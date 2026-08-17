Расман: Шотландия миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди!
Шотландия футболида янги давр бошланмоқда. Шотландия Футбол Ассоциацияси (SFA) 39 ёшли белгигиялик истиқболли мутахассис Себастьян Поконьоли миллий терма жамоанинг бош мураббийи этиб тайинланганини расман эълон қилди.
Мутахассис шотландлар билан 2 йиллик дастлабки шартнома имзолади ва жамоани УЕФА Миллатлар лигасининг янги мавсуми ҳамда бўлажак саралаш баҳсларига бошлайди.
«Юнион» билан 90 йил кутилган чемпионлик ва Европа эътирофи
Себастьян Поконьоли ёш бўлишига қарамай, қитъа миқёсида энг иқтидорли ва замонавий мураббийлардан бири сифатида ном қозонган:
Бельгиядаги тарихий сенсация: Поконьоли катта мураббийлик фаолиятининг илк мавсумидаёқ «Юнион Сент-Жиллуаз» клуби билан Бельгия чемпионлигини қўлга киритди — бу клуб учун орадан 90 йил ўтиб қўлга киритилган илк чемпионлик бўлди;
ЕЧЛ ва Суперкубок: У «Юнион»ни ўз тарихида илк бор УЕФА Чемпионлар Лигаси гуруҳ босқичига олиб чиқди ва Бельгия Суперкубогида зафар қучди;
Бельгияда йил мураббийи: Мамлакатнинг энг яхши мураббийи деб топилгач, 2025 йилда Франциянинг «Монако» клуби бошқарувига ўтган эди (Лига 1’ни 7-ўринда якунлагач, июнь ойида клуб билан хайрлашганди).
ЖЧ-2026 дан сўнг Кларк истеъфоси ва янги чақирув
Шотландия терма жамоаси бош мураббийи лавозими 2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг бўш қолган эди:
Стив Кларкнинг кетиши: Терма жамоани узоқ йиллар бошқарган Стив Кларк шотландлар ЖЧ-2026 мундиалида гуруҳ босқичидан чиқа олмаганидан сўнг ўз ихтиёри билан лавозимини тарк этганди;
Шотландия Ассоциацияси мақсади: Раҳбарият Себастьян Поконьоли бошчилигида миллий терма жамоа ўйинини ёшартириш, ҳужумкор ва замонавий футбол услубини жорий қилиш орқали жамоани яна Европа элитасига қайтаришни мақсад қилган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…