Hyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофаси
Hyundai компанияси янги кичик синфдаги Иониқ 3 электромобилини намойиш этди, у Буюк Британияда яқин ҳафталарда 22 245 фунт стерлингдан сотувга чиқарилади. Стандарт 42,2 киловатт-соатлик аккумулятор автомобилга бир қувватланишда 208 мил (тахминан 335 километр), 61 киловатт-соатлик узоқ масофали версия эса 309 мил юриш имконини беради ва унинг нархи 25 745 фунт стерлингдан бошланади. Иониқ 3 Renault 5 ва Volkswagen ИД.
Hyundai компанияси ўзининг янги кичик синфдаги электромобили – Иониқ 3 моделини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур автомобил Буюк Британия бозорида яқин ҳафталарда сотувга чиқарилади ва унинг бошланғич нархи 22 245 фунт стерлингни ташкил қилади. Янги хатчбек бозорда Renault 5 ва Volkswagen ИД.3 каби машҳур электромобилларга асосий рақобатчи сифатида майдонга тушмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ўлчамлари бўйича узунлиги 4,15 метр ва баландлиги 1,51 метр бўлган ушбу транспорт воситаси икки рақобатчи моделнинг ўртасидан ўрин олган. Автомобилнинг ташқи кўриниши мутлақо ўзига хос бўлиб, кореялик ишлаб чиқарувчи уни аэродинамик самарадорликни максимал даражада оширишга қаратилган “аэро-хатч” деб атамоқда. Натижада том чизиғи ўзига хос қия шаклга эга бўлиб, орқа қисмдаги спойлер билан якунланади.
Аэродинамик самарадорлик ва юриш масофасиМуҳандисларнинг саъй-ҳаракатлари туфайли автомобилнинг ҳаво қаршилиги коэффициенти 0,26 ни ташкил этди, бу эса ундан кичикроқ бўлган Renault 5 кўрсаткичидан (0,29) ҳам яхшироқдир. Стандарт 42,2 киловатт-соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган Иониқ 3 бир қувватланишда 208 мил (тахминан 335 километр) масофани босиб ўта олади.
Харидорларга узоқ масофага мўлжалланган версия ҳам таклиф этилади. Унинг 61 киловатт-соатлик батареяси 309 мил йўл юриш имконини беради ва унинг нархи 25 745 фунт стерлингдан бошланади. Агар мазкур моделлар Буюк Британия ҳукумати томонидан тақдим этиладиган электромобил грантига муносиб кўрилса, нарх яна 1 500 фунт стерлингга камайиши мумкин.
Дизайн ва салон хусусиятлариТашқи дизайнер Мануэль Шоттлнинг сўзларига кўра, бу Европада ишлаб чиқилган илк Hyundai электромобили бўлиб, у бренднинг янги “Арт оф Стеел” дизайн тилига асосланган. Шу билан бирга, ғайриоддий силуэт салон қисмида баъзи муросаларга келишни талаб қилган. Масалан, қия том чизиғи багаж ҳажмига ва орқа ўриндиқдаги йўловчилар бош қисмига таъсир кўрсатган.
Багаж ҳажмини кенгайтириш мақсадида муҳандислар пол остида қўшимча юк жойини яратдилар, бу эса юк сиғимини 322 литрдан 441 литргача ошириш имконини берди. Салон қисми эса тўлиқ ҳайдовчининг диққатини йўлдан чалғитмасликка қаратилган бўлиб, “қўллар рулда, кўзлар йўлда” фалсафаси асосида қайта ишланган.
…