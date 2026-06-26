BMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтди
Автомобил саноатида "флагман" тушунчаси кўп ҳолларда бренднинг энг йирик, энг қиммат ва технологик жиҳатдан мукаммал моделига нисбатан ишлатилади. BMW iX кроссовери айнан шу таърифга мос келадиган, немис концернининг электромобиллар оламидаги чўққиси ҳисобланади. 134 минг фунт стерлинглик нарх ва 650 от кучига эга ушбу модел нафақат ҳашамат, балки муҳандислик салоҳиятининг намойишидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
BMW iX модели бренд учун шунчаки навбатдаги электромобил эмас, балки келажак технологияларини синовдан ўтказиш майдончаси бўлиб хизмат қилди. Ишлаб чиқарувчининг мақсади BMW брендини ҳақиқий люкс сегментга олиб чиқиш ва электр двигателлар соҳасида етакчиликни қўлга киритиш эди. iXBT.com маъумотларига кўра, ушбу кроссовер бренднинг энг йирик ва энг мураккаб электр транспорт воситаси саналади.
Технологик мукаммаллик ва қувватBMW iX М60 версияси ўзининг динамик кўрсаткичлари билан ҳайратда қолдиради. 650 от кучига эга двигател улкан кроссоверни спорткарлар даражасида тезлаштиришга қодир. Бу кўрсаткич нафақат трассада, балки шаҳар шароитида ҳам ҳайдовчига чексиз ишонч бағишлайди. Автомобилнинг интерери эса анъанавий BMW услубидан бутунлай воз кечган ҳолда, минималист ва футуристик дизайн асосида яратилган.
Ўзбекистон бозорида ҳам BMW брендининг электр моделлари, хусусан иХ серияси тобора оммалашиб бормоқда. Тошкент кўчаларида ушбу кроссоверни тез-тез учратиш мумкинлиги, маҳаллий премиум сегмент харидорлари орасида экологик тоза транспортга бўлган қизиқиш ортаётганидан далолат беради. Гарчи нархи анча юқори бўлса-да, тақдим этилаётган қулайлик ва бренд нуфузи ўз харидорини топмоқда.
Флагманнинг асосий вазифасиЭкспертларнинг таъкидлашича, BMW iX моделининг асосий вазифаси EV (электромобил) технологияларини ривожлантириш ва уларни оммалаштиришдан иборат. Ушбу моделда қўлланилган янгиликлар кейинчалик бренднинг нисбатан арзонроқ моделлари, масалан BMW i4 ёки BMW iX3 каби автомобилларда ҳам ўз аксини топмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, BMW iX шунчаки транспорт воситаси эмас, балки ҳайдовчининг ижтимоий мақоми ва замонавий технологияларга бўлган муносабатини ифодаловчи воситадир. 650 от кучи ва юқори даражадаги комфорт уни бугунги кунда бозордаги энг кучли электромобиллар қаторида сақлаб турибди.
…