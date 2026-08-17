Ferrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқори
Ferrari’нинг тарихидаги биринчи тўлиқ электромобили — Luce аукционда ниҳоятда юқори нархда сотилди. Автомобиль учун 40 миллион доллар тўланган.
Бошланғич нархдан кескин ошиб кетди
Аукционда Luce учун бошланғич нарх 550 минг евро этиб белгиланган эди. Бироқ якуний нарх кутилганидан анча юқори чиқиб, 40 миллион долларга етди.
Ferrari’нинг илк электромобили учун тўланган сумма автомобилнинг бошланғич нархидан кескин фарқ қилди.
Жони Айв студияси билан ҳамкорлик
Luce модели Ferrari томонидан машҳур дизайнер Жони Айв студияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган.
Айнан Ferrari тарихида янги даврни бошлаб бераётган ушбу моделнинг ўзига хос дизайни ва чекланганлиги коллекционерлар эътиборини тортган.
Шу тариқа, Ferrari’нинг илк электромобили нафақат компания учун технологик янгилик, балки аукциондаги рекорд даражадаги харид билан ҳам катта шов-шувга сабаб бўлди.
…