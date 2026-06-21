Toyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш берди
Япония автосаноатининг икки йирик гиганти — Toyota ва Nissan компаниялари ўз мамлакати истеъмолчиларини АҚШдаги заводларда йиғилган автомобилларнинг ўзига хос “ноқсонлари” борлиги ҳақида расман огоҳлантирди. Ушбу баёнот япон брендларининг хориждаги ишлаб чиқариш стандартлари ва ички бозор талаблари ўртасидаги фарқни очиқ тан олиши сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гап шундаки, ҳозирда Япония бозорига импорт қилинаётган Toyota Тундра (Техас), Toyota Highlander (Индиана) ва Nissan Мурано (Теннесси) моделлари Америка заводларида йиғилади. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқарувчилар ушбу моделлар учун илова қилинган ҳужжатларда уларнинг йиғилиш сифати Япония ички бозори учун одатий бўлган қатъий стандартлардан фарқ қилиши мумкинлигини кўрсатиб ўтган.
Косметик нуқсонлар ва бўёқ муаммолариToyota компанияси ўз мижозларини автомобил кузовининг бўёқ қатламидаги эҳтимолий “нюанслар” ҳақида огоҳлантирмоқда. Хусусан, АҚШдан келтирилган машиналарда бўёқ қатлами юпқароқ бўлиши, турли қисмлар орасида ранг тафовути сезилиши, жило бериш излари ёки ҳатто майда ботиқлар учраши мумкинлиги айтилган. Шунга қарамай, бренд вакиллари бу камчиликлар фақат эстетик характерга эга эканини ва техник хавфсизликка таъсир қилмаслигини таъкидлаган.
Nissan эса бу борада янада очиқроқ позицияни эгаллади. Компания Nissan Мурано моделида деталлар орасидаги чокларнинг нотекислиги, герметик излари ва кузов панелларининг бир-бирига мос тушишидаги кичик оғишлар бўлиши мумкинлигини тан олди. Бу каби ҳолатлар одатда япониялик харидорлар учун қабул қилиб бўлмас даражадаги нуқсонлар ҳисобланади.
Технологик чекловлар ва мослашув муаммосиСифатдан ташқари, ушбу автомобилларнинг дастурий таъминотида ҳам жиддий чекловлар мавжуд. Масалан, Toyota Тундра моделидаги йўл белгиларини аниқлаш тизими Япония инфратузилмасида хатоликлар билан ишлаши мумкин. Шунингдек, мультимедиа тизими фақат инглиз тилини қўллаб-қувватлайди, бу эса маҳаллий ҳайдовчилар учун ноқулайлик туғдиради.
Nissan Мурано моделида эса вазият янада мураккаброқ:
- Интерфейсда япон тили мавжуд эмас;
- Маҳаллий радиостанциялар частоталари қўллаб-қувватланмайди;
- Япония бозорига хос бўлган Nissan Коннект онлайн хизматлари ишламайди.
Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу моделлар, айниқса Toyota Highlander ва Nissan Мурано жуда оммабоп ҳисобланади. Мамлакатимизга кўпинча АҚШ ёки БАА бозоридан келтириладиган ушбу автомобилларни харид қилишда фойдаланувчилар юқорида қайд этилган йиғиш сифати ва дастурий таъминот хусусиятларини инобатга олишлари тавсия этилади.
…