Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!
Жаҳон футболи бозорида ҳақиқий трансфер «бомбаси» портлади. Каталониянинг «Барселона» клуби «Манчестер Сити»нинг таянч яримҳимоячиси, «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби Родри трансфери бўйича инглиз клуби билан тўлиқ келишувга эришди.
Дунёнинг энг ишончли инсайдери Фабрицио Романо хабар беришича, «шаҳарликлар» раҳбарияти каталонияликлар томонидан билдирилган сўнгги расмий таклифни қабул қилган ва томонлар қўл беришган.
70 миллион евролик таклиф ва шартлар
Мазкур трансфер каталонияликларнинг ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий ва қимматбаҳо мақсадига айланди:
Трансфер суммаси: Аввалроқ «Барселона» 30 ёшли испаниялик яримҳимоячи учун 60 миллион евро кафолатланган тўлов ва қўшимча 10 миллион евро бонус кўринишидаги (жами 70 млн евро) таклифни юборгани маълум бўлган эди;
Манчестердаги 7 йиллик давр: Родри 2019/2020 йилги мавсумдан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келди ва жамоанинг асосий тизимини белгилаб берувчи марказий фигурага айланди;
Сўнгги мавсум статистикаси: Ўтган мавсумда испаниялик юлдуз Англия Премьер-лигаси доирасида 21 та учрашувда майдонга тушиб, 1 та голга муаллифлик қилган.
Барча совринларни ютган «Олтин тўп» соҳиби
Родри Каталония клубига замонавий футболда мумкин бўлган барча юқори чўққиларни забт этган мутлақ ғолиб сифатида ташриф буюрмоқда:
Халқаро ва қитъа миқёсида: Испания миллий терма жамоаси билан Жаҳон чемпионати ва Европа чемпионати (Евро) ғолиблиги;
Клублар даражасидаги гегемония: «Манчестер Сити» сафида УЕФА Чемпионлар Лигаси, АПЛ (бир неча бор), Англия кубоги, Лига кубоги, Англия Суперкубоги, УЕФА Суперкубоги ҳамда ФИФА Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати бош совринлари.
Ушбу трансфер Ханси Флик бошқарувидаги «Барселона»нинг нафақат Ла Лигада, балки янги мавсумдаги УЕФА Чемпионлар Лигасида ҳам асосий фаворитга айланиши йўлидаги ҳал қилувчи қадам сифатида баҳоланмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…