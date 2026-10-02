Англия футбол ассоциацияси Манчестер Сити ишидаги айбловга муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия футбол ассоциацияси (ФА)
- Манчестер Сити клубининг Премер-лига молиявий қоидаларини бузганлиги ҳақидаги айбловга муносабат билдирди.
- Мустақил комиссия Манчестер Сити 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ яширин молиялаштириш схемаларидан фойдаланганини аниқлади.
- ФА бу ҳолатни ўйин адолатига путур етказувчи жиддий ҳолат деб баҳолади ва зарур чоралар кўрилишини маълум қилди.
Англия футбол ассоциацияси (ФА) Манчестер Сити клубининг Премер-лиганинг молиявий қоидаларини бузганликда айбдор деб топилгани юзасидан расмий баёнот билан чиқди. Ушбу жиддий ҳолат спорт нуфузига путур етказгани ва ўйин адолатига қаттиқ соя солгани таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Молиявий қоидабузарликлар ва мустақил комиссия хулосасиМустақил комиссия томонидан эълон қилинган 40 саҳифалик қарорга кўра, Манчестер Сити клуби ўз даромадларини сунъий равишда ошириш учун 830 миллион фунт стерлингдан ортиқ яширин молиялаштириш схемаларидан фойдалангани аниқланди. Ушбу мураккаб молиявий амалиётлар Премер-лига ва UEFA томонидан ўрнатилган қатъий қоидаларни четлаб ўтиш мақсадида уюштирилган.
Клуб раҳбарлари молиявий ёрдам эгаси Шайх Мансурнинг Абу Дҳаби Унитед Груп (АДУГ) компаниясидан эмас, балки Абу-Даби Валиаҳд шаҳзодаси девонидан (КПК) келиб чиққанини иддао қилишган эди. Уларнинг фикрича, бу ҳомийларга ўз мажбуриятларини бажаришда ёрдам бериш учун қилинган. Бироқ комиссия бу ҳимоя важини кескин рад этиб, уни мутлақо ҳақиқатга тўғри келмайдиган ҳолат деб атади.
ФАнинг қатъий позицияси ва оқибатларТекширув хулосаларини изоҳлаган панел аъзолари бу тушунтириш яширин молиялаштириш схемасининг ҳақиқий ҳолатини яшириш мақсадида кейинчалик ўйлаб топилганини маълум қилди. Мазкур қоидабузарликлар ортидан Англия футбол ассоциацияси вазиятни диққат билан кузатиб бораётганини ва ўз интизомий чораларини кўриш эҳтимолини истисно этмаслигини билдирди.
ФА расмий баёнотида Мустақил комиссиянинг қарори ўйин ҳалоллиги учун жиддий оқибатларга олиб келишини алоҳида таъкидлади. Ташкилот қарорни ва унинг таъсирини диққат билан ўрганиб чиқаётганини, зарур ҳолатларда тегишли чора кўришини маълум қилди.
Ҳозирги вақтда Премер-лига ва Манчестер Сити футбол клуби ўртасидаги суд жараёнлари давом этаётгани сабабли, ассоциация босқичма-босқич юзага келаётган ўзгаришларни кузатишда давом этишини қўшимча қилди. Ушбу айблов қарорининг акс-садоси Этиҳад стадиони бошқарув кенгашидан ташқарига ҳам чиқиб кетиб, клубнинг асосий тижорат ҳамкорларининг молиявий фаолиятини ҳам қаттиқ назорат остига қўймоқда.
Изоҳлар 0
…