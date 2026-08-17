Джон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керак
Джон Элканн Ювентусни қайта қуриш жараёни Италия футболи ва клубнинг тарихий ўзлигига таяниши кераклигини таъкидлади. У жамоа ўтиш даврида бўлишига қарамай, асосий мақсад ҳар бир мусобақада ғалаба қозониш эканини қайд этди. Эхор раҳбари клубдаги ҳар бир инсон Ювентусни яна чўққига олиб чиқишга бел боғлаганини айтди. Шунингдек, Гиованни Карневалининг тажрибаси ва Италия футболини яхши билиши клуб амбицияларига мос келиши таъкидланди.
Ювентус клубининг хўжайини ҳамда Эхор компанияси бош ижрочи директори Джон Элканн жамоанинг келажакдаги ривожланиш стратегияси, амалга оширилаётган ўзгаришлар ва клуб олдига қўйилган энг асосий мақсадлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Sky Sport нашрига берган интервюсида у жамоа ҳозирда янгиланиш босқичини бошдан кечираётганини, бироқ асосий вазифа ўзгармаслигини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Аллианз стадионида асосий жамоа ва Ювентус Нехт Ген иштирокида ўтказилган анъанавий ўртоқлик учрашуви байрамона муҳитда ўтди. Мухлислар майдонга ёпирилиб чиққани сабабли баҳс биринчи бўлимдан сўнг якунига етган бўлса-да, бу тадбир клуб раҳбарияти ва жамоатчилик учун муҳим учрашув майдонига айланди. Джон Элканн айнан шу ерда журналистларнинг саволларига жавоб қайтарди.
Янги босқич ва Италия футболига таянишКлуб эгасининг сўзларига кўра, ҳозирги кунда Турин клуби ўзининг тарихий қадриятларига таяниб иш кўриши зарур. Янги қурилиш ва таркибни янгилаш жараёни айнан Италия футболининг ўзига хос хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда олиб борилиши лозимлиги қайд этилди.
«Биз бошлаган қайта қуриш жараёни айнан Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши шарт. Клуб ўзининг асл қиёфасини сақлаб қолиши муҳим», — дея таъкидлади Джон Элканн ўз нутқида.
Ғалаба қозониш — асосий вазифаЖамоа ҳозирда ўтиш даврини бошдан кечираётганига қарамамай, раҳбарият олдига қўйилган талаблар пасайгани йўқ. Джон Элканн Ювентусдек буюк клуб учун ҳар доим фақат битта бош мақсад мавжудлигини, бу ҳам бўлса ҳар бир мусобақада зафар қучиш эканини қатъий таъкидлаб ўтди.
«Сиз доимо ғалаба қозонишингиз керак, чунки муваффақиятлар ортидан Италияда ҳам, Европада ҳам муҳим натижалар келади. Футбол сикллардан иборат ва биз ҳозир қайта қуриш босқичидамиз, аммо клубдаги ҳар бир инсон бу жамоани яна чўққига олиб чиқишга қатъий бел боғлаган», — деди Эхор раҳбари.
Шунингдек, интервю давомида раҳбариятнинг сўнгги кадрлар борасидаги қарорларига ҳам тўхталиб ўтилди. Гиованни Карневалининг тажрибаси ва унинг Италия футболини яхши билиши клубнинг амбицияларига тўла мос келиши, бу эса қўйилган вазифаларни бажаришда муҳим қадам бўлиши эътироф этилди.
…