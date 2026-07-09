Mercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобил
Mercedes-AMG бўлинмаси анъанавий ички ёнув двигателли хетчбек ишқибозларини электр қувватига ўтказиш мақсадида янги авлод CLA 45 моделини намойиш этди. Ушбу электромобил нафақат суперкарларга хос динамикаси, балки бензинли двигателларнинг ўзига хос "бақириши" ва шовқинларини симуляция қилувчи инновацион технологияси билан ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги модел седан ва Шоотинг Браке (универсал) кузов турларида сотувга чиқарилади. Автомобилнинг техник асоси оддий CLA моделларидан тубдан фарқ қилади. Унга Охфордширедаги Яса компанияси томонидан ишлаб чиқилган учта аксиал оқимли электр мотори ўрнатилган. Қувват манбаи сифатида эса бўлажак C-Class Электрик моделидан олинган 94 кВ/соат ҳажмли аккумулятор хизмат қилади.
Суперкар даражасидаги қувват ва тезликУч моторли тизим жами 671 от кучини ҳосил қилади ва қувват тўртала ғилдиракка тақсимланади. Қизиғи шундаки, орқа ўқдаги иккита моторнинг ўзиёқ тўлиқ қувватни таъминлай олади, бу эса автомобилни бошқаришда юқори завқ берувчи "дрифт режими"ни фаоллаштириш имконини беради. Олд мотор эса фақат қўшимча тортиш кучи зарур бўлганда, масалан, кескин бурилишларда ёки ноқулай об-ҳаво шароитида ишга тушади.
Вазни 2,3 тонна бўлишига қарамай, янги CLA 45 седани 100 км/соат тезликка бор-йўғи 3,0 сонияда эришади. Бу кўрсаткич афсонавий СЛС AMG Блакк Сериес (3,6 сония) моделидан ҳам тезроқ эканини англатади. Максимал тезлик эса соатига 250 километр билан чекланган, бироқ AMG Дйнамик Plus пакети билан бу кўрсаткични 270 км/соатга етказиш мумкин.
Бензинли двигателнинг "руҳи" ва овозиИшқибозларни энг кўп қизиқтирган жиҳат — бу AMGФорсе тизимидир. Ушбу тизим машҳур М139 турбо-двигателининг овози ва қувват узатиш характерини тўлиқ такрорлайди. Автомобил ичида ва ташқарисида эшитиладиган махсус синтезланган товушлар, худди бензинли пойга машиналари каби "портлаш" ва "қарсиллаш" эффектларини беради. Ҳатто ҳайдовчи ўриндиғига ўрнатилган вибрацияли моторлар двигателнинг титрашини ҳайдовчининг белида ҳис қилдиради.
ixbt.com маълумотига кўра, Mercedes-AMG муҳандислари пойга треклари учун прогнозли батарея бошқарув тизимини ҳам ишлаб чиқишган. Бу тизим трассанинг қайси қисмида максимал қувват кераклигини олдиндан ҳисоблаб чиқади. Масалан, бурилишларда энергия сарфини бироз камайтириб, аккумулятор қизиб кетишининг олдини олади ва узун тўғри йўлларда (масалан, Нюрбургрингнинг Дёттингер Ҳёҳе қисмида) бор қувватни ишга солишга имкон беради.
Ушбу янгилик Mercedes-Benz брендининг электрлаштириш стратегиясида муҳим қадам бўлиб, у нафақат экологик тозаликни, балки AMG брендига хос бўлган драйв ва ҳиссиётларни ҳам сақлаб қолишга қаратилган. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD ва Tesla каби брендлар ўртасидаги рақобат кучайган бир пайтда, бундай юқори технологик Mercedes-AMG моделлари премиум сегментда ўз ўрнига эга бўлиши кутилмоқда.
…