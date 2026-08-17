Hyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофаси

·3·Авто
Hyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофаси
Қисқача

Hyundai компанияси янги кичик синфдаги Иониқ 3 электромобилини намойиш этди, у Буюк Британияда яқин ҳафталарда 22 245 фунт стерлингдан сотувга чиқарилади. Стандарт 42,2 киловатт-соатлик аккумулятор автомобилга бир қувватланишда 208 мил (тахминан 335 километр), 61 киловатт-соатлик узоқ масофали версия эса 309 мил юриш имконини беради ва унинг нархи 25 745 фунт стерлингдан бошланади. Иониқ 3 Renault 5 ва Volkswagen ИД.

Hyundai компанияси ўзининг янги кичик синфдаги электромобили – Иониқ 3 моделини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобил Буюк Британия бозорида яқин ҳафталарда сотувга чиқарилади ва унинг бошланғич нархи 22 245 фунт стерлингни ташкил қилади. Янги хатчбек бозорда Renault 5 ва Volkswagen ИД.3 каби машҳур электромобилларга асосий рақобатчи сифатида майдонга тушмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ўлчамлари бўйича узунлиги 4,15 метр ва баландлиги 1,51 метр бўлган ушбу транспорт воситаси икки рақобатчи моделнинг ўртасидан ўрин олган. Автомобилнинг ташқи кўриниши мутлақо ўзига хос бўлиб, кореялик ишлаб чиқарувчи уни аэродинамик самарадорликни максимал даражада оширишга қаратилган “аэро-хатч” деб атамоқда. Натижада том чизиғи ўзига хос қия шаклга эга бўлиб, орқа қисмдаги спойлер билан якунланади.

Аэродинамик самарадорлик ва юриш масофаси

Муҳандисларнинг саъй-ҳаракатлари туфайли автомобилнинг ҳаво қаршилиги коэффициенти 0,26 ни ташкил этди, бу эса ундан кичикроқ бўлган Renault 5 кўрсаткичидан (0,29) ҳам яхшироқдир. Стандарт 42,2 киловатт-соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган Иониқ 3 бир қувватланишда 208 мил (тахминан 335 километр) масофани босиб ўта олади.

Харидорларга узоқ масофага мўлжалланган версия ҳам таклиф этилади. Унинг 61 киловатт-соатлик батареяси 309 мил йўл юриш имконини беради ва унинг нархи 25 745 фунт стерлингдан бошланади. Агар мазкур моделлар Буюк Британия ҳукумати томонидан тақдим этиладиган электромобил грантига муносиб кўрилса, нарх яна 1 500 фунт стерлингга камайиши мумкин.

Дизайн ва салон хусусиятлари

Ташқи дизайнер Мануэль Шоттлнинг сўзларига кўра, бу Европада ишлаб чиқилган илк Hyundai электромобили бўлиб, у бренднинг янги “Арт оф Стеел” дизайн тилига асосланган. Шу билан бирга, ғайриоддий силуэт салон қисмида баъзи муросаларга келишни талаб қилган. Масалан, қия том чизиғи багаж ҳажмига ва орқа ўриндиқдаги йўловчилар бош қисмига таъсир кўрсатган.

Багаж ҳажмини кенгайтириш мақсадида муҳандислар пол остида қўшимча юк жойини яратдилар, бу эса юк сиғимини 322 литрдан 441 литргача ошириш имконини берди. Салон қисми эса тўлиқ ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмасликка қаратилган бўлиб, “қўллар рулда, кўзлар йўлда” фалсафаси асосида қайта ишланган.

HyundaiИониқ 3ЭлектромобилАвто янгиликларБритания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиЭлектромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиБугун, 11:52Mini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинMini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинБугун, 10:54Ferrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориFerrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориБугун, 06:27Ноёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонНоёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонКеча, 17:54Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиGeely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиКеча, 15:56Ҳорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиҲорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиКеча, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар