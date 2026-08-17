Джон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керак

·4·Спорт
Джон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керак
Қисқача

Джон Элканн Ювентусни қайта қуриш жараёни Италия футболи ва клубнинг тарихий ўзлигига таяниши кераклигини таъкидлади. У жамоа ўтиш даврида бўлишига қарамай, асосий мақсад ҳар бир мусобақада ғалаба қозониш эканини қайд этди. Эхор раҳбари клубдаги ҳар бир инсон Ювентусни яна чўққига олиб чиқишга бел боғлаганини айтди. Шунингдек, Гиованни Карневалининг тажрибаси ва Италия футболини яхши билиши клуб амбицияларига мос келиши таъкидланди.

Ювентус клубининг хўжайини ҳамда Эхор компанияси бош ижрочи директори Джон Элканн жамоанинг келажакдаги ривожланиш стратегияси, амалга оширилаётган ўзгаришлар ва клуб олдига қўйилган энг асосий мақсадлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Sky Sport нашрига берган интервюсида у жамоа ҳозирда янгиланиш босқичини бошдан кечираётганини, бироқ асосий вазифа ўзгармаслигини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Аллианз стадионида асосий жамоа ва Ювентус Нехт Ген иштирокида ўтказилган анъанавий ўртоқлик учрашуви байрамона муҳитда ўтди. Мухлислар майдонга ёпирилиб чиққани сабабли баҳс биринчи бўлимдан сўнг якунига етган бўлса-да, бу тадбир клуб раҳбарияти ва жамоатчилик учун муҳим учрашув майдонига айланди. Джон Элканн айнан шу ерда журналистларнинг саволларига жавоб қайтарди.

Янги босқич ва Италия футболига таяниш

Клуб эгасининг сўзларига кўра, ҳозирги кунда Турин клуби ўзининг тарихий қадриятларига таяниб иш кўриши зарур. Янги қурилиш ва таркибни янгилаш жараёни айнан Италия футболининг ўзига хос хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда олиб борилиши лозимлиги қайд этилди.

«Биз бошлаган қайта қуриш жараёни айнан Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши шарт. Клуб ўзининг асл қиёфасини сақлаб қолиши муҳим», — дея таъкидлади Джон Элканн ўз нутқида.

Ғалаба қозониш — асосий вазифа

Жамоа ҳозирда ўтиш даврини бошдан кечираётганига қарамамай, раҳбарият олдига қўйилган талаблар пасайгани йўқ. Джон Элканн Ювентусдек буюк клуб учун ҳар доим фақат битта бош мақсад мавжудлигини, бу ҳам бўлса ҳар бир мусобақада зафар қучиш эканини қатъий таъкидлаб ўтди.

«Сиз доимо ғалаба қозонишингиз керак, чунки муваффақиятлар ортидан Италияда ҳам, Европада ҳам муҳим натижалар келади. Футбол сикллардан иборат ва биз ҳозир қайта қуриш босқичидамиз, аммо клубдаги ҳар бир инсон бу жамоани яна чўққига олиб чиқишга қатъий бел боғлаган», — деди Эхор раҳбари.

Шунингдек, интервю давомида раҳбариятнинг сўнгги кадрлар борасидаги қарорларига ҳам тўхталиб ўтилди. Гиованни Карневалининг тажрибаси ва унинг Италия футболини яхши билиши клубнинг амбицияларига тўла мос келиши, бу эса қўйилган вазифаларни бажаришда муҳим қадам бўлиши эътироф этилди.

ЮвентусДжон ЭлканнИталия футболиА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиЧемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиБугун, 22:44Анан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиАнан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиБугун, 22:19Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиХамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиБугун, 21:54Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиЎзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 21:42Моуринью кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Моуринью кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Бугун, 21:36Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Элдор Шомуродов Америкага йўл оладими? MLS клуби унга қизиқмоқда!Бугун, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди