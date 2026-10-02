Анвар Собиров концертда аёли ҳақида кутилмаган сирни ошкор қилди! (видео)

·0·Маданият
Анвар Собиров концертда аёли ҳақида кутилмаган сирни ошкор қилди! (видео)

Хонанда ва актёр Анвар Собиров концерт дастури давомида рафиқаси Наргиза ҳақида кўпчилик билмаган маълумотни ошкор қилди. Унинг самимий эътирофи томошабинларда катта қизиқиш уйғотди.

Собиров рафиқаси билан 29 йилдан буён бирга яшаб келаётганини айтди. Шунингдек, уларнинг тўрт нафар фарзанди борлигини таъкидлаб, оиласи ҳақидаги ушбу маълумотни очиқлашни истаганини билдирди.

"Наргиза билан мана 29 йил бўлди бирга яшаймиз. Кимдир билади, кимдир билмайди. Тўртта фарзандимиз бор, Худога шукур. Бу сирни очмасам бўлмас эди", — деди хонанда.

У ўз муваффақиятида рафиқасининг ҳиссаси катта эканини ҳам қайд этди. Собировнинг таъкидлашича, унинг бугунги даражага етишида Наргиза 95 фоиз ҳисса қўшган.

"Муваффақиятли эркак ортида матонатли аёл туради. Анвар Собиров бўлишида 95 фоиз ҳиссаси қўшилган аёл — бу менинг аёлим", — деди у.

Анвар СобировНаргизаАнвар Собировнинг оиласиАнвар Собировнинг концерт дастури
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анвар Собиров тўйлардаги одатни танқид қилди: “Санъаткорнинг устидан пул сочиш — ҳақорат”Анвар Собиров тўйлардаги одатни танқид қилди: “Санъаткорнинг устидан пул сочиш — ҳақорат”Кеча 00:06Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»8 август 00:01Анвар Собиров акаси ҳақида самимий эътирофи билан ҳайратга солдиАнвар Собиров акаси ҳақида самимий эътирофи билан ҳайратга солди27 апрел 23:54Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиОғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради22 июл 20:23Анвар Собиров Наргиза Абдуллаева билан роль ижро этган энг оғир саҳна ҳақида гапирдиАнвар Собиров Наргиза Абдуллаева билан роль ижро этган энг оғир саҳна ҳақида гапирди25 апрел 14:58Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...7 июн 22:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди