камайтириш билан бирга, ёқилғи тежамкорлигини анъанавий чўян ва алюминий конструкцияларга нисбатан 10 фоиздан кўпроққа ошириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Енгил двигателлар яратишдаги асосий муаммо ҳар доим кичик вазн ва юқори термал чидамлиликни бирлаштириш бўлиб келган. Оғир пикаплар ва тижорат юк машиналарининг двигателлари катта юклама ва юқори ҳароратда ишлагани сабабли, уларнинг цилиндр блоклари одатда мустаҳкам, аммо оғир чўяндан тайёрланади. Стандарт алюминий қотишмалари енгил бўлса-да, 200 даражадан юқори ҳароратда ўз мустаҳкамлигини йўқота бошлайди. Муҳандислар ушбу муаммони ҳал қилиш учун иккита янги материал ишлаб чиқишди.

Биринчи қотишма АКМЗ деб номланиб, у қуйма деталлар учун мўлжалланган. Алюминий, мис, марганец ва цирконий бирикмасидан иборат ушбу материал 350 даражагача бўлган ҳароратда ҳам ўз хусусиятларини сақлаб қолади. Тажриба двигателининг цилиндр блоки ва каллаги айнан шу қотишмадан тайёрланди. Иккинчи материал — ДуАлумин3D эса махсус 3D-босма усулида поршенлар ишлаб чиқариш учун яратилган бўлиб, у юқори термал чидамлилик ва чарчоқ юкламаларига бардошлилиги билан ажралиб туради.

Янги материалларни яратиш жараёни ҳам эътиборга лойиқ. Одатда автомобил қотишмасини ишлаб чиқиш ва жорий этиш 10 йилдан 15 йилгача вақт олади. Тадқиқотчилар замонавий компьютер моделлаштириш усуллари ва машинали ўрганиш алгоритмларидан фойдаланган ҳолда, лаборатория ғоясидан тайёр двигателгача бўлган йўлни бор-йўғи 2–4 йил ичида босиб ўтишди. Ушбу лойиҳа технологиялар оламидаги "Оскар" ҳисобланган нуфузли R&D 100 Авард мукофотига лойиқ кўрилди.

General Motors мутахассисларининг фикрича, ушбу технология кейинги авлод юк машиналарини янада енгил, тежамкор ва экологик тоза қилиш имконини беради. Бунда двигателларнинг қуввати, ишончлилиги ёки ресурсидан воз кечишга ҳожат қолмайди, бу эса тижорат транспорти учун ўта муҳим кўрсаткичдир.

General MotorsАвтомобилТехнологияДвигателИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларХитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларБугун, 10:26Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиLi Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиБугун, 08:27Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларDecart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларБугун, 07:59Skoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодSkoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодБугун, 06:29Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиFord учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиБугун, 05:28Audi A5 Sportback ва Mercedes-Benz CLA рақобатчиси Hongqi H6 арзонлашдиAudi A5 Sportback ва Mercedes-Benz CLA рақобатчиси Hongqi H6 арзонлашдиБугун, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди