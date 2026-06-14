Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилди

·0·Авто
Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилди

Автомобил саноатининг гиганти ҳисобланган Ford компанияси учун автоспорт шунчаки брендни тарғиб қилиш воситаси эмас, балки компаниянинг келажакдаги омон қолиши ва технологик ривожланишининг асосий пойдеворидир. Компания бош директори Жим Фарлейнинг таъкидлашича, бугунги кунда пойга йўлакларидаги иштирок бренд учун ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ford тарихи ҳали компания расман ташкил этилмасдан олдин ҳам пойгалар билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Бироқ, Фарлей бошчилигидаги янги даврда бу йўналиш стратегик устуворликка айланди. Унинг фикрича, пойга автомобилларини яратиш жараёнида олинган тажриба ва муҳандислик ечимлари тўғридан-тўғри оддий истеъмолчилар учун мўлжалланган серияли моделларга кўчирилмоқда.

Технологик синов майдони

Замонавий автоспорт Ford учун энг мураккаб шароитларда янги агрегатларни синовдан ўтказиш лабораторияси вазифасини ўтайди. Масалан, 5.0 литрли атмосфера двигателлари ёки гибрид тизимлар пойга трассаларида ўзининг максимал имкониятларини намойиш этади. Бу эса муҳандисларга двигател чидамлилиги ва самарадорлигини ошириш бўйича қимматли маълумотларни тақдим этади.

Жим Фарлей пойгаларга бўлган шахсий иштиёқи билан ҳам танилган, бироқ у буни шунчаки хобби деб ҳисобламайди. Унинг сўзларига кўра, пойга майдонидаги шовқин ва тезлик ортида улкан инновацион салоҳият ётибди. Бу жараён компания ходимларини янада тезроқ ва сифатлироқ ишлашга, рақобатбардош маҳсулотлар яратишга ундайди.

Глобал рақобат ва келажак режалари

Ўзбекистон бозорида ҳам Ford бренди ўзининг йўлтанламаслари ва тижорат автомобиллари билан мустаҳкам ўринга эга. Компаниянинг глобал пойгалардаги муваффақияти маҳаллий харидорларнинг брендга бўлган ишончини янада оширади. Кучли двигателлар ва чидамли шассилар айнан пойга технологиялари асосида такомиллаштирилади.

Ford ҳозирда нафақат анъанавий ички ёнув двигателлари, балки электрлаштирилган пойга моделларига ҳам катта эътибор қаратмоқда. Бу стратегия компаниянинг умумий электрификация режасига мос келади. Келажакда пойга трассаларида синалган гибрид тизимлар Ford Mustang ёки Ford F-150 каби оммабоп моделларнинг ажралмас қисмига айланиши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Ford учун автоспорт — бу маркетинг бюджетини сарфлаш эмас, балки келажак автомобиллари учун интеллектуал сармоядир. Жим Фарлей бошчилигидаги жамоа пойга трассаларини бренднинг техник мукаммаллигини исботловчи асосий майдон деб билади.

FordАвтоспортЖим ФарлейИнновацияАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА рақобатчиси Hongqi Ҳ6 арзонлашдиAudi A5 Sportбакк ва Mercedes-Benz КЛА рақобатчиси Hongqi Ҳ6 арзонлашдиБугун, 22:52BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикBYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирикБугун, 19:24Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?Кеча, 15:28Hyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларHyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларКеча, 14:28Европа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиЕвропа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиКеча, 13:53Белгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБелгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиКеча, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди