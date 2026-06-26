Renault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўлади
Франциянинг Renault компанияси ўзининг энг оммабоп электромобиллари — Renault 4 ва Renault 5 моделларини 2027-йилга қадар сезиларли даражада янгилашни режалаштирмоқда. Мазкур модернизация натижасида автомобиллар янада самаралироқ ва қувватлироқ двигателлар билан таъминланади, бу эса уларнинг бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги вақтда Renault 5 модели 2024-йилда тақдим этилган бўлса, унинг кроссовер кўринишидаги эгизаги Renault 4 жорий йилнинг бошида сотувга чиқди. Иккала модел ҳам АмпР Смалл платформасига асосланган бўлиб, Renault компаниясининг иккинчи авлод ташқи уйғотувчи синхрон моторлари (ЭEСМ) билан жиҳозланган. Autocar нашри хабарига кўра, янгиланиш айнан ушбу куч агрегатларини такомиллаштиришга қаратилган.
Бугунги кунда Renault 5 Урбан Ранге версияси 121 от кучига эга мотор ва 40 кВ/соат қувватли аккумулятор билан таклиф этилмоқда. Комфорт Ранге талқини эса 148 от кучи ва 52 кВ/соат сиғимли батареяга эга. Ушбу техник кўрсаткичлар автомобилга бир қувватланишда 310 дан 405 километргача масофа босиб ўтиш имконини беради. Renault 4 кроссоверида эса бу кўрсаткич бироз пастроқ — тахминан 402 километрни ташкил этади.
Янги авлод технологиялари ва самарадорликRenault компаниясининг электромобиллар ва батареялар ишлаб чиқиш бўлими директори Марианне Батаиллоннинг сўзларига кўра, муҳандислар айни дамда иккинчи авлод моторларининг самарадорлигини ошириш устида ишламоқда. Янги "Ген 2 Эво" деб номланган двигателлар 2026-йил охири ёки 2027-йил бошида серияли ишлаб чиқаришга жорий этилади.
Ушбу янгиланишда асосий эътибор инвертор ва редукторларни такомиллаштиришга қаратилган. Бу ўзгаришлар нафақат қувватни оширади, балки энергия сарфини камайтириш орқали юриш масофасини ҳам узайтиради. Мазкур технологик ечимлар 2028-йилда кутилаётган янги Ссеник ва Мегане моделларининг учинчи авлод драйв-блоклари учун асос бўлиб хизмат қилади.
Янги моторларнинг жорий этилиши Renault учун стратегик аҳамиятга эга, чунки рақобатчилар ҳам бўш келмаяпти. Масалан, Volkswagen ИД Поло ва Skoda Эпиқ каби бўлажак моделлар бир қувватланишда 450 километрдан ортиқ масофа босиб ўтишни вада қилмоқда. Renault ўз моделларини янгилаш орқали ушбу рақобатда ортда қолмасликни мақсад қилган.
Таъкидлаш жоизки, янги "Ген 2 Эво" мотори илк бор янги Твинго моделида дебют қилди. Бироқ, Твинго шаҳар автомобили бўлгани сабабли, унинг қуввати атиги 80 от кучи билан чекланган. Renault 4 ва Renault 5 моделларида эса ушбу технология ўзининг тўлиқ салоҳиятини намоён этиши кутилмоқда, бу эса ҳайдовчиларга ҳам динамика, ҳам тежамкорлик нуқтаи назаридан янги имкониятлар тақдим этади.
…