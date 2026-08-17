Galaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкин
2022 йилда чиқарилган Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ва Galaxy S22 Ultra моделлари расмий қўллаб-қувватлаш муддати тугаганидан кейин ҳам LineageOS орқали янги Android версияларини олиши мумкин. Ҳозирда ушбу қурилмалар учун Android 16 асосидаги LineageOS 23 йиғмалари мавжуд, келгусида эса Android 17 базасидаги версия ҳам чиқиши кутилмоқда.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2022 йилда чиқарилган Samsung Galaxy S22 флагманлар серияси расмий қўллаб-қувватлаш муддати тугагандан сўнг ҳам янги операцион тизим версияларини олиш имкониятига эга бўлди. Бунга машҳур LineageOS муқобил прошивкасининг расмий қўллаб-қувватлаши сабаб бўлиб, у фойдаланувчиларга қурилманинг дастурий умрини узайтириш йўлини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ва Galaxy S22 Ultra моделлари бозорга Android 12 операцион тизими билан чиққан эди. Samsung компанияси мазкур туркум учун тўрт авлод йирик Android янгиланишларини вада қилган бўлиб, унга кўра Android 16 қурилмалар учун охирги расмий версия бўлиши кутилмоқда. Samsung кейинги авлод флагманлари учун жорий этган етти йиллик қўллаб-қувватлаш дастури ушбу моделларга тааллуқли эмас.
Компаниянинг жорий йўл харитасига кўра, Galaxy S22 қурилмалари One UI 8.5 янгиланишини олувчи қурилмалар рўйхатига киритилмаган. Расмий қўллаб-қувватлаш якунлангач, фойдаланувчиларнинг олдида фақат охирги версияда қолиш ёки муқобил ечимларни излаш йўли қолади. Ана шундай ишончли муқобил вариантлардан бири сифатида LineageOS лойиҳаси намоён бўлмоқда.
LineageOS 23 ва Android 17 истиқболлариДастурчилар Galaxy S22 сериясини ўзлари қўллаб-қувватлайдиган расмий қурилмалар рўйхатига киритди. Бу норасмий портлардан фарқли олароқ, бевосита LineageOS жамоаси томонидан чиқарилиши ва куз ишлаб борилиши билан муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги вақтда ушбу флагманлар учун Android 16 асосидаги LineageOS 23 йиғмалари мавжуд.
Келгусида Android 17 базасида навбатдаги LineageOS версиясининг чиқиши ҳам кутилмоқда. Агар дастурчилар янги платформага ўтишда қурилмани қўллаб-қувватлашни давом эттирса, Galaxy S22 эгалари Samsung томонидан расмий хизмат тўхтатилганидан кейин ҳам Android 17 тизимини ўрнатиш имкониятига эга бўлишади.
Муҳим чекловлар ва эҳтиёт чоралариТақдим этилаётган муқобил прошивка 2022 йилги флагманларнинг аппарат таъминоти кундалик вазифалар учун ҳамон етарлича кучли эканлигини ҳисобга олган ҳолда, улардан фойдаланиш муддатини узайтириш имконини беради. Бироқ бундай усул техник жиҳатдан бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин.
Хусусан, LineageOS ўрнатиш учун юкловчини (боотлоадер) блокдан чиқариш талаб этилади, бу эса қурилмани ўзбошимчалик билан қайта прошивка қилишни талаб қилади. Қолаверса, Samsung компаниясининг One UI интерфейсидаги айрим хусусиятлар, камера имкониятлари, Galaxy AI сунъий интеллект функциялари ва Кнох хавфсизлик муҳити хизматлари ишламай қолиши ёки нотўғри ишлаши мумкин.
…