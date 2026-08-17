Тошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқди
16 август куни кечқурун Тошкент шаҳри Мирзо Улуғбек туманидаги Асака кўчасида жойлашган кўп қаватли уйнинг томида ёнғин чиқди. Қутқарув бўлинмалари воқеа жойига етиб келиб, алангани соат 22:43 да қуршаб олди ва 23:33 да тўлиқ ўчирди. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида фуқаролар орасида жароҳатланганлар ёки ҳалок бўлганлар йўқ, ёнғин сабаби ҳамда моддий зарар миқдори аниқланмоқда.
Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида жойлашган кўп қаватли уйнинг том қисмида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса 16 август куни кечқурун Асакa кўчасидаги бинолардан бирида юз берган. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси хабар берди.
Маълум қилинишича, соат 22:02 да мазкур кўп қаватли уйнинг томида ёнғин чиққанлиги ҳақида Фавқулодда вазиятлар бош бошқармасига хабар келиб тушган.
Шундан сўнг воқеа жойига қутқарув бўлинмалари зудлик билан етиб бориб, ёнғинни бартараф этиш ишларини бошлаган. Аланга соат 22:43 да қуршаб олинган ва 23:33 да тўлиқ ўчирилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида фуқаролар орасида жароҳат олганлар ёки ҳалок бўлганлар йўқ.
Айни пайтда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда воқеа натижасида етказилган моддий зарар миқдорини аниқлаш бўйича тегишли ишлар олиб борилмоқда.
…