Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?
Автомобил оламида Land Rover Дисковерй моделлари ўзининг ажойиб йўлтанламаслик қобилияти ва қулайлиги билан машҳур, бироқ уларнинг ишончлилиги борасидаги баҳслар ҳеч қачон тинмайди. Суррей 4х4 Респонсе кўнгиллилар ташкилоти аъзоси Дан Эве ўзининг 151 минг мил (тахминан 243 минг километр) масофани босиб ўтган Land Rover Дисковерй 3 автомобили мисолида ушбу моделнинг ҳақиқий имкониятларини намойиш этди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Дан Эве аъзо бўлган ташкилот фавқулодда вазиятлар, ноқулай об-ҳаво шароитлари ва табиий офатлар пайтида маҳаллий ҳокимият ҳамда тезкор хизматларга ёрдам бериш билан шуғулланади. Бундай масъулиятли вазифалар учун танланган автомобил нафақат кучли, балки ҳар қандай вазиятда панд бермайдиган бўлиши шарт. Дисковерй 3 эса айнан мана шундай оғир шароитлар учун мўлжалланган "ишчи от" вазифасини ўтамоқда.
Техник ҳолат ва кутилмаган хавфларЭгасининг сўзларига кўра, Land Rover Дисковерй моделларида "яхши" ёки "ёмон" нусха тушунчаси йўқ. Ҳар бир автомобил ўзига хос инжиқликларга эга бўлиши мумкин. 240 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтган двигател исталган вақтда жиддий носозликка дуч келиши эҳтимоли бўлса-да, тўғри хизмат кўрсатиш ва эҳтиёт қисмларни вақтида алмаштириш автомобилнинг умрини сезиларли даражада узайтирмоқда.
Ўзбекистон шароитида ҳам Land Rover брендининг эски моделлари, хусусан Дисковерй 3 ва 4 авлодлари йўлтанламас ишқибозлари орасида юқори баҳоланади. Бизнинг тоғли ҳудудларимиз ва чўл зоналаримизда ушбу автомобилларнинг пневматик осма тизими ҳамда мураккаб тўлиқ узатмали (4х4) тизими катта устунлик беради. Бироқ, худди хорижий тажрибада бўлгани каби, маҳаллий ҳайдовчилар ҳам ушбу машиналарнинг техник хизмат кўрсатиш харажатлари юқори эканлигини таъкидлашади.
Нима учун айнан Дисковерй?Нима учун Дан Эве каби профессионаллар янгироқ ёки ишончлироқ ҳисобланган япон йўлтанламасларини эмас, айнан Land Roverни танлашади? Жавоб оддий: қулайлик ва функционалликнинг уйғунлиги. Дисковерй 3 кенг салони, катта юкхонаси ва оғир тиркамаларни шатакка олиш қобилияти билан ажралиб туради. Фавқулодда вазиятларда қутқарувчиларга айнан мана шундай универсал имкониятлар керак бўлади.
Ixbt.com маълумотларига таянадиган бўлсак, ушбу моделдаги асосий хавф — двигателнинг кутилмаганда ишдан чиқиши (поп-уп) билан боғлиқ. Шунга қарамай, Дан Эве ўз автомобилини идеал меҳнаткаш техника деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, агар автомобил ўз вазифасини 100 фоизга бажарса, унинг кичик камчиликларига кўз юмиш мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Land Rover Дисковерй 3 — бу шунчаки транспорт воситаси эмас, балки маълум бир турмуш тарзи ва соҳа эгалари учун зарурий воситадир. Унинг хизмат муддати кўп жиҳатдан эгасининг эътибори ва техник билимига боғлиқ бўлиб қолмоқда.
…