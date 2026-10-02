Англия футбол ассоциацияси Манчестер Сити ишидаги айбловга муносабат билдирди

·31·Спорт
Англия футбол ассоциацияси Манчестер Сити ишидаги айбловга муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия футбол ассоциацияси (ФА)
  • Манчестер Сити клубининг Премер-лига молиявий қоидаларини бузганлиги ҳақидаги айбловга муносабат билдирди.
  • Мустақил комиссия Манчестер Сити 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ яширин молиялаштириш схемаларидан фойдаланганини аниқлади.
  • ФА бу ҳолатни ўйин адолатига путур етказувчи жиддий ҳолат деб баҳолади ва зарур чоралар кўрилишини маълум қилди.

Англия футбол ассоциацияси (ФА) Манчестер Сити клубининг Премер-лиганинг молиявий қоидаларини бузганликда айбдор деб топилгани юзасидан расмий баёнот билан чиқди. Ушбу жиддий ҳолат спорт нуфузига путур етказгани ва ўйин адолатига қаттиқ соя солгани таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Молиявий қоидабузарликлар ва мустақил комиссия хулосаси

Мустақил комиссия томонидан эълон қилинган 40 саҳифалик қарорга кўра, Манчестер Сити клуби ўз даромадларини сунъий равишда ошириш учун 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ яширин молиялаштириш схемаларидан фойдалангани аниқланди. Ушбу мураккаб молиявий амалиётлар Премер-лига ва UEFA томонидан ўрнатилган қатъий қоидаларни четлаб ўтиш мақсадида уюштирилган.

Клуб раҳбарлари молиявий ёрдам эгаси Шайх Мансурнинг Абу Дҳаби Унитед Груп (АДУГ) компаниясидан эмас, балки Абу-Даби Валиаҳд шаҳзодаси девонидан (КПК) келиб чиққанини иддао қилишган эди. Уларнинг фикрича, бу ҳомийларга ўз мажбуриятларини бажаришда ёрдам бериш учун қилинган. Бироқ комиссия бу ҳимоя важини кескин рад этиб, уни мутлақо ҳақиқатга тўғри келмайдиган ҳолат деб атади.

ФАнинг қатъий позицияси ва оқибатлар

Текширув хулосаларини изоҳлаган панел аъзолари бу тушунтириш яширин молиялаштириш схемасининг ҳақиқий ҳолатини яшириш мақсадида кейинчалик ўйлаб топилганини маълум қилди. Мазкур қоидабузарликлар ортидан Англия футбол ассоциацияси вазиятни диққат билан кузатиб бораётганини ва ўз интизомий чораларини кўриш эҳтимолини истисно этмаслигини билдирди.

ФА расмий баёнотида Мустақил комиссиянинг қарори ўйин ҳалоллиги учун жиддий оқибатларга олиб келишини алоҳида таъкидлади. Ташкилот қарорни ва унинг таъсирини диққат билан ўрганиб чиқаётганини, зарур ҳолатларда тегишли чора кўришини маълум қилди.

Ҳозирги вақтда Премер-лига ва Манчестер Сити футбол клуби ўртасидаги суд жараёнлари давом этаётгани сабабли, ассоциация босқичма-босқич юзага келаётган ўзгаришларни кузатишда давом этишини қўшимча қилди. Ушбу айблов қарорининг акс-садоси Этиҳад стадиони бошқарув кенгашидан ташқарига ҳам чиқиб кетиб, клубнинг асосий тижорат ҳамкорларининг молиявий фаолиятини ҳам қаттиқ назорат остига қўймоқда.

Манчестер СитиПремер-лигаФутбол ассоциациясиМолиявий қоидаларАнглия футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ливерпул»га АПЛ кубоклари бериладими? Германия устози шов-шувли саволга нуқта қўйди«Ливерпул»га АПЛ кубоклари бериладими? Германия устози шов-шувли саволга нуқта қўйдиКеча 11:15Манчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилдиМанчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилди30 сентябр 21:38«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди25 сентябр 20:17Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди30 сентябр 00:16Рой Куйин: Манчестер Сити кубокларини ахлатга ташлаш керакРой Куйин: Манчестер Сити кубокларини ахлатга ташлаш керак30 сентябр 19:52Манчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкинМанчестер Сити футболчилари шартномани бекор қилиб кетиши мумкинБугун 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди