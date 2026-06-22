Stellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этилади

·18·Авто
Stellantis роботаксилар бозорига кирмоқда: Янги СТЛА Оне платформаси тақдим этилади

Глобал автомобил саноатининг йирик иштирокчиларидан бири бўлган Stellantis концерни ҳайдовчисиз бошқариладиган транспорт воситалари сегментида ўз мавқеини мустаҳкамлашга киришди. Компания келаси йили дебют қилиши кутилаётган янги СТЛА Оне платформасини роботаксилар операторларининг талабларига тўлиқ мослаштиришга қарор қилди. Бу қадам автомобил ишлаб чиқарувчисининг келажакдаги шаҳар транспорти экотизимида асосий етказиб берувчи бўлиш стратегиясини англатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Stellantis таркибига кирувчи Peugeot ва Ваухҳалл каби брендлар эндиликда автоном бошқарув тизимлари билан интеграциялашган махсус фургон ва енгил автомобилларни ишлаб чиқаради. Маълум қилинишича, янги платформа нафақат анъанавий ҳайдовчилар, балки сунъий интеллект томонидан бошқариладиган сервислар учун ҳам техник жиҳатдан мукаммал қилиб лойиҳалаштирилган.

Uber ва Вайве билан стратегик ҳамкорлик

Лойиҳа доирасида Stellantis Буюк Британиянинг автоном дастурий таъминот ишлаб чиқарувчиси Вайве ҳамда дунёдаги энг йирик йўловчи ташиш хизмати Uber билан уч томонлама шартнома имзолади. Ушбу ҳамкорлик доирасида жорий йилдан бошлаб дунёнинг 10 та йирик шаҳрида, жумладан Лондонда роботаксиларнинг кенг кўламли синовлари бошланиши режалаштирилган.

Ушбу ҳамкорликнинг аҳамияти шундаки, Stellantis фақатгина темир корпус етказиб берувчи эмас, балки юқори технологияли транспорт хизматларининг ажралмас қисмига айланмоқда. Uber платформаси орқали фойдаланувчилар ҳайдовчисиз Stellantis автомобилларини буюртма қилиш имкониятига эга бўладилар, бу эса компания учун янги даромад манбаларини очади.

Ўзбекистон бозори учун истиқболлар

Ўзбекистон автомобил бозорида Stellantis брендлари, хусусан Peugeot ва Опел моделлари маълум даражада мавжудлигини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги ушбу технологик сакраш келажакда маҳаллий инфратузилмага ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Мамлакатимизда ақлли шаҳар ва рақамли иқтисодиёт лойиҳалари ривожланаётган бир пайтда, бундай автоном платформалар жамоат транспорти ва етказиб бериш хизматларини тубдан ўзгартириши кутилмоқда.

Экспертларнинг фикрича, СТЛА Оне платформасининг муваффақияти Stellantis'нинг Tesla ва Хитойнинг BYD каби технологик гигантлари билан рақобатда қанчалик чидамли эканлигини кўрсатади. Автоном бошқарув технологияси нафақат қулайлик, балки йўлларда хавфсизликни ошириш ва ёқилғи сарфини оптималлаштиришга ҳам хизмат қилади.

Яқин келажакда Stellantis ушбу платформа асосида нафақат кичик хатчбеклар, балки тижорат мақсадларида фойдаланиладиган йирик фургонларни ҳам тақдим этишни режалаштирмоқда. Бу эса логистика компаниялари учун ҳайдовчисиз етказиб бериш тизимини жорий қилишда муҳим қадам бўлади.

StellantisРоботаксиUberАвтоном АвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаАҚШда Ford Эдге кроссоверларини сотишда муаммолар юзага келмоқдаБугун, 00:22От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?От кучи тушунчаси: Нега замонавий автомобиллар қуввати ҳанузгача 18-аср ўлчовида?Кеча, 20:20Honda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиHonda Европа бозорига ҳамёнбоп ва ғайритабиий Супер-Н электромобилини чиқардиКеча, 19:54Эски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаЭски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 18:59Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиЎзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиКеча, 16:36Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Кеча, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди