Расман: Шотландия миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди!

·10·Спорт
Расман: Шотландия миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди!

Шотландия футболида янги давр бошланмоқда. Шотландия Футбол Ассоциацияси (SFA) 39 ёшли белгигиялик истиқболли мутахассис Себастьян Поконьоли миллий терма жамоанинг бош мураббийи этиб тайинланганини расман эълон қилди.

Мутахассис шотландлар билан 2 йиллик дастлабки шартнома имзолади ва жамоани УЕФА Миллатлар лигасининг янги мавсуми ҳамда бўлажак саралаш баҳсларига бошлайди.

«Юнион» билан 90 йил кутилган чемпионлик ва Европа эътирофи

Себастьян Поконьоли ёш бўлишига қарамай, қитъа миқёсида энг иқтидорли ва замонавий мураббийлардан бири сифатида ном қозонган:

  • Бельгиядаги тарихий сенсация: Поконьоли катта мураббийлик фаолиятининг илк мавсумидаёқ «Юнион Сент-Жиллуаз» клуби билан Бельгия чемпионлигини қўлга киритди — бу клуб учун орадан 90 йил ўтиб қўлга киритилган илк чемпионлик бўлди;

  • ЕЧЛ ва Суперкубок: У «Юнион»ни ўз тарихида илк бор УЕФА Чемпионлар Лигаси гуруҳ босқичига олиб чиқди ва Бельгия Суперкубогида зафар қучди;

  • Бельгияда йил мураббийи: Мамлакатнинг энг яхши мураббийи деб топилгач, 2025 йилда Франциянинг «Монако» клуби бошқарувига ўтган эди (Лига 1’ни 7-ўринда якунлагач, июнь ойида клуб билан хайрлашганди).

ЖЧ-2026 дан сўнг Кларк истеъфоси ва янги чақирув

Шотландия терма жамоаси бош мураббийи лавозими 2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг бўш қолган эди:

  • Стив Кларкнинг кетиши: Терма жамоани узоқ йиллар бошқарган Стив Кларк шотландлар ЖЧ-2026 мундиалида гуруҳ босқичидан чиқа олмаганидан сўнг ўз ихтиёри билан лавозимини тарк этганди;

  • Шотландия Ассоциацияси мақсади: Раҳбарият Себастьян Поконьоли бошчилигида миллий терма жамоа ўйинини ёшартириш, ҳужумкор ва замонавий футбол услубини жорий қилиш орқали жамоани яна Европа элитасига қайтаришни мақсад қилган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқладиМареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 09:13Моуринью хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Моуринью хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Бугун, 09:04«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...Бугун, 08:58Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Бугун, 08:54Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиФранцияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиБугун, 08:50«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!Кеча, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?