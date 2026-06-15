Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имконияти

·12·Авто
Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имконияти

Хитойнинг BYD автогигантига тегишли бўлган премиум Денза бренди ўзининг янги флагман кроссовери — Н8Л Флаш Чарге Эдитион моделининг бозорга чиқиш санасини маълум қилди. Расмий тақдимоти 23-июн куни бўлиб ўтиши кутилаётган ушбу автомобил нафақат ўзининг ҳашаматли ички кўриниши, балки технологик жиҳатдан инқилобий қувватланиш тизими билан ҳам соҳа мутахассисларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Денза Н8Л — бу катта оилавий кроссовер бўлиб, унинг узунлиги 5200 мм, ғилдираклар базаси эса 3075 мм ни ташкил этади. Салонда 2+2+2 схемаси бўйича олтита ўриндиқ жойлаштирилган. Ички безакларда юқори сифатли Наппа терисидан фойдаланилган. Олд ва иккинчи қатор ўриндиқлари иситиш, вентиляция ва массаж функциялари билан жиҳозланган бўлса, ҳатто учинчи қатор йўловчилари учун ҳам иситиш тизими кўзда тутилган. ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг нархи Хитой бозорида 350 мингдан 400 минг юангача бўлиши кутилмоқда.

Технологик жиҳозланиш ва "Худо кўзи" тизими

Кроссовернинг ҳайдовчи ва йўловчилар учун яратилган қулайликлари ҳайратланарли даражада бой. Автомобил 50 дюймли проэксион дисплей, 17,3 дюймли асосий медиа тизими ва олд йўловчи учун алоҳида экран билан таъминланган. Шунингдек, шифтга ўрнатилган қўшимча монитор, Девиалет брендининг 20 та динамикли аудиотизими ва ўрнатилган музлаткич каби премиум функциялар мавжуд.

Хавфсизлик ва автопилот масаласида Денза Н8Л моделига NVIDIA Орин-Х чипи асосидаги "Ғалаба кўзи 5.0" (Эе оф Год 5.0) тизими ўрнатилган. Ушбу комплекс лидар ва 30 га яқин датчиклар ёрдамида ишлайди. Тизим автомобилни магистрал йўлларда ва шаҳар ичида мустақил бошқариш, шунингдек, интеллектуал тўхташ (парковка) функцияларини тўлиқ қўллаб-қувватлайди.

Гибрид қуввати ва рекорд даражадаги қувватланиш

Автомобилнинг техник кўрсаткичлари унинг ўлчамларига мос равишда жуда юқори. Гибрид тизим таркибига 207 от кучига эга 2,0 литрли турбо двигател ва учта электр мотор киради. Тизимнинг умумий қуввати 761 от кучига тенг. Иккинчи авлод Бладе батареяси (75,26 кВ·соат) ёрдамида кроссовер фақат электр энергиясида 430 км, умумий ҳисобда эса 1300 км дан ортиқ масофани босиб ўта олади.

Денза Н8Л моделининг энг асосий ўзига хослиги — 800 вольтли электр архитектурасидир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, махсус қувватлаш станцияларида аккумуляторни 10 фоиздан 70 фоизгача атиги 5 дақиқада, 97 фоизгача эса 10 дақиқадан камроқ вақт ичида тўлдириш мумкин. Энг муҳими, ҳатто -30 даража совуқда ҳам қувватланиш тезлиги сезиларли даражада пасаймайди.

Кроссовер пневматик подвеска ва адаптив амортизаторлар билан жиҳозланган. Орқа ғилдиракларнинг ҳам бурилиши ҳисобига, улкан кроссовернинг бурилиш радиуси ихчам енгил автомобилларники каби атиги 4,58 метрни ташкил этади. Бу хусусият шаҳар шароитида бундай йирик автомобилни бошқаришни анча осонлаштиради.

BYDДензаЭлектромобилКроссоверТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 23:29Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиMercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиБугун, 22:25Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 22:23Haval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этиладиHaval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этиладиБугун, 21:21Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Кеча, 15:27Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларGeely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларКеча, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди