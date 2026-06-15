Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсал
Автомобил оламида Алпина бренди ҳуқуқлари BMW компаниясига сотилганидан сўнг, машҳур Боуэнсиепен оиласи ўзининг янги лойиҳасини тақдим этди. Янги Боуэнсиепен 05 GT модели аслида афсонавий Алпина Б5 моделининг муносиб давомчиси бўлиб, у янги авлод BMW M5 Touring базасида яратилди. Ушбу супер-универсал нафақат қуввати, балки ўзига хос дизайн фалсафаси билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Боуэнсиепен 05 GT лойиҳаси устида машҳур дизайнер Франк Степҳенсон иш олиб борган. У ўз вақтида Ferrari Ф430, McLaren П1 ва замонавий BMW Mини каби моделларни яратишда иштирок этган мутахассис сифатида танилган. Степҳенсоннинг мақсади BMW M5 Touring моделининг агрессив ва бироз оғир кўринишини юmsҳатиш ҳамда унга Алпина услубига хос бўлган вазминлик ва нафисликни қайтаришдан иборат эди. Автомобилнинг олд ва орқа бамперлари, ён қисмлари ва спойлери бутунлай янгиланган.
Техник кўрсаткичлар ва қувватАвтомобилнинг техник қисмида ҳам сезиларли ўзгаришлар амалга оширилган. Муҳандислар 4,4 литрли С68 V8 битурбо двигателини қайта созлаш орқали унинг қувватини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди. Стандарт BMW M5 моделида 718 от кучи мавжуд бўлса, Боуэнсиепен 05 GT варианти 790 от кучи ва 1100 Нм айлантирувчи моментга эга.
Гидрид тизимнинг электр қисми ўзгаришсиз қолдирилган бўлиб, у ҳамон 195 от кучини таъминлайди ва соф электр режимида 55-60 километр масофа босиб ўтиш имконини беради. Автомобилнинг динамик кўрсаткичлари ҳам ҳайратланарли: у соатига 100 км тезликка 3,6 сониядан камроқ вақт ичида эришади, максимал тезлиги эса 305 км/соатдан юқори этиб белгиланган.
Эксклюзивлик ва қулайликБоуэнсиепен 05 GT моделининг ўзига хос жиҳатларидан бири бу Акраповик компанияси томонидан тайёрланган титанли газ чиқиши тизимидир. Бу нафақат автомобилнинг овозини янада жозибали қилади, балки стандарт пўлат тизимга нисбатан 8 кг вазн тежаш имконини беради. Шунга қарамай, қўшимча жиҳозлар ҳисобига автомобилнинг умумий вазни 2555 кг ни ташкил этмоқда, бу эса стандарт моделдан 5 кг га кўпроқдир.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу моделни яратиш учун сарфланадиган модификация харажатлари тахминан 50 000 еврони ташкил этади. Бу нарх асосий автомобил қийматидан ташқари ҳисобланади. Компания вакилларининг таъкидлашича, Боуэнсиепен 05 GT нафақат тезлик, балки юқори даражадаги ҳаракатланиш қулайлиги (комфорт) билан ҳам BMW M5 моделидан устун туради. Бу эса Алпина брендининг содиқ мухлислари учун энг муҳим мезонлардан биридир.
Ўзбекистон автомобил бозорида бундай эксклюзив моделлар кам учраса-да, Алпина анъаналарига асосланган ушбу лойиҳа юқори унумдорликка эга универсал автомобиллар ишқибозлари орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Автомобилларни қайта жиҳозлаш жараёни Германиянинг Бухлоэ шаҳридаги корхонада амалга оширилади.
…