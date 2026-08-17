Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этди

·2·Спорт
Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этди
Қисқача

«Насаф» («Севинч») аёллар жамоаси ОФК Аёллар Чемпионлар Лигаси дастлабки саралаш босқичида Лаоснинг «Мастер» клубини 11:0 ҳисобида мағлуб этди. Ўзбекистон чемпиони сафида Людмила Карачик, Диёрахон Ҳабибуллаева, Нилуфар Қудратова ва Мафтуна Шоимова дубл қайд этди. Илвина Аблякимова, Меҳрибон Эгамбердиева ҳамда Зарина Норбоева биттадан гол урди.

ОФК Аёллар Чемпионлар Лигасининг янги мавсуми Ўзбекистон чемпиони учун чинакам голлар шоуси ва тарихий муваффақият билан бошланди. Қарши шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи «Насаф» («Севинч») аёллар жамоаси мусобақанинг дастлабки саралаш босқичи доирасида Лаоснинг «Мастер» клубига қарши майдонга тушиб, рақибларини 11:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.

Ўйин давомида тўлиқ устунликка эга бўлган ўзбекистонлик футболчи қизлар рақиб дарвозасига жавобсиз 11 та тўп киритиб, Осиё майдонларида ўзларининг кучли салоҳиятини намойиш этишди.

«Мастер» дарвозасига 11 та гол: Тўрт футболчидан дубль

«Насаф» футболчилари ўйиннинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб тинимсиз ҳужумлар уюштиришди:

  • Людмила Карачик: 20 ва 39-дақиқаларда иккита аниқ зарба билан ҳисобни йириклаштирди;

  • Диёрахон Ҳабибуллаева: 32 ва 47-дақиқаларда рақиб тўрини ишғол қилиб, дубль муаллифига айланди;

  • Нилуфар Қудратова: Биринчи бўлим сўнгида (43 ва 45+2-дақиқалар) кетма-кет иккита тўп киритди;

  • Мафтуна Шоимова: 55 ҳамда 90+3-дақиқаларда икки бор дарвозани аниқ нишонга олди;

  • Бир марталик голлар: Ильвина Аблякимова (67-дақиқа), Меҳрибон Эгамбердиева (83-дақиқа) ҳамда Зарина Норбоева (90-дақиқа) биттадан гол уриб, йирик ҳисобни мустаҳкамлашди.

Учрашув қайдномаси ва таркиблар

ОФК Аёллар Чемпионлар Лигаси. Дастлабки босқич

«Насаф» (Ўзбекистон) — «Мастер» (Лаос) 11:0

«Насаф» таркиби:

16. Мафтуна Жонимқулова, 15. Умида Зоирова, 17. Шодия Тошева, 97. Лайло Тиловова, 8. Ильвина Аблякимова, 9. Мафтуна Шоимова, 19. Зарина Маматкаримова, 7. Людмила Карачик, 10. Меҳрибон Эгамбердиева, 23. Диёрахон Ҳабибуллаева, 77. Нилуфар Қудратова.

Захира: 12. Зайнаб Тойирова, 32. Зарина Саидова, 2. Мадина Ҳикматова, 5. Ситора Набиева, 14. Грейс Адамс, 18. Шаҳризода Ҳайруллаева, 20. Зарина Норбоева, 21. Хонзода Холбоева, 22. Солиҳа Ҳусниддинова.

«Мастер ФК» таркиби:

  1. Лина Латсами, 16. Жантима Каеодуангҳай, 22. Сенгдеуан Фонгфаилат, 9. Жидафа Дамри, 12. Чонени Ксайясан, 11. Фаникон Ванналат, 13. Анафон Аманпонг, 15. Кантиса Инчамнан, 17. Эйми Каҳапана, 19. Макчанта Фиммасон, 21. Понг Кеосаванг.

    Захира: 99. Симма Саенгфачун, 14. Тикампорн Явара, 7. Сисават Сисуван, 77. Кингкам Ванлокам.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

НасафЎзбекистонЛаосОФКҚарши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаЎзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаБугун, 22:54Джон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакДжон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакБугун, 22:32Анан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиАнан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиБугун, 22:19Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиХамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиБугун, 21:54Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиЎзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 21:42Моуринью кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Моуринью кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Бугун, 21:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди