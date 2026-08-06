Bugatti Дестриер: афсонавий W16 гиперкарининг янги талқини намойиш этилди

·39·Авто
Bugatti Дестриер: афсонавий W16 гиперкарининг янги талқини намойиш этилди
Қисқача

Bugatti компанияси Болиде техник асосида яратилган, Тйпе 57SC Атлантик моделидан илҳомланган эксклюзив Дестриер гиперкари тақдимотини ўтказди. Углерод толали монококка эга автомобил 8,0 литр ҳажмли тўртта турбинали W16 двигател ва 1578 от кучини мерос қилиб олган. Дестриер баландлиги атиги бир метр бўлган бренднинг энг паст бўйли автомобили бўлиб, салони табиий чарм, замш ва мис иплар билан безатилган.

Ixbt.com маълумотига кўра, машҳур Bugatti компанияси ўзининг энг сўнгги ноёб лойиҳаси — Bugatti Дестриер гиперкарини расман тақдим этди. Мазкур эксклюзив автомобил тарихдаги энг чиройли машина сифатида эътироф этилган классик моделга бағишланган бўлиб, Болиде спорткарининг техник асослари негизида бунёд этилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги Дестриер модели бренднинг кўп миллион долларлик Солитаире ягона нусхадаги автомобиллар туркумига киради. Ушбу қаторга аввалроқ афсонавий Вейрон моделининг қайта тасвирланган кўриниши бўлган ФКП Ҳоммаге ҳамда Броуиллард моделлари ҳам киритилган эди. Янги гиперкарнинг илҳом манбаи сифатида Тйпе 57SC Атлантик модели танланган бўлиб, унинг аслини яратишда ҳам трек учун мўлжалланган Тйпе 57G Tank базасидан фойдаланилган.

Техник имкониятлар ва дизайн концепцияси

Автомобил углерод толали монокок базасига эга бўлиб, ўзининг қардош модели ҳисобланган Болидедан 8,0 литр ҳажмли тўртта турбинали W16 двигателини мерос қилиб олган. Ушбу қувват агрегати 1578 от кучини тақдим этади. Шунга қарамай, мутахассисларнинг таъкидлашича, улкан қувват кўрсаткичи мазкур лойиҳанинг асосий мақсади бўлмаган. Компания муҳандислари ва дизайнерлари биринчи навбатда Тйпе 57SC Атлантик моделининг ўлмас жозибасини қайта тиклашни мақсад қилинган.

Bugatti дизайн раҳбари Франк Ҳейлнинг тушунтиришича, Болиде модели компания тарихидаги энг экстремал пропорцияларни тақдим этган. Уларни ортиқча аэродинамик босим талабларидан озод қилган ҳолда, соф ҳайкал кўринишидаги санъат асарига айлантиришга муваффақ бўлинган. Натижада Дестриер бренднинг энг паст бўйли автомобили бўлиб, унинг баландлиги атиги бир метрни ташкил қилади. Олд қисмида 20 дюймли, орқада эса 21 дюймли турли ўлчамдаги ғилдиракларнинг ўрнатилиши торғон отнинг туришини эслатишга мўлжалланган.

Ҳашамат ва келажакдаги истиқболлар

Ташқи кўриниши ва спортча характерига қарамай, Дестриер салони Болиде моделига нисбатан анча ҳашаматли ишланган. Марказий бошқарув панелидаги фавқулодда тўхташ ва ўт ўчириш тугмалари ўрнини ўт олдириш калитлари эгаллаган. Интерер табиий чармдан тикилиб, замш ва мис иплар билан безатилган.

Ҳозирча автомобилнинг аниқ динамик кўрсаткичлари расман тасдиқланмаган, бироқ Дестриер кўрсаткичлари бўйича Болидега яқин бўлиши кутилмоқда. Маълумот учун, Болиде 0 дан 62 миля тезликка (100 км/соат) 2,2 сонияда эриша олади. Автомобилнинг нархи ҳам ошкор этилмаган, лекин унинг қиймати ўн миллионлаб доллардан ошиши тахмин қилинмоқда. Унинг умумий йўлларда ҳаракатланиши чекланган бўлиб, фақат махсус трекларда ёки кўргазмаларда юришига рухсат этилади, бироқ Буюк Британиядаги Ланзанте мутахассислари Болиде моделини умумий йўллар учун мослаштиргани каби, бу машина билан ҳам шундай амалиёт бажарилиши мумкин.

BugattiДестриерГиперкарАвтоянгиликларСуперкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин