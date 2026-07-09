Mercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобил

·24·Авто
Mercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобил

Mercedes-AMG бўлинмаси анъанавий ички ёнув двигателли хетчбек ишқибозларини электр қувватига ўтказиш мақсадида янги авлод CLA 45 моделини намойиш этди. Ушбу электромобил нафақат суперкарларга хос динамикаси, балки бензинли двигателларнинг ўзига хос "бақириши" ва шовқинларини симуляция қилувчи инновацион технологияси билан ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги модел седан ва Шоотинг Браке (универсал) кузов турларида сотувга чиқарилади. Автомобилнинг техник асоси оддий CLA моделларидан тубдан фарқ қилади. Унга Охфордширедаги Яса компанияси томонидан ишлаб чиқилган учта аксиал оқимли электр мотори ўрнатилган. Қувват манбаи сифатида эса бўлажак C-Class Электрик моделидан олинган 94 кВ/соат ҳажмли аккумулятор хизмат қилади.

Суперкар даражасидаги қувват ва тезлик

Уч моторли тизим жами 671 от кучини ҳосил қилади ва қувват тўртала ғилдиракка тақсимланади. Қизиғи шундаки, орқа ўқдаги иккита моторнинг ўзиёқ тўлиқ қувватни таъминлай олади, бу эса автомобилни бошқаришда юқори завқ берувчи "дрифт режими"ни фаоллаштириш имконини беради. Олд мотор эса фақат қўшимча тортиш кучи зарур бўлганда, масалан, кескин бурилишларда ёки ноқулай об-ҳаво шароитида ишга тушади.

Вазни 2,3 тонна бўлишига қарамай, янги CLA 45 седани 100 км/соат тезликка бор-йўғи 3,0 сонияда эришади. Бу кўрсаткич афсонавий СЛС AMG Блакк Сериес (3,6 сония) моделидан ҳам тезроқ эканини англатади. Максимал тезлик эса соатига 250 километр билан чекланган, бироқ AMG Дйнамик Plus пакети билан бу кўрсаткични 270 км/соатга етказиш мумкин.

Бензинли двигателнинг "руҳи" ва овози

Ишқибозларни энг кўп қизиқтирган жиҳат — бу AMGФорсе тизимидир. Ушбу тизим машҳур М139 турбо-двигателининг овози ва қувват узатиш характерини тўлиқ такрорлайди. Автомобил ичида ва ташқарисида эшитиладиган махсус синтезланган товушлар, худди бензинли пойга машиналари каби "портлаш" ва "қарсиллаш" эффектларини беради. Ҳатто ҳайдовчи ўриндиғига ўрнатилган вибрацияли моторлар двигателнинг титрашини ҳайдовчининг белида ҳис қилдиради.

ixbt.com маълумотига кўра, Mercedes-AMG муҳандислари пойга треклари учун прогнозли батарея бошқарув тизимини ҳам ишлаб чиқишган. Бу тизим трассанинг қайси қисмида максимал қувват кераклигини олдиндан ҳисоблаб чиқади. Масалан, бурилишларда энергия сарфини бироз камайтириб, аккумулятор қизиб кетишининг олдини олади ва узун тўғри йўлларда (масалан, Нюрбургрингнинг Дёттингер Ҳёҳе қисмида) бор қувватни ишга солишга имкон беради.

Ушбу янгилик Mercedes-Benz брендининг электрлаштириш стратегиясида муҳим қадам бўлиб, у нафақат экологик тозаликни, балки AMG брендига хос бўлган драйв ва ҳиссиётларни ҳам сақлаб қолишга қаратилган. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD ва Tesla каби брендлар ўртасидаги рақобат кучайган бир пайтда, бундай юқори технологик Mercedes-AMG моделлари премиум сегментда ўз ўрнига эга бўлиши кутилмоқда.

Mercedes-AMGCLA 45ЭлектромобилАвто ЯнгиликларНемис Технологияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиАлпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиБугун, 16:24BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиBYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиБугун, 15:56МГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиМГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиБугун, 15:53Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиРуф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиБугун, 15:25МГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиМГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиБугун, 15:23McLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиMcLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди