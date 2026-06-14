Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилди
Автомобил саноатининг гиганти ҳисобланган Ford компанияси учун автоспорт шунчаки брендни тарғиб қилиш воситаси эмас, балки компаниянинг келажакдаги омон қолиши ва технологик ривожланишининг асосий пойдеворидир. Компания бош директори Жим Фарлейнинг таъкидлашича, бугунги кунда пойга йўлакларидаги иштирок бренд учун ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ford тарихи ҳали компания расман ташкил этилмасдан олдин ҳам пойгалар билан чамбарчас боғлиқ бўлган. Бироқ, Фарлей бошчилигидаги янги даврда бу йўналиш стратегик устуворликка айланди. Унинг фикрича, пойга автомобилларини яратиш жараёнида олинган тажриба ва муҳандислик ечимлари тўғридан-тўғри оддий истеъмолчилар учун мўлжалланган серияли моделларга кўчирилмоқда.
Технологик синов майдониЗамонавий автоспорт Ford учун энг мураккаб шароитларда янги агрегатларни синовдан ўтказиш лабораторияси вазифасини ўтайди. Масалан, 5.0 литрли атмосфера двигателлари ёки гибрид тизимлар пойга трассаларида ўзининг максимал имкониятларини намойиш этади. Бу эса муҳандисларга двигател чидамлилиги ва самарадорлигини ошириш бўйича қимматли маълумотларни тақдим этади.
Жим Фарлей пойгаларга бўлган шахсий иштиёқи билан ҳам танилган, бироқ у буни шунчаки хобби деб ҳисобламайди. Унинг сўзларига кўра, пойга майдонидаги шовқин ва тезлик ортида улкан инновацион салоҳият ётибди. Бу жараён компания ходимларини янада тезроқ ва сифатлироқ ишлашга, рақобатбардош маҳсулотлар яратишга ундайди.
Глобал рақобат ва келажак режалариЎзбекистон бозорида ҳам Ford бренди ўзининг йўлтанламаслари ва тижорат автомобиллари билан мустаҳкам ўринга эга. Компаниянинг глобал пойгалардаги муваффақияти маҳаллий харидорларнинг брендга бўлган ишончини янада оширади. Кучли двигателлар ва чидамли шассилар айнан пойга технологиялари асосида такомиллаштирилади.
Ford ҳозирда нафақат анъанавий ички ёнув двигателлари, балки электрлаштирилган пойга моделларига ҳам катта эътибор қаратмоқда. Бу стратегия компаниянинг умумий электрификация режасига мос келади. Келажакда пойга трассаларида синалган гибрид тизимлар Ford Mustang ёки Ford F-150 каби оммабоп моделларнинг ажралмас қисмига айланиши кутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Ford учун автоспорт — бу маркетинг бюджетини сарфлаш эмас, балки келажак автомобиллари учун интеллектуал сармоядир. Жим Фарлей бошчилигидаги жамоа пойга трассаларини бренднинг техник мукаммаллигини исботловчи асосий майдон деб билади.
…