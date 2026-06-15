Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилди

·0·Авто
Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилди

Германиянинг Mercedes-AMG бўлинмаси ўзининг энг машҳур кроссоверлари — GLE ва GLS моделларининг флагман версияларини сезиларли даражада янгилади. Ушбу янгиланишнинг асосий нуқтаси сифатида автомобилларга моторспорт оламидан илҳомланган, текис тирсакли валга эга янги V8 двигатели ўрнатилди. Ушбу қадам бренднинг юқори қувватли СУВ сегментидаги ўрнини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги М117 Эво деб номланган юmsҳоқ-гибрид қувват агрегати аввалги авлод двигателининг ўрнини эгаллади. Mercedes-AMG муҳандислари сўнгги вақтларда плагин-гибрид тизимлардан кўра, анъанавий V8 двигателларини такомиллаштиришга кўпроқ эътибор қаратмоқда. Бу ўзгариш нафақат автомобилнинг динамик кўрсаткичларини, балки ёқилғи самарадорлигини ҳам оширишга қаратилган.

Техник имкониятлар ва янги двигател хусусиятлари

Янги V8 блокининг ўзига хослиги унинг цилиндрларининг ишлаш тартиби ўзгарганида ва вибрацияни камайтирадиган конструкциясидадир. Бу эса қувватнинг равон узатилишини таъминлайди. Двигателнинг ўзи 604 от кучи ва 850 Нм айланиш моментини ишлаб чиқарса-да, 48 вольтли юmsҳоқ-гибрид тизими (ИСГ) қўшимча 23 от кучини қўшиб беради. Натижада, умумий қувват кўрсаткичлари ҳайратланарли даражага етган.

Янги қувват агрегати ёрдамида ҳар иккала СУВ модели ҳам 0 дан 100 км/соат тезликка 4 сониядан камроқ вақт ичида эришади. Автомобилларнинг максимал тезлиги эса соатига 280 километр (174 миля) билан чекланган. Бу каби кўрсаткичлар оғир вазнли кроссоверларни спорткарлар даражасига олиб чиқади.

Бошқарув ва ташқи кўринишдаги ўзгаришлар

Автомобилларнинг техник қисми ҳам юқори қувватга мослаштирилган. Хусусан, Mercedes-AMG муҳандислари қуйидаги янгиланишларни амалга оширишган:

  • Яхшиланган Активе Риде Контрол тизими бурилишларда кузовнинг тебранишини камайтиради;
  • Янги V8 двигателининг юқори айланиш моментига бардош бериш учун олд ва орқа узатма валлари кучайтирилган;
  • GLS моделида манёврчанликни ошириш учун орқа ўқни блокировка қилиш тизими жорий этилган;
  • Овозни автоматик созлайдиган янгиланган чиқариш (эхҳауст) тизими ўрнатилган.
Ташқи кўриниш борасида ҳам сезиларли ўзгаришлар мавжуд. GLE ва GLS моделларининг янги версиялари AMG услубидаги радиатор панжараси, каттароқ ҳаво кириш йўллари ва янгиланган оптика билан жиҳозланган. Шунингдек, GLE 63 модели учун 22 дюймли, GLS 63 учун эса 23 дюймли улкан ғилдирак дисклари таклиф этилмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида Mercedes-Benz брендининг кроссоверлари ҳамиша нуфузли ҳисобланган. Янгиланган GLE ва GLS моделларининг тақдим этилиши, айниқса, юқори қувватли ва ҳашаматли автомобил ишқибозлари учун айни муддао бўлиши кутилмоқда. Янги технологиялар автомобилнинг ҳам шаҳар шароитида, ҳам трассада ўзини ишончли тутишини таъминлайди.

Mercedes-AMGGLEGLSV8 ДвигателАвтомобил Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 22:23Haval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этиладиHaval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этиладиБугун, 21:21Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Кеча, 15:27Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларGeely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларКеча, 11:52Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларХитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларКеча, 10:26Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиLi Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиКеча, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди