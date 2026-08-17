Моуриньо хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?
Янги мавсумга сўнгги тайёргарлик босқичини ўтказаётган Мадриднинг «Реал» клуби Германиянинг Гельзенкирхен шаҳрида «Шальке-04» жамоасини 3:0 ҳисобида таслим этди. Килиан Мбаппе, Дин Ҳейсен ва Эспининг голлари «қироллик клуби»га ишончли ғалаба келтирди.
Баҳс якунлангач, «Реал» бош мураббийи Жозе Моуриньо жамоанинг майдонда кўрсатган ўйинидан тўлиқ мамнун эканини билдириб, футболчиларнинг спорт формаси ва олдинда турган расмий баҳсларга тайёргарлик даражаси ҳақида гапирди.
«Темпда фарқ бор, аммо ғоялар шаклланмоқда»
Португалиялик тажрибали мутахассис мавсумолди йиғинга турли вақтларда келиб қўшилган футболчилар ҳолатига тўхталиб, умумий жараённи қуйидагича баҳолади:
«Жамоа ўзини жуда ижобий томондан кўрсатди. Айрим футболчиларга келсак, улар жамоага кечроқ қўшилишди ва ҳозирча бу ерда кўпроқ вақтдан буён бўлиб келаётган йигитлар каби бир хил шиддатни намойиш этаётгани йўқ. Албатта, темпда бироз фарқ сезилмоқда, аммо бизнинг асосий ғояларимиз аста-секин майдонда тўлиқ шаклланмоқда».
Юқори даражадаги футболчилар ва юксак мотивация
Моуриньо таркибдаги ижрочиларнинг маҳорати ва бир бутун жамоа сифатидаги ҳаракатларини алоҳида эътироф этди:
Тўп билан ва тўпсиз ўйин: «Бизда ажойиб, юқори савиядаги футболчилар бор. Биз жамоа сифатида тўп билан ҳам, тўпсиз ҳаракатланишда ҳам жуда яхши ва мукаммал ишлаяпмиз»;
Ҳақиқий жанг олдидан сўнгги тест: «Бу ажойиб синов бўлди. Энг қизиқарли босқич ва биз жуда яхши кўрадиган ҳақиқий кураш бошланишидан олдинги сўнгги ҳамда жуда фойдали машғулот вазифасини ўтаб берди»;
Жамоавий руҳ: «Барчамиз яхшигина мотивацияга эгамиз, футболчилар ҳам худди шундай жанговар кайфиятда. Эртароқ келганлар ҳам, охирги кунларда етиб келганлар ҳам яхши ҳолатда бўлиш учун жиддий тайёргарлик кўришди. Майдонда ўзаро тушуниш ва бирдамлик бор. Биз аста-секин ҳақиқий жамоага айланиб бормоқдамиз».
«Қироллик клуби»нинг назорат учрашувларидаги мазмунли ўйини ва мураббийлар штабининг ишончли баёнотлари «Реал»нинг янги мавсумда барча мусобақаларда бош совринлар учун асосий даъвогар бўлишини кўрсатмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…