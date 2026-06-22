Stellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этилади
Глобал автомобил саноатининг йирик иштирокчиларидан бири бўлган Stellantis концерни ҳайдовчисиз бошқариладиган транспорт воситалари сегментида ўз мавқеини мустаҳкамлашга киришди. Компания келаси йили дебют қилиши кутилаётган янги СТЛА Оне платформасини роботаксилар операторларининг талабларига тўлиқ мослаштиришга қарор қилди. Бу қадам автомобил ишлаб чиқарувчисининг келажакдаги шаҳар транспорти экотизимида асосий етказиб берувчи бўлиш стратегиясини англатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Stellantis таркибига кирувчи Peugeot ва Ваухҳалл каби брендлар эндиликда автоном бошқарув тизимлари билан интеграциялашган махсус фургон ва енгил автомобилларни ишлаб чиқаради. Маълум қилинишича, янги платформа нафақат анъанавий ҳайдовчилар, балки сунъий интеллект томонидан бошқариладиган сервислар учун ҳам техник жиҳатдан мукаммал қилиб лойиҳалаштирилган.
Uber ва Вайве билан стратегик ҳамкорликЛойиҳа доирасида Stellantis Буюк Британиянинг автоном дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси Вайве ҳамда дунёдаги энг йирик йўловчи ташиш хизмати Uber билан уч томонлама шартнома имзолади. Ушбу ҳамкорлик доирасида жорий йилдан бошлаб дунёнинг 10 та йирик шаҳрида, жумладан Лондонда роботаксиларнинг кенг кўламли синовлари бошланиши режалаштирилган.
Ушбу ҳамкорликнинг аҳамияти шундаки, Stellantis фақатгина темир корпус етказиб берувчи эмас, балки юқори технологияли транспорт хизматларининг ажралмас қисмига айланмоқда. Uber платформаси орқали фойдаланувчилар ҳайдовчисиз Stellantis автомобилларини буюртма қилиш имкониятига эга бўладилар, бу эса компания учун янги даромад манбаларини очади.
Ўзбекистон бозори учун истиқболларЎзбекистон автомобил бозорида Stellantis брендлари, хусусан Peugeot ва Опел моделлари маълум даражада мавжудлигини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги ушбу технологик сакраш келажакда маҳаллий инфратузилмага ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Мамлакатимизда ақлли шаҳар ва рақамли иқтисодиёт лойиҳалари ривожланаётган бир пайтда, бундай автоном платформалар жамоат транспорти ва етказиб бериш хизматларини тубдан ўзгартириши кутилмоқда.
Экспертларнинг фикрича, СТЛА Оне платформасининг муваффақияти Stellantis'нинг Tesla ва Хитойнинг BYD каби технологик гигантлари билан рақобатда қанчалик чидамли эканлигини кўрсатади. Автоном бошқарув технологияси нафақат қулайлик, балки йўлларда хавфсизликни ошириш ва ёқилғи сарфини оптималлаштиришга ҳам хизмат қилади.
Яқин келажакда Stellantis ушбу платформа асосида нафақат кичик хатчбеклар, балки тижорат мақсадларида фойдаланиладиган йирик фургонларни ҳам тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу эса логистика компаниялари учун ҳайдовчисиз етказиб бериш тизимини жорий қилишда муҳим қадам бўлади.
…