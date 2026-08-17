Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!

·0·Спорт
Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!

Жаҳон футболи бозорида ҳақиқий трансфер «бомбаси» портлади. Каталониянинг «Барселона» клуби «Манчестер Сити»нинг таянч яримҳимоячиси, «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби Родри трансфери бўйича инглиз клуби билан тўлиқ келишувга эришди.

Дунёнинг энг ишончли инсайдери Фабрицио Романо хабар беришича, «шаҳарликлар» раҳбарияти каталонияликлар томонидан билдирилган сўнгги расмий таклифни қабул қилган ва томонлар қўл беришган.

70 миллион евролик таклиф ва шартлар

Мазкур трансфер каталонияликларнинг ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий ва қимматбаҳо мақсадига айланди:

  • Трансфер суммаси: Аввалроқ «Барселона» 30 ёшли испаниялик яримҳимоячи учун 60 миллион евро кафолатланган тўлов ва қўшимча 10 миллион евро бонус кўринишидаги (жами 70 млн евро) таклифни юборгани маълум бўлган эди;

  • Манчестердаги 7 йиллик давр: Родри 2019/2020 йилги мавсумдан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келди ва жамоанинг асосий тизимини белгилаб берувчи марказий фигурага айланди;

  • Сўнгги мавсум статистикаси: Ўтган мавсумда испаниялик юлдуз Англия Премьер-лигаси доирасида 21 та учрашувда майдонга тушиб, 1 та голга муаллифлик қилган.

Барча совринларни ютган «Олтин тўп» соҳиби

Родри Каталония клубига замонавий футболда мумкин бўлган барча юқори чўққиларни забт этган мутлақ ғолиб сифатида ташриф буюрмоқда:

  • Халқаро ва қитъа миқёсида: Испания миллий терма жамоаси билан Жаҳон чемпионати ва Европа чемпионати (Евро) ғолиблиги;

  • Клублар даражасидаги гегемония: «Манчестер Сити» сафида УЕФА Чемпионлар Лигаси, АПЛ (бир неча бор), Англия кубоги, Лига кубоги, Англия Суперкубоги, УЕФА Суперкубоги ҳамда ФИФА Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати бош совринлари.

Ушбу трансфер Ханси Флик бошқарувидаги «Барселона»нинг нафақат Ла Лигада, балки янги мавсумдаги УЕФА Чемпионлар Лигасида ҳам асосий фаворитга айланиши йўлидаги ҳал қилувчи қадам сифатида баҳоланмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...Бугун, 08:58Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиФранцияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиБугун, 08:50«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!Кеча, 23:56Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Кеча, 23:25«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Реал» шоуси: Мадридликлар «Шальке»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:547 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!7 та голли шоу: Каталонияликлар «Базель»ни йирик ҳисобда тор-мор этди!Кеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача