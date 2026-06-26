Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?

·0·Авто
Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?

Ҳозирги вақтда янги автомобиллар бозорида тежамкор, ихчам ва амалий шаҳар машиналарини топиш тобора қийинлашиб бормоқда. Кўпгина ишлаб чиқарувчилар қатъий экологик талаблар ва паст рентабеллик туфайли ушбу сегментни тарк этаётган бир пайтда, Toyota ўзининг ишончли моделлари билан позициясини сақлаб қолмоқда. Хусусан, Toyota Айго Х модели ўз синфидаги энг яхши вакиллардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги гибрид моделларнинг нархи 21 500 фунт стерлинг атрофида эканлиги кўпчиликни ҳайратда қолдириши мумкин. Бироқ, иккиламчи бозорда тўрт ёшли, соф бензинли моделларни 6 500 фунт стерлинг (тахминан 8 200 доллар) атрофида сотиб олиш имконияти мавжуд. Бу нарх сегментида Toyota Айго Х ўзининг тежамкорлиги ва чидамлилиги билан ажралиб туради.

Кроссовер услубидаги янгича ёндашув

2022-йилда Айго модели Айго Х кўринишига ўтгач, у бутунлай янги платформага кўчирилди ва кичик ўлчамли кроссовер сифатида қайта талқин қилинди. Гарчи у ҳали ҳам ихчам бўлса-да, аввалги авлодга қараганда барча ўлчамларда катталашган. Баландроқ ўтириш ҳолати ва кузовдаги ҳимоя панеллари унга замонавий СУВ қиёфасини бахш этади.

Мазкур автомобил ўзининг асосий рақобатчилари бўлган Kia Пиканто ва Hyundai и10 моделларидан бироз узунроқ ва кенгроқдир. Бу эса салон ичида кўпроқ жой ва қулайликни таъминлайди. Шунга қарамай, 9,4 метрлик бурилиш радиуси билан у тор шаҳар кўчаларида ва тўхташ жойларида жуда чаққон ҳаракатланади. Баланд ўтириш ҳолати эса ҳайдовчига катта автобуслар ёки юк машиналари орасида ўзини хавфсизроқ ҳис қилиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва тежамкорлик

Toyota Айго Х оғирлиги бир тоннадан кам бўлиб, унга 1,0 литрли, уч цилиндрли, 71 от кучига эга атмосфера двигатели ўрнатилган. Кундалик ҳайдашда ушбу қувват етарли бўлиб, 35 литрли кичик ёнилғи баки билан тежамкор режимда 720 километргача масофани босиб ўтиш мумкин. Автомобилнинг техник хусусиятлари қуйидагича:

  • Двигател ҳажми: 1,0 литрли атмосфера;
  • Қуввати: 71 от кучи;
  • Тезланиш (0-100 км/соат): тахминан 15 сония;
  • Ёқилғи сарфи: трассада 100 км учун тахминан 4,7 литр;
  • Узатиш қутиси: 5 поғонали механик ёки вариатор (КВТ).
Механик узатиш қутиси билан жиҳозланган моделлар ҳайдаш жараёнида анча қизиқарлироқ туюлади. Гарчи тезланиш кўрсаткичлари юқори бўлмаса-да, автомобилнинг енгиллиги унга чаққонлик беради. Ихтиёрий равишда таклиф этиладиган КВТ вариатори эса силлиқ ҳаракатни таъминлайди, бироқ юқори айланишларда бироз шовқинлироқ ишлаши мумкин.

Ўзбекистон шароитида ҳам бундай ихчам кроссоверлар, айниқса, ёқилғи тежамкорлиги ва шаҳар ичидаги тирбандликларда қулайлиги сабабли қизиқиш уйғотиши табиий. Toyota брендининг ишончлилиги эса иккиламчи бозорда ушбу моделнинг қиймати тез тушиб кетмаслигини кафолатлайди. Айго Х — бу нафақат тежамкор транспорт воситаси, балки замонавий шаҳар ҳаёти учун мослашган ихчам ва ишончли ҳамроҳдир.

ToyotaАйго ХАвтомобилТежамкорликКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиBMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиБугун, 08:57JLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиJLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиБугун, 08:52Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиLada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиБугун, 01:53Skoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариSkoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариКеча, 22:52Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Кеча, 17:56Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Кеча, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди