Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этди
«Насаф» («Севинч») аёллар жамоаси ОФК Аёллар Чемпионлар Лигаси дастлабки саралаш босқичида Лаоснинг «Мастер» клубини 11:0 ҳисобида мағлуб этди. Ўзбекистон чемпиони сафида Людмила Карачик, Диёрахон Ҳабибуллаева, Нилуфар Қудратова ва Мафтуна Шоимова дубл қайд этди. Илвина Аблякимова, Меҳрибон Эгамбердиева ҳамда Зарина Норбоева биттадан гол урди.
ОФК Аёллар Чемпионлар Лигасининг янги мавсуми Ўзбекистон чемпиони учун чинакам голлар шоуси ва тарихий муваффақият билан бошланди. Қарши шаҳри шарафини ҳимоя қилувчи «Насаф» («Севинч») аёллар жамоаси мусобақанинг дастлабки саралаш босқичи доирасида Лаоснинг «Мастер» клубига қарши майдонга тушиб, рақибларини 11:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.
Ўйин давомида тўлиқ устунликка эга бўлган ўзбекистонлик футболчи қизлар рақиб дарвозасига жавобсиз 11 та тўп киритиб, Осиё майдонларида ўзларининг кучли салоҳиятини намойиш этишди.
«Мастер» дарвозасига 11 та гол: Тўрт футболчидан дубль
«Насаф» футболчилари ўйиннинг дастлабки дақиқаларидан бошлаб тинимсиз ҳужумлар уюштиришди:
Людмила Карачик: 20 ва 39-дақиқаларда иккита аниқ зарба билан ҳисобни йириклаштирди;
Диёрахон Ҳабибуллаева: 32 ва 47-дақиқаларда рақиб тўрини ишғол қилиб, дубль муаллифига айланди;
Нилуфар Қудратова: Биринчи бўлим сўнгида (43 ва 45+2-дақиқалар) кетма-кет иккита тўп киритди;
Мафтуна Шоимова: 55 ҳамда 90+3-дақиқаларда икки бор дарвозани аниқ нишонга олди;
Бир марталик голлар: Ильвина Аблякимова (67-дақиқа), Меҳрибон Эгамбердиева (83-дақиқа) ҳамда Зарина Норбоева (90-дақиқа) биттадан гол уриб, йирик ҳисобни мустаҳкамлашди.
Учрашув қайдномаси ва таркиблар
ОФК Аёллар Чемпионлар Лигаси. Дастлабки босқич
«Насаф» (Ўзбекистон) — «Мастер» (Лаос) 11:0
«Насаф» таркиби:
16. Мафтуна Жонимқулова, 15. Умида Зоирова, 17. Шодия Тошева, 97. Лайло Тиловова, 8. Ильвина Аблякимова, 9. Мафтуна Шоимова, 19. Зарина Маматкаримова, 7. Людмила Карачик, 10. Меҳрибон Эгамбердиева, 23. Диёрахон Ҳабибуллаева, 77. Нилуфар Қудратова.
Захира: 12. Зайнаб Тойирова, 32. Зарина Саидова, 2. Мадина Ҳикматова, 5. Ситора Набиева, 14. Грейс Адамс, 18. Шаҳризода Ҳайруллаева, 20. Зарина Норбоева, 21. Хонзода Холбоева, 22. Солиҳа Ҳусниддинова.
«Мастер ФК» таркиби:
Лина Латсами, 16. Жантима Каеодуангҳай, 22. Сенгдеуан Фонгфаилат, 9. Жидафа Дамри, 12. Чонени Ксайясан, 11. Фаникон Ванналат, 13. Анафон Аманпонг, 15. Кантиса Инчамнан, 17. Эйми Каҳапана, 19. Макчанта Фиммасон, 21. Понг Кеосаванг.
Захира: 99. Симма Саенгфачун, 14. Тикампорн Явара, 7. Сисават Сисуван, 77. Кингкам Ванлокам.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…