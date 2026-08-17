Мареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқлади

·0·Спорт
Мареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқлади

Англияда янги мавсум старти «Манчестер Сити» ва унинг янги бош мураббийи Энцо Мареска учун кутилмаган йирик мағлубият билан бошланди. «Уэмбли» стадионида кечган Англия Суперкубоги (FA Community Shield) баҳсида амалдаги чемпион «Арсенал» «шаҳарликлар» дарвозасини жавобсиз 3 бор ишғол қилди.

Учрашувдан сўнг «BBC Radio 5 Live» эфирида чиқиш қилган италиялик мутахассис жамоасининг илк расмий ўйиндаги хатолари ва нима учун ўйинни қутқариб қолишнинг имкони бўлмаганини очиқ тушунтириб берди.

23-сониядаги гол ва ўтказиб юборилган имкониятлар

Мареска баҳс тақдирига биринчи дақиқадаёқ киритилган тезкор тўп жиддий таъсир кўрсатганини таъкидлади:

«Менимча, биз 23-сониядаёқ ўтказиб юборган тезкор тўп, афсуски, ўйиннинг бутун боришига ўз таъсирини ўтказди. Бундан хафаман, чунки бундай юқори даражадаги тўқнашувларда жамоалар савияси жуда яқин бўлади. Бундай рақибларга қарши тўп ўтказиб юборсангиз, ўйинга қайтиш ниҳоятда қийинлашади.

Бироқ голдан кейинги реакциямиз анча яхши бўлди. Улар иккинчи тўпни киритгунга қадар бизда ҳисобни тенглаштириш учун уч-тўртта жуда қулай имконият юзага келди. Аммо, афсуски, вазиятлардан фойдалана олмадик ва иккинчи тўпни ҳам ўтказиб юбордик. 0:2 ҳисобидан кейин эса вазият янада оғирлашди».

«Олдинда катта ишлар турибди: Диққатимиз АПЛга қаратилади»

«Сити» устози мавсум эндигина бошлангани ва бу хатолар устида жиддий ишлаш зарурлигини қайд этди:

  • Хатолар ва янги босқич: «Биринчи голдан кейин жамоанинг ҳаракатларидан анча мамнун бўлдим, чунки вазиятлар яратдик ва ташаббусни олдик. Иккинчи гол хатоларимиз оқибати бўлди, лекин мавсум эндигина старт олди»;

  • Премьер-лига стартига тайёргарлик: «Келаси якшанба куни Премьер-лига баҳслари бошланади ва энди бор эътиборимизни чемпионатга қаратишимиз шарт»;

  • Яхшиланиши керак бўлган жиҳатлар: «Бизда ҳали кўп иш бор. Яхшилашимиз керак бўлган жиҳатлар талайгина. Ҳатто ғалаба қозонган тақдиримизда ҳам янада кучайтиришимиз лозим бўлган нуқталар бор эди».

Энцо Мареска шогирдлари Англия Премьер-лигасининг илк туридаёқ «Уэмбли»даги мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, мухлислар олдида ўзларини оқлашга ҳаракат қилишади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Моуриньо хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Бугун, 09:04«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...Бугун, 08:58Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Бугун, 08:54Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиФранцияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиБугун, 08:50«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!Кеча, 23:56Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Истанбулда ўзбек шоуси: Файзуллаевдан ассист, Шомуродовдан гол (видео)Кеча, 23:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача