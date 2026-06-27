Volkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкин

·0·Авто
Volkswagen инқироз ёқасида: Германиядаги 4 та завод ёпилиши ва 100 мингга яқин ходим бўшатилиши мумкин

Германиянинг Volkswagen концерни ўз тарихидаги энг йирик инқирозли даврлардан бирини бошидан ўтказмоқда. Reuters агентлигининг вазиятдан хабардор манбаларга таяниб хабар беришича, автогигант Германиядаги тўртта йирик заводини ёпиш ва 100 мингга яқин ходимни ишдан бўшатиш масаласини кўриб чиқмоқда. Ушбу кескин чоралар компаниянинг глобал бозордаги мавқейини сақлаб қолиш ва харажатларни оптималлаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда Ганновер, Свиккау ва Эмден шаҳарларидаги Volkswagen заводлари, шунингдек, Audi брендига тегишли Неккарсулмдаги корхона хавф остида қолмоқда. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, фақатгина ушбу заводларнинг ёпилиши 45 мингдан ортиқ иш ўрни йўқолишига олиб келади. Агар аввалдан режалаштирилган қисқартиришлар ҳам қўшилса, ишсиз қоладиган ходимлар сони 100 минг нафарга етиши мумкин. Бу жаҳон автосаноати тарифидаги энг йирик реструктуризация жараёнларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Инқирознинг асосий сабаблари ва ташқи босим

Volkswagen раҳбарияти бундай радикал қадамларни бозор конъюнктурасининг ёмонлашгани билан изоҳламоқда. Концерн бир вақтнинг ўзида бир нечта йўналишда жиддий босимга дуч келди. Биринчидан, Хитой автомобил ишлаб чиқарувчилари, хусусан, BYD каби брендлар нафақат Осиё бозорида, балки Европада ҳам Volkswagen'ни сиқиб чиқармоқда. Иккинчинчидан, АҚШ томонидан жорий этилган юқори бож тўловлари ва Европанинг ўзида автомобилларга бўлган талабнинг пасайиши вазиятни янада оғирлаштирган.

Компаниянинг келгуси беш йиллик инвестиция режалари ҳам қайта кўриб чиқилмоқда. Маълумотларга кўра, ривожланиш учун ажратиладиган маблағлар миқдори 15 фоизга қисқартирилиб, аввалги режадаги суммадан сезиларли даражада камайиши, яни 130 миллиард евро атрофида бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, Volkswagen бренди ва бутловчи қисмлар ишлаб чиқариш бўлимларини алоҳида тузилмаларга ажратиш масаласи ҳам муҳокама қилинмоқда.

Ижтимоий норозилик ва сиёсий қаршилик

Мазкур режалар Германияда катта норозилик тўлқинини келтириб чиқарди. Volkswagen ишлаб чиқариш кенгаши ва мамлакатдаги энг йирик ИГ Металл касаба уюшмаси заводларни сақлаб қолиш учун охиригача курашишларини эълон қилди. Шунингдек, концерннинг йирик акциядорларидан бири ҳисобланган Қуйи Саксония федерал ери ҳукумати ҳам корхоналарнинг ёпилишига кескин қарши чиқмоқда.

Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Volkswagen бренди мамлакатимиз бозорида расман тақдим этилган ва унинг моделлари, айниқса, электромобиллари оммалашиб бормоқда. Германиядаги ишлаб чиқариш қувватларининг қисқариши глобал етказиб бериш занжирига ва бренднинг келгуси стратегиясига таъсир кўрсатиши муқаррар.

2025-молия йили якунларига кўра, концерн тизимида жами 667 мингдан ортиқ киши меҳнат қилган бўлиб, уларнинг 43 фоизи айнан Германия ҳиссасига тўғри келади. Компания раҳбарияти ҳозирча ички ҳужжатлар бўйича расмий изоҳ бермаган бўлса-да, бутун гуруҳ миқёсида "кенг кўламли ўзгаришлар" зарурлигини тасдиқлаган. Вазият бўйича якуний қарор кузатув кенгашининг навбатдаги йиғилишларида қабул қилиниши кутилмоқда.

VolkswagenГерманияАвтосаноатИнқирозИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълумХитойда ишлаб чиқарилган энг сифатли автомобиллар эълон қилинди: Кучли учлик маълумБугун, 18:2585 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада боради85 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада борадиБугун, 16:52КАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиКАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 11:56Масерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатМасерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатБугун, 10:52Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Бугун, 05:21Volkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаVolkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 02:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди