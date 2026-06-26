Renault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўлади

·21·Авто
Renault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўлади

Франциянинг Renault компанияси ўзининг энг оммабоп электромобиллари — Renault 4 ва Renault 5 моделларини 2027-йилга қадар сезиларли даражада янгилашни режалаштирмоқда. Мазкур модернизация натижасида автомобиллар янада самаралироқ ва қувватлироқ двигателлар билан таъминланади, бу эса уларнинг бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги вақтда Renault 5 модели 2024-йилда тақдим этилган бўлса, унинг кроссовер кўринишидаги эгизаги Renault 4 жорий йилнинг бошида сотувга чиқди. Иккала модел ҳам АмпР Смалл платформасига асосланган бўлиб, Renault компаниясининг иккинчи авлод ташқи уйғотувчи синхрон моторлари (ЭEСМ) билан жиҳозланган. Autocar нашри хабарига кўра, янгиланиш айнан ушбу куч агрегатларини такомиллаштиришга қаратилган.

Бугунги кунда Renault 5 Урбан Ранге версияси 121 от кучига эга мотор ва 40 кВ/соат қувватли аккумулятор билан таклиф этилмоқда. Комфорт Ранге талқини эса 148 от кучи ва 52 кВ/соат сиғимли батареяга эга. Ушбу техник кўрсаткичлар автомобилга бир қувватланишда 310 дан 405 километргача масофа босиб ўтиш имконини беради. Renault 4 кроссоверида эса бу кўрсаткич бироз пастроқ — тахминан 402 километрни ташкил этади.

Янги авлод технологиялари ва самарадорлик

Renault компаниясининг электромобиллар ва батареялар ишлаб чиқиш бўлими директори Марианне Батаиллоннинг сўзларига кўра, муҳандислар айни дамда иккинчи авлод моторларининг самарадорлигини ошириш устида ишламоқда. Янги "Ген 2 Эво" деб номланган двигателлар 2026-йил охири ёки 2027-йил бошида серияли ишлаб чиқаришга жорий этилади.

Ушбу янгиланишда асосий эътибор инвертор ва редукторларни такомиллаштиришга қаратилган. Бу ўзгаришлар нафақат қувватни оширади, балки энергия сарфини камайтириш орқали юриш масофасини ҳам узайтиради. Мазкур технологик ечимлар 2028-йилда кутилаётган янги Ссеник ва Мегане моделларининг учинчи авлод драйв-блоклари учун асос бўлиб хизмат қилади.

Янги моторларнинг жорий этилиши Renault учун стратегик аҳамиятга эга, чунки рақобатчилар ҳам бўш келмаяпти. Масалан, Volkswagen ИД Поло ва Skoda Эпиқ каби бўлажак моделлар бир қувватланишда 450 километрдан ортиқ масофа босиб ўтишни вада қилмоқда. Renault ўз моделларини янгилаш орқали ушбу рақобатда ортда қолмасликни мақсад қилган.

Таъкидлаш жоизки, янги "Ген 2 Эво" мотори илк бор янги Твинго моделида дебют қилди. Бироқ, Твинго шаҳар автомобили бўлгани сабабли, унинг қуввати атиги 80 от кучи билан чекланган. Renault 4 ва Renault 5 моделларида эса ушбу технология ўзининг тўлиқ салоҳиятини намоён этиши кутилмоқда, бу эса ҳайдовчиларга ҳам динамика, ҳам тежамкорлик нуқтаи назаридан янги имкониятлар тақдим этади.

RenaultЭлектромобилАвтоТехнологияRenault 5
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиАфсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этдиБугун, 14:58Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Бугун, 09:59BMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиBMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиБугун, 08:57JLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиJLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиБугун, 08:52Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиLada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиБугун, 01:53Skoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариSkoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариКеча, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди