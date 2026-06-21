Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этилади

·22·Авто
Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этилади

Ўзбекистонда 2026 йилдан бошлаб ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ вақт бўлган автомобилларни босқичма-босқич утилизация қилиш тизими жорий этилади.

Чиқиндиларни бошқариш агентлиги йўлга қўяётган янги тартибга кўра, эски транспорт воситалари давлат томонидан бозор қийматида сотиб олинади. Автомобил эгаларига икки хил танлов берилиши кўзда тутилган. Улар пул компенсациясини олиши ёки маҳаллий ишлаб чиқарилган янги автомобилни имтиёзли шартларда харид қилиш учун электрон ваучердан фойдаланиши мумкин.

Электрон ваучер орқали янги автомобилни бўлиб-бўлиб тўлаш имконияти ҳам тақдим этилади. Бу тартиб эски транспорт воситасини топширган фуқароларнинг янги автомобил сотиб олишини енгиллаштиришга қаратилган.

Фойдаланиш муддати тугаган автомобилни утилизацияга топширишдан бош тортган фуқаролар ҳар йили 30 БҲМ миқдорида экологик компенсация тўлаши керак бўлади.

Янги чоралар атмосферага чиқарилаётган зарарли моддалар миқдорини камайтириш, йўл ҳаракати хавфсизлигини ошириш ва чиқиндиларни қайта ишлаш тизимини ривожлантириш мақсадида амалга оширилади.

ЎзбекистонАгентство по управлению отходами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Бугун, 16:26Toyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиToyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиБугун, 16:20Ҳамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 11:23Ариел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликАриел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликБугун, 10:2630 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайди30 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайдиКеча, 21:34Mazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиMazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиКеча, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди