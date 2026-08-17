Мареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқлади
Англияда янги мавсум старти «Манчестер Сити» ва унинг янги бош мураббийи Энцо Мареска учун кутилмаган йирик мағлубият билан бошланди. «Уэмбли» стадионида кечган Англия Суперкубоги (FA Community Shield) баҳсида амалдаги чемпион «Арсенал» «шаҳарликлар» дарвозасини жавобсиз 3 бор ишғол қилди.
Учрашувдан сўнг «BBC Radio 5 Live» эфирида чиқиш қилган италиялик мутахассис жамоасининг илк расмий ўйиндаги хатолари ва нима учун ўйинни қутқариб қолишнинг имкони бўлмаганини очиқ тушунтириб берди.
23-сониядаги гол ва ўтказиб юборилган имкониятлар
Мареска баҳс тақдирига биринчи дақиқадаёқ киритилган тезкор тўп жиддий таъсир кўрсатганини таъкидлади:
«Менимча, биз 23-сониядаёқ ўтказиб юборган тезкор тўп, афсуски, ўйиннинг бутун боришига ўз таъсирини ўтказди. Бундан хафаман, чунки бундай юқори даражадаги тўқнашувларда жамоалар савияси жуда яқин бўлади. Бундай рақибларга қарши тўп ўтказиб юборсангиз, ўйинга қайтиш ниҳоятда қийинлашади.
Бироқ голдан кейинги реакциямиз анча яхши бўлди. Улар иккинчи тўпни киритгунга қадар бизда ҳисобни тенглаштириш учун уч-тўртта жуда қулай имконият юзага келди. Аммо, афсуски, вазиятлардан фойдалана олмадик ва иккинчи тўпни ҳам ўтказиб юбордик. 0:2 ҳисобидан кейин эса вазият янада оғирлашди».
«Олдинда катта ишлар турибди: Диққатимиз АПЛга қаратилади»
«Сити» устози мавсум эндигина бошлангани ва бу хатолар устида жиддий ишлаш зарурлигини қайд этди:
Хатолар ва янги босқич: «Биринчи голдан кейин жамоанинг ҳаракатларидан анча мамнун бўлдим, чунки вазиятлар яратдик ва ташаббусни олдик. Иккинчи гол хатоларимиз оқибати бўлди, лекин мавсум эндигина старт олди»;
Премьер-лига стартига тайёргарлик: «Келаси якшанба куни Премьер-лига баҳслари бошланади ва энди бор эътиборимизни чемпионатга қаратишимиз шарт»;
Яхшиланиши керак бўлган жиҳатлар: «Бизда ҳали кўп иш бор. Яхшилашимиз керак бўлган жиҳатлар талайгина. Ҳатто ғалаба қозонган тақдиримизда ҳам янада кучайтиришимиз лозим бўлган нуқталар бор эди».
Энцо Мареска шогирдлари Англия Премьер-лигасининг илк туридаёқ «Уэмбли»даги мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, мухлислар олдида ўзларини оқлашга ҳаракат қилишади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…