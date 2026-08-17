«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...
Англия Суперкубоги (FA Community Shield) учун кечган марказий баҳсда «Арсенал» азалий ва принципиал рақиби «Манчестер Сити» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, 3:0 ҳисобида йирик ғалабага эришди ҳамда ўз тарихидаги 18-Суперкубокни боши узра кўтарди.
Учрашув якунлангач, Лондон клуби бош мураббийи Микель Артета «TNT Sports» телеканалига берган интервьюсида футболчиларининг майдондаги иштиёқи, қисқа муддатли тайёргарликка қарамай кўрсатилган юқори сифат ва жамоадаги янги етакчилар ҳақида тўлқинланиб гапирди.
«Бироз ҳайрон қолдим: 8-9 футболчи 5 кун олдин келганди»
Артета мавсумолди тайёргарлик жараёни бўлиниб кетганига қарамай, шогирдлари «Уэмбли»да кўрсатган маҳорат уни ҳайратда қолдирганини таъкидлади:
«Мавсум бошидаёқ жуда яхши ўйин бўлди. Шундай юқори даражада ўйнаш, биз кўрсатган хоҳиш ва футболчиларнинг реакцияси менда катта таассурот қолдирди. Мен йигитларга уларнинг бугунги ўйини менга жуда ёққанини айтдим.
Тўғриси, бироз ҳайрон қолдим. Чунки мавсумолди тайёргарлик жараёнида таркибимиз уч хил гуруҳга бўлиниб қолганди. Саккиз ёки тўққиз нафар футболчи атиги беш кун олдин сафимизга етиб келди, тестлардан ўтди ва бор-йўғи икки кун тўлиқ машғулот ўтказди, холос. Шундай шароитда уларнинг бугунги ўйини ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли. Бу футболчиларимизнинг ғалабага бўлган истаги ва маҳорат даражаси қанчалик юқори эканини яққол кўрсатади».
2 та ассист қайд этган Цолис ва «Арсенал»нинг янги яримҳимояси
Испаниялик мутахассис баҳсда ёрқин ҳаракатлари билан ажралиб турган футболчиларни, хусусан, жамоа янги аъзоси Цолисни алоҳида эътироф этди:
Цолиснинг юқори интеллекти: «Цолис жамоага жуда тез мослашди. Унинг ўйинни тушуниш даражаси ҳайратланарли. Бошқалар шошилиб қарор чиқариши мумкин бўлган вазиятларда у доимо тўғри қарор қабул қилади. У жуда ақлли ва аниқ ҳаракатланади. Бугун майдоннинг энг тор ҳудудларида ҳам совуққонлик кўрсатиб, иккита голли узатмани амалга оширди»;
Яримҳимоядаги мукаммаллик: «Бизда ҳозир жуда кучли ва рақобатбардош яримҳимоя чизиғи мавжуд. Йилдан йилга сифатни ошириб келдик ва таркибимизда кўплаб етакчилар шаклланди. Турли хусусиятларга эга ижрочиларимиз бор, аммо улар биргаликда майдонда бир бутун кучли жамоага айлана олади».
«Манчестер Сити» устидан қозонилган ушбу йирик ғалаба «Арсенал»нинг янги АПЛ мавсумида ҳам чемпионлик унвонини сақлаб қолиш ва асосий фаворит бўлиш амбициясини яққол намоён этди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…