Ford арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келади
Америка автогиганти Ford ўзининг янги ва ҳамёнбоп электромобиллар платформасини яратишда Formula 1 пойгалари тажрибасидан фойдаланмоқда. Компания бош директори Жим Фарлейнинг сўзларига кўра, Калифорниядаги махсус “скункворкс” жамоаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу технология келажакда нафақат АҚШ, балки Европа бозорини ҳам забт этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Универсал EV деб номланган янги платформа устида ишлаётган муҳандислар гуруҳи анъанавий автосаноат қолипларидан воз кечган ҳолда фаолият юритмоқда. Жамоанинг асосий қисми моторспорт соҳаси мутахассисларидан таркиб топган бўлиб, улар гиперкарлардан ҳам мураккаброқ ва самаралироқ муҳандислик ечимларини татбиқ этишмоқда. Бу ҳақда Autocar нашри батафсил маълумот берди.
Хитой брендларига қарши янги стратегияFord раҳбарияти ушбу лойиҳани Хитойнинг арзон электромобиллари билан рақобат қилишнинг энг самарали йўли деб ҳисобламоқда. Янги платформадаги илк автомобил АҚШ бозори учун мўлжалланган ихчам пикап бўлиши ва унинг нархи тахминан 30 000 доллар атрофида белгиланиши кутилмоқда. Бу эса электромобиллар сегментида нарх борасида катта устунлик беради.
Жим Фарлейнинг таъкидлашича, Formula 1 дунёсидан келган мутахассислар аэродинамика ва энергия самарадорлиги бўйича ноёб билимларга эга. “Бизнинг жамоамиз аъзоларининг деярли барчаси ё F1 дан келган, ёки ушбу пойгаларнинг ашаддий ишқибозидир. Уларнинг аэродинамик билимлари бизга рақобатчилардан устунлик беради”, — дейди Ford раҳбари.
Янги платформа асосида яратиладиган автомобиллар ташқи кўриниши билан Fordнинг ҳозирги ички ёнув двигателли моделларидан тубдан фарқ қилади. Тезер видеоларида акс этган эскизлар дизайнга мутлақо янгича ёндашувдан далолат бермоқда. Бу эса бренднинг визуал идентификациясини янгилашга хизмат қилади.
Европа бозори ва келажак режалариҲозирча Ford ушбу платформадаги моделларни Европага олиб келиш масаласини расман тасдиқламаган бўлса-да, мутахассислар буни эҳтимолдан холи деб ҳисоблашмайди. Тахминларга кўра, Универсал EV платформасидаги моделлар 2028-йилда чиқиши кутилаётган Renault платформасидаги хатчбек ва кроссоверлардан сўнг қитъа бозорига кириб келиши мумкин.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам бундай ҳамёнбоп электромобилларнинг пайдо бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Ford брендининг жаҳон миқёсидаги нуфузи ва ҳамёнбоп нарх стратегияси маҳаллий истеъмолчилар орасида электромобилларга бўлган қизиқишни янада ошириши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Ford анъанавий автомобил ишлаб чиқарувчисидан юқори технологияли ва самарадорликка йўналтирилган компанияга айланишни мақсад қилган. Formula 1 даги тажрибани оммавий ишлаб чиқаришга кўчириш орқали компания электромобиллар бозорида янги даврни бошлаб бермоқчи.
…