«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...

·5·Спорт
«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...

Англия Суперкубоги (FA Community Shield) учун кечган марказий баҳсда «Арсенал» азалий ва принципиал рақиби «Манчестер Сити» дарвозасига жавобсиз 3 та тўп киритиб, 3:0 ҳисобида йирик ғалабага эришди ҳамда ўз тарихидаги 18-Суперкубокни боши узра кўтарди.

Учрашув якунлангач, Лондон клуби бош мураббийи Микель Артета «TNT Sports» телеканалига берган интервьюсида футболчиларининг майдондаги иштиёқи, қисқа муддатли тайёргарликка қарамай кўрсатилган юқори сифат ва жамоадаги янги етакчилар ҳақида тўлқинланиб гапирди.

«Бироз ҳайрон қолдим: 8-9 футболчи 5 кун олдин келганди»

Артета мавсумолди тайёргарлик жараёни бўлиниб кетганига қарамай, шогирдлари «Уэмбли»да кўрсатган маҳорат уни ҳайратда қолдирганини таъкидлади:

«Мавсум бошидаёқ жуда яхши ўйин бўлди. Шундай юқори даражада ўйнаш, биз кўрсатган хоҳиш ва футболчиларнинг реакцияси менда катта таассурот қолдирди. Мен йигитларга уларнинг бугунги ўйини менга жуда ёққанини айтдим.

Тўғриси, бироз ҳайрон қолдим. Чунки мавсумолди тайёргарлик жараёнида таркибимиз уч хил гуруҳга бўлиниб қолганди. Саккиз ёки тўққиз нафар футболчи атиги беш кун олдин сафимизга етиб келди, тестлардан ўтди ва бор-йўғи икки кун тўлиқ машғулот ўтказди, холос. Шундай шароитда уларнинг бугунги ўйини ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли. Бу футболчиларимизнинг ғалабага бўлган истаги ва маҳорат даражаси қанчалик юқори эканини яққол кўрсатади».

2 та ассист қайд этган Цолис ва «Арсенал»нинг янги яримҳимояси

Испаниялик мутахассис баҳсда ёрқин ҳаракатлари билан ажралиб турган футболчиларни, хусусан, жамоа янги аъзоси Цолисни алоҳида эътироф этди:

  • Цолиснинг юқори интеллекти: «Цолис жамоага жуда тез мослашди. Унинг ўйинни тушуниш даражаси ҳайратланарли. Бошқалар шошилиб қарор чиқариши мумкин бўлган вазиятларда у доимо тўғри қарор қабул қилади. У жуда ақлли ва аниқ ҳаракатланади. Бугун майдоннинг энг тор ҳудудларида ҳам совуққонлик кўрсатиб, иккита голли узатмани амалга оширди»;

  • Яримҳимоядаги мукаммаллик: «Бизда ҳозир жуда кучли ва рақобатбардош яримҳимоя чизиғи мавжуд. Йилдан йилга сифатни ошириб келдик ва таркибимизда кўплаб етакчилар шаклланди. Турли хусусиятларга эга ижрочиларимиз бор, аммо улар биргаликда майдонда бир бутун кучли жамоага айлана олади».

«Манчестер Сити» устидан қозонилган ушбу йирик ғалаба «Арсенал»нинг янги АПЛ мавсумида ҳам чемпионлик унвонини сақлаб қолиш ва асосий фаворит бўлиш амбициясини яққол намоён этди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Бугун, 08:54Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиФранцияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиБугун, 08:50«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!Кеча, 23:56Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Кеча, 23:25«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:547 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!Кеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача