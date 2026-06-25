Ваухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик беради

·0·Авто
Ваухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик беради

Европанинг йирик автомобил гиганти ҳисобланган Stellantis концерни таркибидаги Ваухҳалл бренди яқин келажакда ўзининг мустақиллигини оширади ва Британия бозорига мослаштирилган ўзига хос моделларни ишлаб чиқаришда кўпроқ муҳандислик эркинлигига эга бўлади. Бу қарор компания ўз инвестицияларини энг даромадли брендларга йўналтиришни режалаштираётган бир пайтда, Ваухҳаллнинг келажаги борасидаги шубҳаларга чек қўйди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри хабарига кўра, Опел раҳбари Флориан Ҳуеттл Ваухҳалл бренди гуруҳ таркибида "жуда аниқ" ролга эга эканлигини таъкидлади. Гарчи Stellantis ўзининг асосий эътиборини Peugeot, Ram, Jeep ва Fiat каби глобал брендларга қаратишини эълон қилган бўлса-да, Британиянинг тарихий маркаси бўлган Ваухҳалл ўз мавқеини сақлаб қолади.

Британия йўллари учун махсус ёндашув

Ваухҳалл 1970-йилларнинг бошидан буён Германиянинг Опел бренди билан бирлашган ҳолда фаолият юритиб келади ва узоқ вақт давомида унинг моделлари Опел автомобилларининг шунчаки ўнг рулга ўтказилган варианти бўлиб келган. Янги стратегияга кўра, эндиликда Ваухҳалл муҳандислари Буюк Британиянинг ўзига хос йўл шароитларини ҳисобга олган ҳолда автомобилларни модернизация қилиш ҳуқуқига эга бўладилар.

Флориан Ҳуеттлнинг сўзларига кўра, компания Ваухҳалл жамоаси билан биргаликда махсус лойиҳа устида ишламоқда. Бу лойиҳа доирасида автомобилларнинг шассиси ва бошқарув тизими Британия йўлларининг ҳолатидан келиб чиқиб созланади. Маълумки, Буюк Британия йўллари Германиядаги автобанларга қараганда анча мураккаб ва нотекис бўлиб, бу осма тизимга алоҳида талаблар қўяди.

Бозордаги рақобат ва истиқболлар

Ҳозирги вақтда Ваухҳалл моделлари, хусусан Корса ва Фронтера кроссовери Буюк Британияда энг кўп сотиладиган ўнта автомобил қаторига киради. Шунга қарамай, бренд ўз ватанида Stellantis гуруҳига кирувчи бошқа бир марка — Peugeot билан кучли рақобатга дуч келмоқда. Муҳандислик эркинлигининг берилиши Ваухҳаллга ўзига хосликни қайтариш ва харидорлар эҳтиёжига яхшироқ жавоб бериш имконини беради.

Stellantis таркибидаги брендларнинг янги иерархияси қуйидагича кўриниш олмоқда:

  • Глобал брендлар (энг юқори инвестиция): Peugeot, Ram, Jeep ва Fiat;
  • Махсус брендлар (маҳаллий бозорга йўналтирилган): ДС (Франция) ва Лансиа (Италия);
  • Минтақавий етакчилар: Опел (Германия) ва Ваухҳалл (Буюк Британия).
Ушбу ўзгаришлар Stellantis портфелини оптималлаштириш ва ҳар бир бренднинг ўз бозоридаги даромадлигини оширишга қаратилган. Ваухҳалл учун берилаётган бу "эркинлик" сўнгги 40 йил ичида бренд тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча қайси модел биринчи бўлиб янгиланган муҳандислик ёндашуви асосида ишлаб чиқарилиши очиқланмаган.

StellantisВаухҳаллОпелАвтомобилБритания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиBMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиБугун, 10:51Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиChery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиБугун, 09:57Европа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиЕвропа автомобил бозорида инқилоб: Электромобиллар илк бор бензинли машиналардан ўзиб кетдиБугун, 04:23Янгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиЯнгиланган UAZ Patriot: 2027-йилда оғир йўлсизлик учун махсус версия сотувга чиқадиБугун, 03:52Skoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиSkoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этдиКеча, 23:26Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиКеча, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди