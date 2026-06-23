Ford арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келади

·0·Авто
Ford арзон электромобиллар бозорида инқилоб қилмоқчи: F1 технологиялари ёрдамга келади

Америка автогиганти Ford ўзининг янги ва ҳамёнбоп электромобиллар платформасини яратишда Formula 1 пойгалари тажрибасидан фойдаланмоқда. Компания бош директори Жим Фарлейнинг сўзларига кўра, Калифорниядаги махсус “скункворкс” жамоаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу технология келажакда нафақат АҚШ, балки Европа бозорини ҳам забт этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Универсал EV деб номланган янги платформа устида ишлаётган муҳандислар гуруҳи анъанавий автосаноат қолипларидан воз кечган ҳолда фаолият юритмоқда. Жамоанинг асосий қисми моторспорт соҳаси мутахассисларидан таркиб топган бўлиб, улар гиперкарлардан ҳам мураккаброқ ва самаралироқ муҳандислик ечимларини татбиқ этишмоқда. Бу ҳақда Autocar нашри батафсил маълумот берди.

Хитой брендларига қарши янги стратегия

Ford раҳбарияти ушбу лойиҳани Хитойнинг арзон электромобиллари билан рақобат қилишнинг энг самарали йўли деб ҳисобламоқда. Янги платформадаги илк автомобил АҚШ бозори учун мўлжалланган ихчам пикап бўлиши ва унинг нархи тахминан 30 000 доллар атрофида белгиланиши кутилмоқда. Бу эса электромобиллар сегментида нарх борасида катта устунлик беради.

Жим Фарлейнинг таъкидлашича, Formula 1 дунёсидан келган мутахассислар аэродинамика ва энергия самарадорлиги бўйича ноёб билимларга эга. “Бизнинг жамоамиз аъзоларининг деярли барчаси ё F1 дан келган, ёки ушбу пойгаларнинг ашаддий ишқибозидир. Уларнинг аэродинамик билимлари бизга рақобатчилардан устунлик беради”, — дейди Ford раҳбари.

Янги платформа асосида яратиладиган автомобиллар ташқи кўриниши билан Fordнинг ҳозирги ички ёнув двигателли моделларидан тубдан фарқ қилади. Тезер видеоларида акс этган эскизлар дизайнга мутлақо янгича ёндашувдан далолат бермоқда. Бу эса бренднинг визуал идентификациясини янгилашга хизмат қилади.

Европа бозори ва келажак режалари

Ҳозирча Ford ушбу платформадаги моделларни Европага олиб келиш масаласини расман тасдиқламаган бўлса-да, мутахассислар буни эҳтимолдан холи деб ҳисоблашмайди. Тахминларга кўра, Универсал EV платформасидаги моделлар 2028-йилда чиқиши кутилаётган Renault платформасидаги хатчбек ва кроссоверлардан сўнг қитъа бозорига кириб келиши мумкин.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам бундай ҳамёнбоп электромобилларнинг пайдо бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Ford брендининг жаҳон миқёсидаги нуфузи ва ҳамёнбоп нарх стратегияси маҳаллий истеъмолчилар орасида электромобилларга бўлган қизиқишни янада ошириши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Ford анъанавий автомобил ишлаб чиқарувчисидан юқори технологияли ва самарадорликка йўналтирилган компанияга айланишни мақсад қилган. Formula 1 даги тажрибани оммавий ишлаб чиқаришга кўчириш орқали компания электромобиллар бозорида янги даврни бошлаб бермоқчи.

FordЭлектромобилFormula 1Универсал EVАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиToyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирдиБугун, 09:24Британияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБританияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБугун, 06:58Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиЭлектромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиКеча, 20:21BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиBYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиКеча, 17:29BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаBMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаКеча, 17:27Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиЯпония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиКеча, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди