Моуриньо хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?

·8·Спорт
Моуриньо хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?

Янги мавсумга сўнгги тайёргарлик босқичини ўтказаётган Мадриднинг «Реал» клуби Германиянинг Гельзенкирхен шаҳрида «Шальке-04» жамоасини 3:0 ҳисобида таслим этди. Килиан Мбаппе, Дин Ҳейсен ва Эспининг голлари «қироллик клуби»га ишончли ғалаба келтирди.

Баҳс якунлангач, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо жамоанинг майдонда кўрсатган ўйинидан тўлиқ мамнун эканини билдириб, футболчиларнинг спорт формаси ва олдинда турган расмий баҳсларга тайёргарлик даражаси ҳақида гапирди.

«Темпда фарқ бор, аммо ғоялар шаклланмоқда»

Португалиялик тажрибали мутахассис мавсумолди йиғинга турли вақтларда келиб қўшилган футболчилар ҳолатига тўхталиб, умумий жараённи қуйидагича баҳолади:

«Жамоа ўзини жуда ижобий томондан кўрсатди. Айрим футболчиларга келсак, улар жамоага кечроқ қўшилишди ва ҳозирча бу ерда кўпроқ вақтдан буён бўлиб келаётган йигитлар каби бир хил шиддатни намойиш этаётгани йўқ. Албатта, темпда бироз фарқ сезилмоқда, аммо бизнинг асосий ғояларимиз аста-секин майдонда тўлиқ шаклланмоқда».

Юқори даражадаги футболчилар ва юксак мотивация

Моуриньо таркибдаги ижрочиларнинг маҳорати ва бир бутун жамоа сифатидаги ҳаракатларини алоҳида эътироф этди:

  • Тўп билан ва тўпсиз ўйин: «Бизда ажойиб, юқори савиядаги футболчилар бор. Биз жамоа сифатида тўп билан ҳам, тўпсиз ҳаракатланишда ҳам жуда яхши ва мукаммал ишлаяпмиз»;

  • Ҳақиқий жанг олдидан сўнгги тест: «Бу ажойиб синов бўлди. Энг қизиқарли босқич ва биз жуда яхши кўрадиган ҳақиқий кураш бошланишидан олдинги сўнгги ҳамда жуда фойдали машғулот вазифасини ўтаб берди»;

  • Жамоавий руҳ: «Барчамиз яхшигина мотивацияга эгамиз, футболчилар ҳам худди шундай жанговар кайфиятда. Эртароқ келганлар ҳам, охирги кунларда етиб келганлар ҳам яхши ҳолатда бўлиш учун жиддий тайёргарлик кўришди. Майдонда ўзаро тушуниш ва бирдамлик бор. Биз аста-секин ҳақиқий жамоага айланиб бормоқдамиз».

«Қироллик клуби»нинг назорат учрашувларидаги мазмунли ўйини ва мураббийлар штабининг ишончли баёнотлари «Реал»нинг янги мавсумда барча мусобақаларда бош совринлар учун асосий даъвогар бўлишини кўрсатмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...Бугун, 08:58Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Бугун, 08:54Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиФранцияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиБугун, 08:50«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!Кеча, 23:56Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Кеча, 23:25«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача