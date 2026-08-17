Ferrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқори

·1·Авто
Ferrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқори

Ferrari’нинг тарихидаги биринчи тўлиқ электромобили — Luce аукционда ниҳоятда юқори нархда сотилди. Автомобиль учун 40 миллион доллар тўланган.

Бошланғич нархдан кескин ошиб кетди

Аукционда Luce учун бошланғич нарх 550 минг евро этиб белгиланган эди. Бироқ якуний нарх кутилганидан анча юқори чиқиб, 40 миллион долларга етди.

Ferrari’нинг илк электромобили учун тўланган сумма автомобилнинг бошланғич нархидан кескин фарқ қилди.

Жони Айв студияси билан ҳамкорлик

Luce модели Ferrari томонидан машҳур дизайнер Жони Айв студияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган.

Айнан Ferrari тарихида янги даврни бошлаб бераётган ушбу моделнинг ўзига хос дизайни ва чекланганлиги коллекционерлар эътиборини тортган.

Шу тариқа, Ferrari’нинг илк электромобили нафақат компания учун технологик янгилик, балки аукциондаги рекорд даражадаги харид билан ҳам катта шов-шувга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонНоёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонКеча, 17:54Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиGeely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиКеча, 15:56Ҳорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиҲорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиКеча, 11:58Алпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиАлпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиКеча, 10:53Leapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариLeapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлари15.08, 17:51Классик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКлассик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлари15.08, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар