Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилди
Германиянинг Mercedes-AMG бўлинмаси ўзининг энг машҳур кроссоверлари — GLE ва GLS моделларининг флагман версияларини сезиларли даражада янгилади. Ушбу янгиланишнинг асосий нуқтаси сифатида автомобилларга моторспорт оламидан илҳомланган, текис тирсакли валга эга янги V8 двигатели ўрнатилди. Ушбу қадам бренднинг юқори қувватли СУВ сегментидаги ўрнини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги М117 Эво деб номланган юmsҳоқ-гибрид қувват агрегати аввалги авлод двигателининг ўрнини эгаллади. Mercedes-AMG муҳандислари сўнгги вақтларда плагин-гибрид тизимлардан кўра, анъанавий V8 двигателларини такомиллаштиришга кўпроқ эътибор қаратмоқда. Бу ўзгариш нафақат автомобилнинг динамик кўрсаткичларини, балки ёқилғи самарадорлигини ҳам оширишга қаратилган.
Техник имкониятлар ва янги двигател хусусиятлариЯнги V8 блокининг ўзига хослиги унинг цилиндрларининг ишлаш тартиби ўзгарганида ва вибрацияни камайтирадиган конструкциясидадир. Бу эса қувватнинг равон узатилишини таъминлайди. Двигателнинг ўзи 604 от кучи ва 850 Нм айланиш моментини ишлаб чиқарса-да, 48 вольтли юmsҳоқ-гибрид тизими (ИСГ) қўшимча 23 от кучини қўшиб беради. Натижада, умумий қувват кўрсаткичлари ҳайратланарли даражага етган.
Янги қувват агрегати ёрдамида ҳар иккала СУВ модели ҳам 0 дан 100 км/соат тезликка 4 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Автомобилларнинг максимал тезлиги эса соатига 280 километр (174 миля) билан чекланган. Бу каби кўрсаткичлар оғир вазнли кроссоверларни спорткарлар даражасига олиб чиқади.
Бошқарув ва ташқи кўринишдаги ўзгаришларАвтомобилларнинг техник қисми ҳам юқори қувватга мослаштирилган. Хусусан, Mercedes-AMG муҳандислари қуйидаги янгиланишларни амалга оширишган:
- Яхшиланган Активе Риде Контрол тизими бурилишларда кузовнинг тебранишини камайтиради;
- Янги V8 двигателининг юқори айланиш моментига бардош бериш учун олд ва орқа узатма валлари кучайтирилган;
- GLS моделида манёврчанликни ошириш учун орқа ўқни блокировка қилиш тизими жорий этилган;
- Овозни автоматик созлайдиган янгиланган чиқариш (эхҳауст) тизими ўрнатилган.
Ўзбекистон автомобил бозорида Mercedes-Benz брендининг кроссоверлари ҳамиша нуфузли ҳисобланган. Янгиланган GLE ва GLS моделларининг тақдим этилиши, айниқса, юқори қувватли ва ҳашаматли автомобил ишқибозлари учун айни муддао бўлиши кутилмоқда. Янги технологиялар автомобилнинг ҳам шаҳар шароитида, ҳам трассада ўзини ишончли тутишини таъминлайди.
…