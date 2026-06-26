BMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтди

·0·Авто
BMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтди

Автомобил саноатида "флагман" тушунчаси кўп ҳолларда бренднинг энг йирик, энг қиммат ва технологик жиҳатдан мукаммал моделига нисбатан ишлатилади. BMW iX кроссовери айнан шу таърифга мос келадиган, немис концернининг электромобиллар оламидаги чўққиси ҳисобланади. 134 минг фунт стерлинглик нарх ва 650 от кучига эга ушбу модел нафақат ҳашамат, балки муҳандислик салоҳиятининг намойишидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

BMW iX модели бренд учун шунчаки навбатдаги электромобил эмас, балки келажак технологияларини синовдан ўтказиш майдончаси бўлиб хизмат қилди. Ишлаб чиқарувчининг мақсади BMW брендини ҳақиқий люкс сегментга олиб чиқиш ва электр двигателлар соҳасида етакчиликни қўлга киритиш эди. iXBT.com маъумотларига кўра, ушбу кроссовер бренднинг энг йирик ва энг мураккаб электр транспорт воситаси саналади.

Технологик мукаммаллик ва қувват

BMW iX М60 версияси ўзининг динамик кўрсаткичлари билан ҳайратда қолдиради. 650 от кучига эга двигател улкан кроссоверни спорткарлар даражасида тезлаштиришга қодир. Бу кўрсаткич нафақат трассада, балки шаҳар шароитида ҳам ҳайдовчига чексиз ишонч бағишлайди. Автомобилнинг интерери эса анъанавий BMW услубидан бутунлай воз кечган ҳолда, минималист ва футуристик дизайн асосида яратилган.

Ўзбекистон бозорида ҳам BMW брендининг электр моделлари, хусусан иХ серияси тобора оммалашиб бормоқда. Тошкент кўчаларида ушбу кроссоверни тез-тез учратиш мумкинлиги, маҳаллий премиум сегмент харидорлари орасида экологик тоза транспортга бўлган қизиқиш ортаётганидан далолат беради. Гарчи нархи анча юқори бўлса-да, тақдим этилаётган қулайлик ва бренд нуфузи ўз харидорини топмоқда.

Флагманнинг асосий вазифаси

Экспертларнинг таъкидлашича, BMW iX моделининг асосий вазифаси EV (электромобил) технологияларини ривожлантириш ва уларни оммалаштиришдан иборат. Ушбу моделда қўлланилган янгиликлар кейинчалик бренднинг нисбатан арзонроқ моделлари, масалан BMW i4 ёки BMW iX3 каби автомобилларда ҳам ўз аксини топмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, BMW iX шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ҳайдовчининг ижтимоий мақоми ва замонавий технологияларга бўлган муносабатини ифодаловчи воситадир. 650 от кучи ва юқори даражадаги комфорт уни бугунги кунда бозордаги энг кучли электромобиллар қаторида сақлаб турибди.

BMWЭлектромобилАвтоТехнологияКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

JLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиJLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиБугун, 08:52Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиLada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиБугун, 01:53Skoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариSkoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариКеча, 22:52Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Кеча, 17:56Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Кеча, 16:55ЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаКеча, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди