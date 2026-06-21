Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?

·15·Авто
Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?

Автомобил оламида Land Rover Дисковерй моделлари ўзининг ажойиб йўлтанламаслик қобилияти ва қулайлиги билан машҳур, бироқ уларнинг ишончлилиги борасидаги баҳслар ҳеч қачон тинмайди. Суррей 4х4 Респонсе кўнгиллилар ташкилоти аъзоси Дан Эве ўзининг 151 минг мил (тахминан 243 минг километр) масофани босиб ўтган Land Rover Дисковерй 3 автомобили мисолида ушбу моделнинг ҳақиқий имкониятларини намойиш этди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Дан Эве аъзо бўлган ташкилот фавқулодда вазиятлар, ноқулай об-ҳаво шароитлари ва табиий офатлар пайтида маҳаллий ҳокимият ҳамда тезкор хизматларга ёрдам бериш билан шуғулланади. Бундай масъулиятли вазифалар учун танланган автомобил нафақат кучли, балки ҳар қандай вазиятда панд бермайдиган бўлиши шарт. Дисковерй 3 эса айнан мана шундай оғир шароитлар учун мўлжалланган "ишчи от" вазифасини ўтамоқда.

Техник ҳолат ва кутилмаган хавфлар

Эгасининг сўзларига кўра, Land Rover Дисковерй моделларида "яхши" ёки "ёмон" нусха тушунчаси йўқ. Ҳар бир автомобил ўзига хос инжиқликларга эга бўлиши мумкин. 240 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтган двигател исталган вақтда жиддий носозликка дуч келиши эҳтимоли бўлса-да, тўғри хизмат кўрсатиш ва эҳтиёт қисмларни вақтида алмаштириш автомобилнинг умрини сезиларли даражада узайтирмоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам Land Rover брендининг эски моделлари, хусусан Дисковерй 3 ва 4 авлодлари йўлтанламас ишқибозлари орасида юқори баҳоланади. Бизнинг тоғли ҳудудларимиз ва чўл зоналаримизда ушбу автомобилларнинг пневматик осма тизими ҳамда мураккаб тўлиқ узатмали (4х4) тизими катта устунлик беради. Бироқ, худди хорижий тажрибада бўлгани каби, маҳаллий ҳайдовчилар ҳам ушбу машиналарнинг техник хизмат кўрсатиш харажатлари юқори эканлигини таъкидлашади.

Нима учун айнан Дисковерй?

Нима учун Дан Эве каби профессионаллар янгироқ ёки ишончлироқ ҳисобланган япон йўлтанламасларини эмас, айнан Land Roverни танлашади? Жавоб оддий: қулайлик ва функционалликнинг уйғунлиги. Дисковерй 3 кенг салони, катта юкхонаси ва оғир тиркамаларни шатакка олиш қобилияти билан ажралиб туради. Фавқулодда вазиятларда қутқарувчиларга айнан мана шундай универсал имкониятлар керак бўлади.

Ixbt.com маълумотларига таянадиган бўлсак, ушбу моделдаги асосий хавф — двигателнинг кутилмаганда ишдан чиқиши (поп-уп) билан боғлиқ. Шунга қарамай, Дан Эве ўз автомобилини идеал меҳнаткаш техника деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, агар автомобил ўз вазифасини 100 фоизга бажарса, унинг кичик камчиликларига кўз юмиш мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Land Rover Дисковерй 3 — бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки маълум бир турмуш тарзи ва соҳа эгалари учун зарурий воситадир. Унинг хизмат муддати кўп жиҳатдан эгасининг эътибори ва техник билимига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Land RoverДисковерйЙўлтанламасАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиЎзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиБугун, 16:36Toyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиToyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиБугун, 16:20Ҳамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 11:23Ариел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликАриел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликБугун, 10:2630 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайди30 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайдиКеча, 21:34Mazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиMazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиКеча, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди