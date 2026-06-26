Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?
Ҳозирги вақтда янги автомобиллар бозорида тежамкор, ихчам ва амалий шаҳар машиналарини топиш тобора қийинлашиб бормоқда. Кўпгина ишлаб чиқарувчилар қатъий экологик талаблар ва паст рентабеллик туфайли ушбу сегментни тарк этаётган бир пайтда, Toyota ўзининг ишончли моделлари билан позициясини сақлаб қолмоқда. Хусусан, Toyota Айго Х модели ўз синфидаги энг яхши вакиллардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги гибрид моделларнинг нархи 21 500 фунт стерлинг атрофида эканлиги кўпчиликни ҳайратда қолдириши мумкин. Бироқ, иккиламчи бозорда тўрт ёшли, соф бензинли моделларни 6 500 фунт стерлинг (тахминан 8 200 доллар) атрофида сотиб олиш имконияти мавжуд. Бу нарх сегментида Toyota Айго Х ўзининг тежамкорлиги ва чидамлилиги билан ажралиб туради.
Кроссовер услубидаги янгича ёндашув2022-йилда Айго модели Айго Х кўринишига ўтгач, у бутунлай янги платформага кўчирилди ва кичик ўлчамли кроссовер сифатида қайта талқин қилинди. Гарчи у ҳали ҳам ихчам бўлса-да, аввалги авлодга қараганда барча ўлчамларда катталашган. Баландроқ ўтириш ҳолати ва кузовдаги ҳимоя панеллари унга замонавий СУВ қиёфасини бахш этади.
Мазкур автомобил ўзининг асосий рақобатчилари бўлган Kia Пиканто ва Hyundai и10 моделларидан бироз узунроқ ва кенгроқдир. Бу эса салон ичида кўпроқ жой ва қулайликни таъминлайди. Шунга қарамай, 9,4 метрлик бурилиш радиуси билан у тор шаҳар кўчаларида ва тўхташ жойларида жуда чаққон ҳаракатланади. Баланд ўтириш ҳолати эса ҳайдовчига катта автобуслар ёки юк машиналари орасида ўзини хавфсизроқ ҳис қилиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва тежамкорликToyota Айго Х оғирлиги бир тоннадан кам бўлиб, унга 1,0 литрли, уч цилиндрли, 71 от кучига эга атмосфера двигатели ўрнатилган. Кундалик ҳайдашда ушбу қувват етарли бўлиб, 35 литрли кичик ёнилғи баки билан тежамкор режимда 720 километргача масофани босиб ўтиш мумкин. Автомобилнинг техник хусусиятлари қуйидагича:
- Двигател ҳажми: 1,0 литрли атмосфера;
- Қуввати: 71 от кучи;
- Тезланиш (0-100 км/соат): тахминан 15 сония;
- Ёқилғи сарфи: трассада 100 км учун тахминан 4,7 литр;
- Узатиш қутиси: 5 поғонали механик ёки вариатор (КВТ).
Ўзбекистон шароитида ҳам бундай ихчам кроссоверлар, айниқса, ёқилғи тежамкорлиги ва шаҳар ичидаги тирбандликларда қулайлиги сабабли қизиқиш уйғотиши табиий. Toyota брендининг ишончлилиги эса иккиламчи бозорда ушбу моделнинг қиймати тез тушиб кетмаслигини кафолатлайди. Айго Х — бу нафақат тежамкор транспорт воситаси, балки замонавий шаҳар ҳаёти учун мослашган ихчам ва ишончли ҳамроҳдир.
…