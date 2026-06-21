Toyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш берди

·18·Авто
Toyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш берди

Япония автосаноатининг икки йирик гиганти — Toyota ва Nissan компаниялари ўз мамлакати истеъмолчиларини АҚШдаги заводларда йиғилган автомобилларнинг ўзига хос “ноқсонлари” борлиги ҳақида расман огоҳлантирди. Ушбу баёнот япон брендларининг хориждаги ишлаб чиқариш стандартлари ва ички бозор талаблари ўртасидаги фарқни очиқ тан олиши сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап шундаки, ҳозирда Япония бозорига импорт қилинаётган Toyota Тундра (Техас), Toyota Highlander (Индиана) ва Nissan Мурано (Теннесси) моделлари Америка заводларида йиғилади. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчилар ушбу моделлар учун илова қилинган ҳужжатларда уларнинг йиғилиш сифати Япония ички бозори учун одатий бўлган қатъий стандартлардан фарқ қилиши мумкинлигини кўрсатиб ўтган.

Косметик нуқсонлар ва бўёқ муаммолари

Toyota компанияси ўз мижозларини автомобил кузовининг бўёқ қатламидаги эҳтимолий “нюанслар” ҳақида огоҳлантирмоқда. Хусусан, АҚШдан келтирилган машиналарда бўёқ қатлами юпқароқ бўлиши, турли қисмлар орасида ранг тафовути сезилиши, жило бериш излари ёки ҳатто майда ботиқлар учраши мумкинлиги айтилган. Шунга қарамай, бренд вакиллари бу камчиликлар фақат эстетик характерга эга эканини ва техник хавфсизликка таъсир қилмаслигини таъкидлаган.

Nissan эса бу борада янада очиқроқ позицияни эгаллади. Компания Nissan Мурано моделида деталлар орасидаги чокларнинг нотекислиги, герметик излари ва кузов панелларининг бир-бирига мос тушишидаги кичик оғишлар бўлиши мумкинлигини тан олди. Бу каби ҳолатлар одатда япониялик харидорлар учун қабул қилиб бўлмас даражадаги нуқсонлар ҳисобланади.

Технологик чекловлар ва мослашув муаммоси

Сифатдан ташқари, ушбу автомобилларнинг дастурий таъминотида ҳам жиддий чекловлар мавжуд. Масалан, Toyota Тундра моделидаги йўл белгиларини аниқлаш тизими Япония инфратузилмасида хатоликлар билан ишлаши мумкин. Шунингдек, мультимедиа тизими фақат инглиз тилини қўллаб-қувватлайди, бу эса маҳаллий ҳайдовчилар учун ноқулайлик туғдиради.

Nissan Мурано моделида эса вазият янада мураккаброқ:

  • Интерфейсда япон тили мавжуд эмас;
  • Маҳаллий радиостанциялар частоталари қўллаб-қувватланмайди;
  • Япония бозорига хос бўлган Nissan Коннект онлайн хизматлари ишламайди.
Ушбу ҳолат япониялик автомобил ихлосмандлари ва ОАВ ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Экспертларнинг фикрича, Toyota ва Nissan каби брендларнинг бундай очиқ баёноти АҚШдаги ишлаб чиқариш маданияти ва Япония ички бозоридаги ўта юқори талаблар ўртасидаги тафовутни яққол кўрсатиб бермоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу моделлар, айниқса Toyota Highlander ва Nissan Мурано жуда оммабоп ҳисобланади. Мамлакатимизга кўпинча АҚШ ёки БАА бозоридан келтириладиган ушбу автомобилларни харид қилишда фойдаланувчилар юқорида қайд этилган йиғиш сифати ва дастурий таъминот хусусиятларини инобатга олишлари тавсия этилади.

ToyotaNissanАвтомобилАҚШСифат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиЎзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиБугун, 16:36Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Бугун, 16:26Ҳамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 11:23Ариел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликАриел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликБугун, 10:2630 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайди30 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайдиКеча, 21:34Mazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиMazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиКеча, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди