Ариел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршилик
Автомобил оламида ҳақиқий ҳаяжон ва тезлик ишқибозлари учун янги баҳс мавзуси пайдо бўлди. 525 от кучига эга бўлган янги Ариел Атом 4РР ўзининг экстремал кўрсаткичлари билан Германия автосаноатининг дурдонаси ҳисобланган BMW M2 КС моделига қарши майдонга тушди. Ушбу икки автомобил бутунлай бошқа-бошқа фалсафага эга бўлса-да, уларни битта мақсад — трассада максимал завқ бериш бирлаштиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ариел Атом 4РР модели ўзининг очиқ конструкцияси ва минималистик дизайни билан ажралиб туради. Бу шунчаки автомобил эмас, балки ғилдираклар устидаги ракета каби таассурот қолдиради. ИХБТ нашри маълумотларига кўра, ушбу модел бешинчи ва олтинчи узатмаларда соатига 160 километрдан юқори тезликда ҳаракатланаётганда ҳайдовчига худди кучли бўрон пайтида парашютдан сакраётгандек туйғуни тақдим этади. Бу даражадаги аэродинамик босим ва очиқ ҳаво оқими ҳар қандай профессионал пойгачини ҳам ҳайратга солиши аниқ.
Техник имкониятлар ва вазн нисбатиАриел Атом 4РР нинг асосий устунлиги унинг вазнида. Жуда енгил қувурли рамадан иборат корпус ва кучли двигател уйғунлиги унга ақлбовар қилмас тезланиш имконини беради. 525 от кучи бундай кичик вазн учун ҳаддан ташқари кўпдек кўринса-да, муҳандислар бошқарув ва барқарорлик ўртасидаги олтин мувозанатни топишга муваффақ бўлишган. Бу автомобилни бошқариш учун ҳайдовчидан нафақат маҳорат, балки катта жасорат ҳам талаб этилади.
Иккинчи томонда эса BMW M2 КС — кундалик ҳаётда ҳам, пойга йўлагида ҳам ўзини бирдек қулай ҳис қиладиган универсал спорткар. Гарчи у Ариел Атом каби енгил бўлмаса-да, BMW муҳандисларининг мукаммал созланган шассиси ва электрон ёрдамчилари уни трассада жуда хавфли рақибга айлантиради. BMW M2 КС ҳайдовчига кўпроқ қулайлик ва хавфсизлик ҳиссини беради, бироқ соф адреналин борасида Ариел билан рақобатлашиши қийин.
Трассадаги ҳақиқий синовУшбу икки машинани солиштиришда фақатгина рақамларга таяниб бўлмайди. Ариел Атом 4РР трассанинг бурилишларида ўзини худди картинг каби тутади, унинг реакцияси лаҳзали ва ўта аниқ. BMW M2 КС эса бурилишларда бироз оғирроқ туюлиши мумкин, бироқ унинг қуввати ва тормоз тизими ҳар қандай хатони кечиришга тайёр. Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун бундай экстремал моделлар асосан коллекцион экспонат сифатида қизиқ бўлиши мумкин, чунки бизнинг йўлларда Ариел Атом каби очиқ конструкцияли машиналардан фойдаланиш деярли имконсиз.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, агар сизнинг мақсадингиз пойга йўлагида ўзингизни чегарада ҳис қилиш бўлса, Ариел Атом 4РР га тенг келадигани йўқ. Аммо сизга ҳам тезлик, ҳам маълум даражадаги комфорт керак бўлса, BMW M2 КС ҳамон энг яхши танлов бўлиб қолаверади. Ҳар икки автомобил ҳам ўз йўналишида муҳандислик чўққиси ҳисобланади ва замонавий автосаноатнинг турли қирраларини намоён этади.
…