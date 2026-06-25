Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?

·0·Авто
Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?

Электромобиллар саноати жадал ривожланар экан, аккумулятор технологиялари соҳасидаги атамалар ҳам мураккаблашиб бормоқда. Бугунги кунда анъанавий суюқ электролитли батареялардан воз кечиб, янада хавфсиз ва самарали бўлган қаттиқ ҳолатдаги (солид-стате) технологияларга ўтиш даври бошланмоқда. Бу ўзгаришлар нафақат юриш масофасини оширади, балки қувватланиш вақтини ҳам сезиларли даражада қисқартиради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

МГ бренди ўзининг СолидКоре деб номланган ярим қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторларини оммавий ишлаб чиқаришни бошлаганини эълон қилди. Компания маълумотларига кўра, ушбу технология жорий йилнинг охирида Европа бозоридаги МГ электромобилларида пайдо бўлади. СолидКоре хужайралари ҳам қаттиқ, ҳам суюқ электролитларни ўз ичига олади, бироқ суюқлик миқдори атиги 5 фоизни ташкил этади. Бу анъанавий батареяларга қараганда совуқ об-ҳавода яхшироқ ишлаш ва тезроқ қувватланиш имконини беради.

Ярим қаттиқ ва тўлиқ қаттиқ ҳолатдаги технологиялар

Бозордаги бошқа ишлаб чиқарувчилар ярим қаттиқ технологиялар учун кўпинча электролит гелларидан фойдаланишади, бироқ МГ ёндашуви бироз фарқ қилади. Шу билан бирга, Renault компаниясининг Ампере бўлинмаси Басқуевольт билан ҳамкорликда литий-металл асосидаги батареяларни ишлаб чиқишни тезлаштирмоқда. Ушбу технология анъанавий графит анодлар ўрнига литий-металлдан фойдаланишга имкон берувчи махсус полимер электролитга асосланган.

Литий-металл анодларидан фойдаланиш аккумуляторнинг энергия зичлигини кескин оширади. Аммо бу технология узоқ вақт давомида муҳандислар учун қийинчилик туғдириб келди. Асосий муаммолардан бири — дендритлар деб аталадиган игнасимон тузилмаларнинг ҳосил бўлишидир. Улар электролит орқали ўсиб, катодга етиб борганда қисқа туташувни келтириб чиқариши мумкин. Шунингдек, қувватланиш вақтида литий-металл ҳажмининг ўзгариши батарея блокининг яхлитлигига хавф туғдиради.

Келажак истиқболлари ва рақобат

Ампере ва Басқуевольт ҳамкорлиги аллақачон ижобий натижаларни кўрсатмоқда. Уларнинг технологияси юқори энергия зичлигига эришиш билан бирга, батарея пакетларини ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга хизмат қилади. Агар литий-металл анодларидан хавфсиз фойдаланиш йўлга қўйилса, электромобилларни қувватлантириш вақти ички ёнув двигателли автомобилларга ёнилғи қуйиш вақти билан деярли тенглашади.

Ҳозирда ярим қаттиқ ҳолатдаги батареялар анча етилган технология ҳисобланади ва МГ бу борада пешқадамлик қилмоқда. Бироқ, саноат гигантлари тўлиқ қаттиқ ҳолатдаги (алл-солид-стате) аккумуляторлар устида ҳам фаол иш олиб бормоқда. Масалан, Nissan компанияси 2028-йилга бориб шундай технология билан жиҳозланган илк электромобилини тақдим этишга вада берган.

Ўзбекистон бозорида ҳам электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу янги технологиялар келажакда маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, қиш фаслидаги самарадорлик ва қувватланиш тезлиги масаласи бизнинг иқлим шароитимизда ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиб қолмоқда.

ЭлектромобилАккумуляторМГRenaultТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаБугун, 15:58Ўзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаЎзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаБугун, 15:51Иссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиИссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиБугун, 14:58Ваухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиВаухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиБугун, 12:54BMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиBMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиБугун, 10:51Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиChery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этдиБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди