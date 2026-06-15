Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсал

·0·Авто
Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсал

Автомобил оламида Алпина бренди ҳуқуқлари BMW компаниясига сотилганидан сўнг, машҳур Боуэнсиепен оиласи ўзининг янги лойиҳасини тақдим этди. Янги Боуэнсиепен 05 GT модели аслида афсонавий Алпина Б5 моделининг муносиб давомчиси бўлиб, у янги авлод BMW M5 Touring базасида яратилди. Ушбу супер-универсал нафақат қуввати, балки ўзига хос дизайн фалсафаси билан ҳам ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Боуэнсиепен 05 GT лойиҳаси устида машҳур дизайнер Франк Степҳенсон иш олиб борган. У ўз вақтида Ferrari Ф430, McLaren П1 ва замонавий BMW Mини каби моделларни яратишда иштирок этган мутахассис сифатида танилган. Степҳенсоннинг мақсади BMW M5 Touring моделининг агрессив ва бироз оғир кўринишини юmsҳатиш ҳамда унга Алпина услубига хос бўлган вазминлик ва нафисликни қайтаришдан иборат эди. Автомобилнинг олд ва орқа бамперлари, ён қисмлари ва спойлери бутунлай янгиланган.

Техник кўрсаткичлар ва қувват

Автомобилнинг техник қисмида ҳам сезиларли ўзгаришлар амалга оширилган. Муҳандислар 4,4 литрли С68 V8 битурбо двигателини қайта созлаш орқали унинг қувватини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишди. Стандарт BMW M5 моделида 718 от кучи мавжуд бўлса, Боуэнсиепен 05 GT варианти 790 от кучи ва 1100 Нм айлантирувчи моментга эга.

Гидрид тизимнинг электр қисми ўзгаришсиз қолдирилган бўлиб, у ҳамон 195 от кучини таъминлайди ва соф электр режимида 55-60 километр масофа босиб ўтиш имконини беради. Автомобилнинг динамик кўрсаткичлари ҳам ҳайратланарли: у соатига 100 км тезликка 3,6 сониядан камроқ вақт ичида эришади, максимал тезлиги эса 305 км/соатдан юқори этиб белгиланган.

Эксклюзивлик ва қулайлик

Боуэнсиепен 05 GT моделининг ўзига хос жиҳатларидан бири бу Акраповик компанияси томонидан тайёрланган титанли газ чиқиши тизимидир. Бу нафақат автомобилнинг овозини янада жозибали қилади, балки стандарт пўлат тизимга нисбатан 8 кг вазн тежаш имконини беради. Шунга қарамай, қўшимча жиҳозлар ҳисобига автомобилнинг умумий вазни 2555 кг ни ташкил этмоқда, бу эса стандарт моделдан 5 кг га кўпроқдир.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу моделни яратиш учун сарфланадиган модификация харажатлари тахминан 50 000 еврони ташкил этади. Бу нарх асосий автомобил қийматидан ташқари ҳисобланади. Компания вакилларининг таъкидлашича, Боуэнсиепен 05 GT нафақат тезлик, балки юқори даражадаги ҳаракатланиш қулайлиги (комфорт) билан ҳам BMW M5 моделидан устун туради. Бу эса Алпина брендининг содиқ мухлислари учун энг муҳим мезонлардан биридир.

Ўзбекистон автомобил бозорида бундай эксклюзив моделлар кам учраса-да, Алпина анъаналарига асосланган ушбу лойиҳа юқори унумдорликка эга универсал автомобиллар ишқибозлари орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Автомобилларни қайта жиҳозлаш жараёни Германиянинг Бухлоэ шаҳридаги корхонада амалга оширилади.

БоуэнсиепенBMWАлпинаM5 TouringАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Денза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиДенза Н8Л Флаш Чарге Эдитион: 761 от кучи ва 10 дақиқада тўлиқ қувватланиш имкониятиБугун, 22:53Mercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиMercedes-AMG GLE ва GLS моделларига янги 627 от кучига эга V8 двигатели ўрнатилдиБугун, 22:25Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналарини давом эттирувчи 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 22:23Haval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этиладиHaval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этиладиБугун, 21:21Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Кеча, 15:27Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларGeely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларКеча, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди