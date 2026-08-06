Bugatti Дестриер: афсонавий W16 гиперкарининг янги талқини намойиш этилди
Bugatti компанияси Болиде техник асосида яратилган, Тйпе 57SC Атлантик моделидан илҳомланган эксклюзив Дестриер гиперкари тақдимотини ўтказди. Углерод толали монококка эга автомобил 8,0 литр ҳажмли тўртта турбинали W16 двигател ва 1578 от кучини мерос қилиб олган. Дестриер баландлиги атиги бир метр бўлган бренднинг энг паст бўйли автомобили бўлиб, салони табиий чарм, замш ва мис иплар билан безатилган.
Ixbt.com маълумотига кўра, машҳур Bugatti компанияси ўзининг энг сўнгги ноёб лойиҳаси — Bugatti Дестриер гиперкарини расман тақдим этди. Мазкур эксклюзив автомобил тарихдаги энг чиройли машина сифатида эътироф этилган классик моделга бағишланган бўлиб, Болиде спорткарининг техник асослари негизида бунёд этилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги Дестриер модели бренднинг кўп миллион долларлик Солитаире ягона нусхадаги автомобиллар туркумига киради. Ушбу қаторга аввалроқ афсонавий Вейрон моделининг қайта тасвирланган кўриниши бўлган ФКП Ҳоммаге ҳамда Броуиллард моделлари ҳам киритилган эди. Янги гиперкарнинг илҳом манбаи сифатида Тйпе 57SC Атлантик модели танланган бўлиб, унинг аслини яратишда ҳам трек учун мўлжалланган Тйпе 57G Tank базасидан фойдаланилган.
Техник имкониятлар ва дизайн концепциясиАвтомобил углерод толали монокок базасига эга бўлиб, ўзининг қардош модели ҳисобланган Болидедан 8,0 литр ҳажмли тўртта турбинали W16 двигателини мерос қилиб олган. Ушбу қувват агрегати 1578 от кучини тақдим этади. Шунга қарамай, мутахассисларнинг таъкидлашича, улкан қувват кўрсаткичи мазкур лойиҳанинг асосий мақсади бўлмаган. Компания муҳандислари ва дизайнерлари биринчи навбатда Тйпе 57SC Атлантик моделининг ўлмас жозибасини қайта тиклашни мақсад қилинган.
Bugatti дизайн раҳбари Франк Ҳейлнинг тушунтиришича, Болиде модели компания тарихидаги энг экстремал пропорцияларни тақдим этган. Уларни ортиқча аэродинамик босим талабларидан озод қилган ҳолда, соф ҳайкал кўринишидаги санъат асарига айлантиришга муваффақ бўлинган. Натижада Дестриер бренднинг энг паст бўйли автомобили бўлиб, унинг баландлиги атиги бир метрни ташкил қилади. Олд қисмида 20 дюймли, орқада эса 21 дюймли турли ўлчамдаги ғилдиракларнинг ўрнатилиши торғон отнинг туришини эслатишга мўлжалланган.
Ҳашамат ва келажакдаги истиқболларТашқи кўриниши ва спортча характерига қарамай, Дестриер салони Болиде моделига нисбатан анча ҳашаматли ишланган. Марказий бошқарув панелидаги фавқулодда тўхташ ва ўт ўчириш тугмалари ўрнини ўт олдириш калитлари эгаллаган. Интерер табиий чармдан тикилиб, замш ва мис иплар билан безатилган.
Ҳозирча автомобилнинг аниқ динамик кўрсаткичлари расман тасдиқланмаган, бироқ Дестриер кўрсаткичлари бўйича Болидега яқин бўлиши кутилмоқда. Маълумот учун, Болиде 0 дан 62 миля тезликка (100 км/соат) 2,2 сонияда эриша олади. Автомобилнинг нархи ҳам ошкор этилмаган, лекин унинг қиймати ўн миллионлаб доллардан ошиши тахмин қилинмоқда. Унинг умумий йўлларда ҳаракатланиши чекланган бўлиб, фақат махсус трекларда ёки кўргазмаларда юришига рухсат этилади, бироқ Буюк Британиядаги Ланзанте мутахассислари Болиде моделини умумий йўллар учун мослаштиргани каби, бу машина билан ҳам шундай амалиёт бажарилиши мумкин.
…