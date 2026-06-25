Ваухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик беради
Европанинг йирик автомобил гиганти ҳисобланган Stellantis концерни таркибидаги Ваухҳалл бренди яқин келажакда ўзининг мустақиллигини оширади ва Британия бозорига мослаштирилган ўзига хос моделларни ишлаб чиқаришда кўпроқ муҳандислик эркинлигига эга бўлади. Бу қарор компания ўз инвестицияларини энг даромадли брендларга йўналтиришни режалаштираётган бир пайтда, Ваухҳаллнинг келажаги борасидаги шубҳаларга чек қўйди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри хабарига кўра, Опел раҳбари Флориан Ҳуеттл Ваухҳалл бренди гуруҳ таркибида "жуда аниқ" ролга эга эканлигини таъкидлади. Гарчи Stellantis ўзининг асосий эътиборини Peugeot, Ram, Jeep ва Fiat каби глобал брендларга қаратишини эълон қилган бўлса-да, Британиянинг тарихий маркаси бўлган Ваухҳалл ўз мавқеини сақлаб қолади.
Британия йўллари учун махсус ёндашувВаухҳалл 1970-йилларнинг бошидан буён Германиянинг Опел бренди билан бирлашган ҳолда фаолият юритиб келади ва узоқ вақт давомида унинг моделлари Опел автомобилларининг шунчаки ўнг рулга ўтказилган варианти бўлиб келган. Янги стратегияга кўра, эндиликда Ваухҳалл муҳандислари Буюк Британиянинг ўзига хос йўл шароитларини ҳисобга олган ҳолда автомобилларни модернизация қилиш ҳуқуқига эга бўладилар.
Флориан Ҳуеттлнинг сўзларига кўра, компания Ваухҳалл жамоаси билан биргаликда махсус лойиҳа устида ишламоқда. Бу лойиҳа доирасида автомобилларнинг шассиси ва бошқарув тизими Британия йўлларининг ҳолатидан келиб чиқиб созланади. Маълумки, Буюк Британия йўллари Германиядаги автобанларга қараганда анча мураккаб ва нотекис бўлиб, бу осма тизимга алоҳида талаблар қўяди.
Бозордаги рақобат ва истиқболларҲозирги вақтда Ваухҳалл моделлари, хусусан Корса ва Фронтера кроссовери Буюк Британияда энг кўп сотиладиган ўнта автомобил қаторига киради. Шунга қарамай, бренд ўз ватанида Stellantis гуруҳига кирувчи бошқа бир марка — Peugeot билан кучли рақобатга дуч келмоқда. Муҳандислик эркинлигининг берилиши Ваухҳаллга ўзига хосликни қайтариш ва харидорлар эҳтиёжига яхшироқ жавоб бериш имконини беради.
Stellantis таркибидаги брендларнинг янги иерархияси қуйидагича кўриниш олмоқда:
- Глобал брендлар (энг юқори инвестиция): Peugeot, Ram, Jeep ва Fiat;
- Махсус брендлар (маҳаллий бозорга йўналтирилган): ДС (Франция) ва Лансиа (Италия);
- Минтақавий етакчилар: Опел (Германия) ва Ваухҳалл (Буюк Британия).
…