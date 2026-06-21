Ариел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршилик

·21·Авто
Ариел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршилик

Автомобил оламида ҳақиқий ҳаяжон ва тезлик ишқибозлари учун янги баҳс мавзуси пайдо бўлди. 525 от кучига эга бўлган янги Ариел Атом 4РР ўзининг экстремал кўрсаткичлари билан Германия автосаноатининг дурдонаси ҳисобланган BMW M2 КС моделига қарши майдонга тушди. Ушбу икки автомобил бутунлай бошқа-бошқа фалсафага эга бўлса-да, уларни битта мақсад — трассада максимал завқ бериш бирлаштиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ариел Атом 4РР модели ўзининг очиқ конструкцияси ва минималистик дизайни билан ажралиб туради. Бу шунчаки автомобил эмас, балки ғилдираклар устидаги ракета каби таассурот қолдиради. ИХБТ нашри маълумотларига кўра, ушбу модел бешинчи ва олтинчи узатмаларда соатига 160 километрдан юқори тезликда ҳаракатланаётганда ҳайдовчига худди кучли бўрон пайтида парашютдан сакраётгандек туйғуни тақдим этади. Бу даражадаги аэродинамик босим ва очиқ ҳаво оқими ҳар қандай профессионал пойгачини ҳам ҳайратга солиши аниқ.

Техник имкониятлар ва вазн нисбати

Ариел Атом 4РР нинг асосий устунлиги унинг вазнида. Жуда енгил қувурли рамадан иборат корпус ва кучли двигател уйғунлиги унга ақлбовар қилмас тезланиш имконини беради. 525 от кучи бундай кичик вазн учун ҳаддан ташқари кўпдек кўринса-да, муҳандислар бошқарув ва барқарорлик ўртасидаги олтин мувозанатни топишга муваффақ бўлишган. Бу автомобилни бошқариш учун ҳайдовчидан нафақат маҳорат, балки катта жасорат ҳам талаб этилади.

Иккинчи томонда эса BMW M2 КС — кундалик ҳаётда ҳам, пойга йўлагида ҳам ўзини бирдек қулай ҳис қиладиган универсал спорткар. Гарчи у Ариел Атом каби енгил бўлмаса-да, BMW муҳандисларининг мукаммал созланган шассиси ва электрон ёрдамчилари уни трассада жуда хавфли рақибга айлантиради. BMW M2 КС ҳайдовчига кўпроқ қулайлик ва хавфсизлик ҳиссини беради, бироқ соф адреналин борасида Ариел билан рақобатлашиши қийин.

Трассадаги ҳақиқий синов

Ушбу икки машинани солиштиришда фақатгина рақамларга таяниб бўлмайди. Ариел Атом 4РР трассанинг бурилишларида ўзини худди картинг каби тутади, унинг реакцияси лаҳзали ва ўта аниқ. BMW M2 КС эса бурилишларда бироз оғирроқ туюлиши мумкин, бироқ унинг қуввати ва тормоз тизими ҳар қандай хатони кечиришга тайёр. Ўзбекистонлик автомобил ихлосмандлари учун бундай экстремал моделлар асосан коллекцион экспонат сифатида қизиқ бўлиши мумкин, чунки бизнинг йўлларда Ариел Атом каби очиқ конструкцияли машиналардан фойдаланиш деярли имконсиз.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, агар сизнинг мақсадингиз пойга йўлагида ўзингизни чегарада ҳис қилиш бўлса, Ариел Атом 4РР га тенг келадигани йўқ. Аммо сизга ҳам тезлик, ҳам маълум даражадаги комфорт керак бўлса, BMW M2 КС ҳамон энг яхши танлов бўлиб қолаверади. Ҳар икки автомобил ҳам ўз йўналишида муҳандислик чўққиси ҳисобланади ва замонавий автосаноатнинг турли қирраларини намоён этади.

Ариел АтомBMW M2 КСSportкарПойгаАвто-тест
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

30 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайди30 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайдиКеча, 21:34Mazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиMazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиКеча, 13:50Пикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқдаПикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқдаКеча, 11:26Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Кеча, 10:27BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиBYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиКеча, 00:51Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?19.06, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди