Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учради
Венгриянинг шарқида Полшага тегишли зиёратчилар автобуси ҳалокатга учраши оқибатида 12 киши ҳалок бўлди, камида 10 киши оғир жароҳатланди. Фожиа 16 август куни тахминан соат 01:00 да M3 автомагистралида, Мезёкерестеш шаҳри яқинида содир бўлган ва автобусда 57 нафар йўловчи ҳамда икки нафар ҳайдовчи бўлган.
Венгриянинг шарқий қисмида зиёратчиларни олиб кетаётган Польшага тегишли автобуснинг ҳалокатга учраши оқибатида 12 киши ҳалок бўлди, яна камида 10 киши оғир жароҳатланди. Фожиа 16 август куни эрталаб, М3 автомагистралида Мезёкерестеш шаҳри яқинида содир бўлган.
Маълум қилинишича, автобусда 57 нафар йўловчи ва икки нафар ҳайдовчи бўлган. Улар Босния ва Герцеговинадаги машҳур Меджугорье зиёратгоҳидан Польшага қайтиб кетаётган эди. Тахминан соат 01:00 да автобус йўлдан чиқиб, йўл четидаги ариққа тушган ва ёнбошлаб ағдарилган.
Қутқарувчилар воқеа жойига етиб келганида, айрим йўловчилар ағдарилган автобус ичида, ҳатто ўриндиқлар остида қисилиб қолгани аниқланган. Жабрланганлар Мишкольц, Дебрецен, Эгер ва яна бир қатор яқин шаҳарлардаги шифохоналарга олиб кетилган. Расмий маълумотларга кўра, 37 киши енгил жароҳат олган.
Ҳалокатнинг дастлабки сабаби сифатида ҳайдовчининг рулда ухлаб қолгани тахмин қилинмоқда. У тирик қолган ва полиция томонидан ушланган. Ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодисанинг аниқ сабабларини текширмоқда.
Ҳалокатдан омон қолган йўловчилардан бири Ҳелена Тлучек фожиа жойидаги манзарани оғир ҳолат сифатида тасвирлаган. У жароҳат олганига қарамай, вайрона остида қолган икки кишини чиқаришга ва синглисига ёрдам беришга ҳаракат қилган.
Фожиа Польша ва Венгрия расмийларини ҳам чуқур қайғуга солди. Польша президенти Карол Навроцкий марҳумларнинг яқинларига ҳамдардлик билдирди. Польша ҳукумати эса тирик қолган фуқароларни ватанга қайтариш учун махсус чоралар кўришини маълум қилди.
Айни пайтда ҳалокат юзасидан тергов ишлари давом этмоқда. Марҳумларнинг барчаси Польша фуқаролари бўлгани расмий тасдиқланган.
…