Galaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкин

·4·Техно
Galaxy S22 LineageOS дастурий таъминоти ёрдамида янги ҳаётга эга бўлиши мумкин
Қисқача

2022 йилда чиқарилган Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ва Galaxy S22 Ultra моделлари расмий қўллаб-қувватлаш муддати тугаганидан кейин ҳам LineageOS орқали янги Android версияларини олиши мумкин. Ҳозирда ушбу қурилмалар учун Android 16 асосидаги LineageOS 23 йиғмалари мавжуд, келгусида эса Android 17 базасидаги версия ҳам чиқиши кутилмоқда.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, 2022 йилда чиқарилган Samsung Galaxy S22 флагманлар серияси расмий қўллаб-қувватлаш муддати тугагандан сўнг ҳам янги операцион тизим версияларини олиш имкониятига эга бўлди. Бунга машҳур LineageOS муқобил прошивкасининг расмий қўллаб-қувватлаши сабаб бўлиб, у фойдаланувчиларга қурилманинг дастурий умрини узайтириш йўлини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ва Galaxy S22 Ultra моделлари бозорга Android 12 операцион тизими билан чиққан эди. Samsung компанияси мазкур туркум учун тўрт авлод йирик Android янгиланишларини вада қилган бўлиб, унга кўра Android 16 қурилмалар учун охирги расмий версия бўлиши кутилмоқда. Samsung кейинги авлод флагманлари учун жорий этган етти йиллик қўллаб-қувватлаш дастури ушбу моделларга тааллуқли эмас.

Компаниянинг жорий йўл харитасига кўра, Galaxy S22 қурилмалари One UI 8.5 янгиланишини олувчи қурилмалар рўйхатига киритилмаган. Расмий қўллаб-қувватлаш якунлангач, фойдаланувчиларнинг олдида фақат охирги версияда қолиш ёки муқобил ечимларни излаш йўли қолади. Ана шундай ишончли муқобил вариантлардан бири сифатида LineageOS лойиҳаси намоён бўлмоқда.

LineageOS 23 ва Android 17 истиқболлари

Дастурчилар Galaxy S22 сериясини ўзлари қўллаб-қувватлайдиган расмий қурилмалар рўйхатига киритди. Бу норасмий портлардан фарқли олароқ, бевосита LineageOS жамоаси томонидан чиқарилиши ва куз ишлаб борилиши билан муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги вақтда ушбу флагманлар учун Android 16 асосидаги LineageOS 23 йиғмалари мавжуд.

Келгусида Android 17 базасида навбатдаги LineageOS версиясининг чиқиши ҳам кутилмоқда. Агар дастурчилар янги платформага ўтишда қурилмани қўллаб-қувватлашни давом эттирса, Galaxy S22 эгалари Samsung томонидан расмий хизмат тўхтатилганидан кейин ҳам Android 17 тизимини ўрнатиш имкониятига эга бўлишади.

Муҳим чекловлар ва эҳтиёт чоралари

Тақдим этилаётган муқобил прошивка 2022 йилги флагманларнинг аппарат таъминоти кундалик вазифалар учун ҳамон етарлича кучли эканлигини ҳисобга олган ҳолда, улардан фойдаланиш муддатини узайтириш имконини беради. Бироқ бундай усул техник жиҳатдан бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин.

Хусусан, LineageOS ўрнатиш учун юкловчини (боотлоадер) блокдан чиқариш талаб этилади, бу эса қурилмани ўзбошимчалик билан қайта прошивка қилишни талаб қилади. Қолаверса, Samsung компаниясининг One UI интерфейсидаги айрим хусусиятлар, камера имкониятлари, Galaxy AI сунъий интеллект функциялари ва Кнох хавфсизлик муҳити хизматлари ишламай қолиши ёки нотўғри ишлаши мумкин.

SamsungGalaxy S22LineageOSAndroid 17Смартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиSamsung компанияси келажакдаги Galaxy S27 флагманида камералар архитектурасини тубдан ўзгартирадиБугун, 21:58Xiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro аквариумини тақдим этдиБугун, 21:29Хитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиХитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этдиБугун, 20:26Хитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиХитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиБугун, 19:54Хитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиХитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 18:57Космосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиКосмосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиБугун, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди