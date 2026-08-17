Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учради

·0·Дунё
Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учради
Қисқача

Венгриянинг шарқида Полшага тегишли зиёратчилар автобуси ҳалокатга учраши оқибатида 12 киши ҳалок бўлди, камида 10 киши оғир жароҳатланди. Фожиа 16 август куни тахминан соат 01:00 да M3 автомагистралида, Мезёкерестеш шаҳри яқинида содир бўлган ва автобусда 57 нафар йўловчи ҳамда икки нафар ҳайдовчи бўлган.

Венгриянинг шарқий қисмида зиёратчиларни олиб кетаётган Польшага тегишли автобуснинг ҳалокатга учраши оқибатида 12 киши ҳалок бўлди, яна камида 10 киши оғир жароҳатланди. Фожиа 16 август куни эрталаб, М3 автомагистралида Мезёкерестеш шаҳри яқинида содир бўлган.

Маълум қилинишича, автобусда 57 нафар йўловчи ва икки нафар ҳайдовчи бўлган. Улар Босния ва Герцеговинадаги машҳур Меджугорье зиёратгоҳидан Польшага қайтиб кетаётган эди. Тахминан соат 01:00 да автобус йўлдан чиқиб, йўл четидаги ариққа тушган ва ёнбошлаб ағдарилган.

Қутқарувчилар воқеа жойига етиб келганида, айрим йўловчилар ағдарилган автобус ичида, ҳатто ўриндиқлар остида қисилиб қолгани аниқланган. Жабрланганлар Мишкольц, Дебрецен, Эгер ва яна бир қатор яқин шаҳарлардаги шифохоналарга олиб кетилган. Расмий маълумотларга кўра, 37 киши енгил жароҳат олган.

Ҳалокатнинг дастлабки сабаби сифатида ҳайдовчининг рулда ухлаб қолгани тахмин қилинмоқда. У тирик қолган ва полиция томонидан ушланган. Ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодисанинг аниқ сабабларини текширмоқда.

Ҳалокатдан омон қолган йўловчилардан бири Ҳелена Тлучек фожиа жойидаги манзарани оғир ҳолат сифатида тасвирлаган. У жароҳат олганига қарамай, вайрона остида қолган икки кишини чиқаришга ва синглисига ёрдам беришга ҳаракат қилган.

Фожиа Польша ва Венгрия расмийларини ҳам чуқур қайғуга солди. Польша президенти Карол Навроцкий марҳумларнинг яқинларига ҳамдардлик билдирди. Польша ҳукумати эса тирик қолган фуқароларни ватанга қайтариш учун махсус чоралар кўришини маълум қилди.

Айни пайтда ҳалокат юзасидан тергов ишлари давом этмоқда. Марҳумларнинг барчаси Польша фуқаролари бўлгани расмий тасдиқланган.

ВенгрияПольшаМеджугорьеБосния ва ГерцеговинаМишкольц
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиЭрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиБугун, 10:08€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилди€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилдиБугун, 06:29Ҳоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиҲоланднинг "севимли сабзиси" Норвегияда хитга айланди: ҳатто янги ном ҳам олдиБугун, 06:03Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Роналдо ва Жоржина ниҳоят рамзий санада никоҳдан ўтишди: илк видео ва суратлар тармоқларда тарқалди! (видео)Бугун, 06:00Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиИндонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиБугун, 05:54Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?Кеча, 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди