Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имконияти
Хитойнинг BYD автогигантига тегишли бўлган премиум Денза бренди ўзининг янги флагман кроссовери — Н8Л Флаш Чарге Эдитион моделининг бозорга чиқиш санасини маълум қилди. Расмий тақдимоти 23-июн куни бўлиб ўтиши кутилаётган ушбу автомобил нафақат ўзининг ҳашаматли ички кўриниши, балки технологик жиҳатдан инқилобий қувватланиш тизими билан ҳам соҳа мутахассисларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Денза Н8Л — бу катта оилавий кроссовер бўлиб, унинг узунлиги 5200 мм, ғилдираклар базаси эса 3075 мм ни ташкил этади. Салонда 2+2+2 схемаси бўйича олтита ўриндиқ жойлаштирилган. Ички безакларда юқори сифатли Наппа терисидан фойдаланилган. Олд ва иккинчи қатор ўриндиқлари иситиш, вентиляция ва массаж функциялари билан жиҳозланган бўлса, ҳатто учинчи қатор йўловчилари учун ҳам иситиш тизими кўзда тутилган. ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг нархи Хитой бозорида 350 мингдан 400 минг юангача бўлиши кутилмоқда.
Технологик жиҳозланиш ва "Худо кўзи" тизимиКроссовернинг ҳайдовчи ва йўловчилар учун яратилган қулайликлари ҳайратланарли даражада бой. Автомобил 50 дюймли проэксион дисплей, 17,3 дюймли асосий медиа тизими ва олд йўловчи учун алоҳида экран билан таъминланган. Шунингдек, шифтга ўрнатилган қўшимча монитор, Девиалет брендининг 20 та динамикли аудиотизими ва ўрнатилган музлаткич каби премиум функциялар мавжуд.
Хавфсизлик ва автопилот масаласида Денза Н8Л моделига NVIDIA Орин-Х чипи асосидаги "Ғалаба кўзи 5.0" (Эе оф Год 5.0) тизими ўрнатилган. Ушбу комплекс лидар ва 30 га яқин датчиклар ёрдамида ишлайди. Тизим автомобилни магистрал йўлларда ва шаҳар ичида мустақил бошқариш, шунингдек, интеллектуал тўхташ (парковка) функцияларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.
Гибрид қуввати ва рекорд даражадаги қувватланишАвтомобилнинг техник кўрсаткичлари унинг ўлчамларига мос равишда жуда юқори. Гибрид тизим таркибига 207 от кучига эга 2,0 литрли турбо двигател ва учта электр мотор киради. Тизимнинг умумий қуввати 761 от кучига тенг. Иккинчи авлод Бладе батареяси (75,26 кВ·соат) ёрдамида кроссовер фақат электр энергиясида 430 км, умумий ҳисобда эса 1300 км дан ортиқ масофани босиб ўта олади.
Денза Н8Л моделининг энг асосий ўзига хослиги — 800 вольтли электр архитектурасидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, махсус қувватлаш станцияларида аккумуляторни 10 фоиздан 70 фоизгача атиги 5 дақиқада, 97 фоизгача эса 10 дақиқадан камроқ вақт ичида тўлдириш мумкин. Энг муҳими, ҳатто -30 даража совуқда ҳам қувватланиш тезлиги сезиларли даражада пасаймайди.
Кроссовер пневматик подвеска ва адаптив амортизаторлар билан жиҳозланган. Орқа ғилдиракларнинг ҳам бурилиши ҳисобига, улкан кроссовернинг бурилиш радиуси ихчам енгил автомобилларники каби атиги 4,58 метрни ташкил этади. Бу хусусият шаҳар шароитида бундай йирик автомобилни бошқаришни анча осонлаштиради.
…